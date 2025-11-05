Tекст: Алексей Дегтярев

Наиболее вероятным сценарием остается использование ракет большой дальности, это могут быть немецкие Taurus, указал Джаратс, передает РИА «Новости».

Он добавил, что западные страны могут применить массу других опций для обострения ситуации.

Мы всегда можем столкнуться с провокациями под чужим флагом. Что-то сейчас, вероятно, придумывает Mи-6», – указал он.

Ранее немецкие СМИ сообщали, что Берлин отказался поставлять Киеву крылатые ракеты Taurus, но решил нарастить финансовую помощь ему на 3 млрд евро в 2026 году.

В Кремле поясняли, что вмешательство Германии в конфликт на Украине – не новость для России.