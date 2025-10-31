Регулярная публикация фейков с последующими опровержениями является одним из элементов почти любой политической машины. Такая тактика позволяет прозондировать реакцию международной аудитории и выпустить пар из внутриполитического котла.0 комментариев
Кремль допустил вручение госнаград создателям «Буревестника»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о вероятности вручения государственных наград конструкторам новейшей российской ракеты «Буревестник».
По его словам, президент России Владимир Путин, предположительно, наградит государственными наградами разработчиков ракеты «Буревестник», передает РИА «Новости». «С большой долей вероятности можно предположить, что да», – заявил Песков, отвечая на вопрос о награждении создателей комплекса.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России сообщил о проведении пусков всех трех компонентов ядерных сил. Путин поручил определить возможные способы применения ракеты «Буревестник». Глава государства заявил, что задачи по испытаниям «Буревестника» достигнуты.