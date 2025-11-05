Более 15 детей попали в базу «Миротворца» на Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

Более 15 несовершеннолетних из России, Белоруссии и с Украины были внесены в базу данных украинского сайта «Миротворец», сообщает ТАСС. Согласно информации ресурса, самому младшему добавленному ребенку два года, а самому старшему – четырнадцать. Все они попали в список вечером 4 ноября.

По данным сайта, детям инкриминируют «сознательное нарушение государственной границы» и «покушение на суверенитет и территориальную целостность» Украины. Уточняется, что несовершеннолетние проезжали через контрольно-пропускные пункты из Ростовской области в ЛНР и ДНР.

Сайт «Миротворец» не впервые публикует личные данные детей. Ранее в его базу попадали несовершеннолетние возрастом от двух до семнадцати лет, среди них – писательница из ЛНР Фаина Савенкова, которой на момент публикации было двенадцать лет. Савенкова заявила: «публикация личных данных детей на подобных сайтах – нарушение прав ребенка».

Ресурс действует с 2014 года и известен публикацией персональных данных людей, которых его создатели считают угрозой национальной безопасности Украины. В черный список сайта ранее попадали журналисты, артисты и политики, посещавшие Крым, Донбасс или иными действиями вызвавшие негативную реакцию авторов «Миротворца».

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский сайт «Миротворец» добавил в свою базу 25 малышей. В октябре туда также внесли российского подростка. Ранее шесть российских детей оказались в этом списке.