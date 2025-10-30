Володин назвал «Буревестник» ключом к испытаниям «Посейдона»

Путин заявил о применении технологий «Буревестника» в лунной программе

Tекст: Валерия Городецкая

Глава государства отметил, что эти технологии в будущем можно использовать не только в оборонной сфере, но и в народном хозяйстве, а также в энергетическом обеспечении Арктики и лунной программе, передает РИА «Новости».

«Совсем недавно была испытана новая, новейшая ракета неограниченной дальности с ядерной двигательной установкой», – отметил Путин, говоря о комплексе «Буревестник». Глава государства подчеркнул, что разработка «имеет безусловные преимущества», и выразил уверенность, что «мы можем гордиться достижениями наших ученых, специалистов, инженеров, рабочих, которые все это делали».

Ключевым преимуществом новой технологии Путин назвал революционные характеристики ядерной двигательной установки. «Преимущества заключаются в том, что эта небольшая ядерная двигательная установка, она при сопоставимой мощности, скажем, с атомным реактором атомной подводной лодки в тысячу раз меньше, чем ядерный реактор на подводной лодке, – в тысячу раз!» – заявил президент.

Однако, по его словам, главный прорыв заключается в скорости запуска. «Но самое-то главное даже не в этом – самое главное в том, что если обычный ядерный реактор запускается в течение часов и дней, недель, то этот ядерный реактор запускается в течение минут и секунд. Вот это огромное достижение», – констатировал Путин.

Президент обозначил и конкретные области применения этих технологий в мирных целях. «И в народном хозяйстве мы сможем это применять, сможем применить в будущем при решении проблемы энергообеспеченности в Арктике, в лунной программе будем использовать», – сообщил он. При этом некоторые компоненты уже нашли свое применение: «И даже сейчас радиационно-защищенная электроника, используемая в ракете «Буревестник», уже используется в космических программах».

Таким образом, отметил Владимир Путин, создание «Буревестника» является «прорывом не только в области повышения обороноспособности страны, но и в целом в науке, в народном хозяйстве будущего».

Ранее президент России заявил об успешных испытаниях новой крылатой ракеты «Буревестник».

В среду Путин сообщил, что накануне Россия провела испытания беспилотного подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой.