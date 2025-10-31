Шойгу: Тем, кто не верил Путину о «Буревестнике» и «Посейдоне», пора поверить

Tекст: Елизавета Шишкова

Россия проведет испытания ядерного оружия, если другие государства начнут аналогичные испытания, передает ТАСС. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, подводя итоги первой сессии международного фестиваля «Народы России и СНГ». Он отметил, что это будет ответом на возможные действия других государств.

Шойгу также подчеркнул, что российские полигоны всегда были в рабочем состоянии, чтобы их можно было оперативно использовать. По его словам, подготовка инфраструктуры позволяет прибегнуть к испытаниям в любое время при необходимости.

Касаясь новейших стратегических ракетных комплексов, как «Буревестник» и «Посейдон», Шойгу напомнил журналистам о заявлении президента Владимира Путина на послании Федеральному собранию в 2018 году. «Другое дело, может быть, кто-то не поверил тогда, но теперь придется поверить», – подчеркнул он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия вынуждена усиливать свой арсенал в ответ на ужесточение мер НАТО в сфере противоракетной обороны, включая разработку ракеты «Буревестник».

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что создание этой ракеты с ядерным двигателем дало возможность испытать уникальный подводный аппарат «Посейдон».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил вероятность вручения государственных наград конструкторам «Буревестника».