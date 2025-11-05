  • Новость часаЗа ночь над Россией перехватили 40 украинских дронов
    Ольга Андреева Из населения русские снова превратились в народ

    Годами социологи описывали россиян как меркантильных индивидуалистов. Но реальность оказалась глубже. В критические моменты разрозненное «население» способно мгновенно стать сплоченным народом.

    11 комментариев
    Глеб Кузнецов ИИ превратил эмпатию в подписку

    Прогресс и партнерство с ИИ во имя развития было возможным. Технически достижимым. Но это структурно заблокировано теми, кто контролирует платформы. Решенная проблема не приносит прибыли. А человек, который платит за иллюзию присутствия вместо реального решения – приносит.

    6 комментариев
    Сергей Миркин Как украинские пропагандисты убеждают мир, что Украина не проигрывает

    Украинцам было бы странно сохранять оптимизм, видя ситуацию в стране и читая, что пишут журналисты о катастрофической ситуации на многих участках фронта. В свете этого политики и пропагандисты ЗЕ-команды выдвинули новый нарратив: «Украина не проигрывает, Россия не побеждает».

    19 комментариев
    5 ноября 2025, 06:27 • Новости дня

    Более 15 детей попали в базу «Миротворца» на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вечером 4 ноября в список украинского сайта «Миротворец» были внесены более 15 несовершеннолетних, самому младшему из которых нет и двух лет, свидетельствуют данные ресурса.

    Более 15 несовершеннолетних из России, Белоруссии и с Украины были внесены в базу данных украинского сайта «Миротворец», сообщает ТАСС. Согласно информации ресурса, самому младшему добавленному ребенку два года, а самому старшему – четырнадцать. Все они попали в список вечером 4 ноября.

    По данным сайта, детям инкриминируют «сознательное нарушение государственной границы» и «покушение на суверенитет и территориальную целостность» Украины. Уточняется, что несовершеннолетние проезжали через контрольно-пропускные пункты из Ростовской области в ЛНР и ДНР.

    Сайт «Миротворец» не впервые публикует личные данные детей. Ранее в его базу попадали несовершеннолетние возрастом от двух до семнадцати лет, среди них – писательница из ЛНР Фаина Савенкова, которой на момент публикации было двенадцать лет. Савенкова заявила: «публикация личных данных детей на подобных сайтах – нарушение прав ребенка».

    Ресурс действует с 2014 года и известен публикацией персональных данных людей, которых его создатели считают угрозой национальной безопасности Украины. В черный список сайта ранее попадали журналисты, артисты и политики, посещавшие Крым, Донбасс или иными действиями вызвавшие негативную реакцию авторов «Миротворца».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский сайт «Миротворец» добавил в свою базу 25 малышей. В октябре туда также внесли российского подростка. Ранее шесть российских детей оказались в этом списке.

    4 ноября 2025, 12:29 • Новости дня
    Уитакер заявил Зеленскому о необходимости завершить украинский конфликт

    @ U.S. Ambassador to NATO

    Tекст: Вера Басилая

    Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил Владимиру Зеленскому о необходимости завершения украинского конфликта.

    Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер посетил на Украину и провел встречу с Владимиром Зеленским, передает РИА «Новости».

    «Я донес (до Зеленского), что эта бессмысленная война должна прекратиться», – подчеркнул Уитакер в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Он подчеркнул, что мир, «усилия которого возглавил президент Трамп», является единственным жизнеспособным путем.

    Ранее бывший помощник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн сообщил, что Дональд Трамп намерен добиваться возобновления диалога с целью урегулирования конфликта на Украине.

    До этого Уитакер заявил, что ищет рычаги давления на Москву и Киев ради мира.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что сейчас невозможно оценить возможность возвращения к переговорам по урегулированию ситуации на Украине из-за позиции киевских властей.

    Комментарии (16)
    4 ноября 2025, 15:44 • Новости дня
    Handelsblatt: Германия отказалась поставить ракеты Taurus Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Германия сохранила ограничения на поставки крылатых ракет Taurus Киеву, но увеличит финансовую помощь Киеву на 3 млрд евро в 2026 году, сообщает газета Handelsblatt.

    Немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на источники в правительстве сообщило, что власти Германии по-прежнему исключают возможность передачи Украине крылатых ракет Taurus, несмотря на неоднократные просьбы Киева, передает ТАСС.

    Как отмечается, подобная позиция сохраняется на фоне продолжающихся обсуждений внутри коалиции.

    Вместо ракет Taurus Берлин намерен увеличить объем финансовой поддержки Киева, добавив к текущей сумме около 3 млрд евро. Таким образом, общая сумма помощи должна вырасти до 11,5 млрд евро, если решение будет окончательно одобрено. Источники подчеркивают, что переговоры еще ведутся, но среди политиков наблюдается широкий консенсус относительно необходимости дополнительной поддержки.

    По данным издания, германское правительство рассчитывает, что в условиях отсутствия ракет Taurus Киев направит новые средства на развитие собственного дальнобойного вооружения. Прежде всего речь идет о крылатых ракетах «Фламинго», которые должны стать аналогом немецкой ракеты.

    Ранее лидер ХДС Фридрих Мерц допустил возможность передачи Украине крылатых ракет Taurus при согласовании с партнерами в Евросоюзе.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о планах использовать замороженные российские активы для поддержки вооруженных сил Украины.

    Германия решила выделить на закупку американского оружия для Украины 500 млн долларов по инициативе PURL.

    Комментарии (8)
    4 ноября 2025, 16:45 • Видео
    Макрон стал худшим в истории

    Социологи Франции зафиксировали исторически низкий рейтинг президента Эммануэля Макрона. Уровень его поддержки рухнул до 11%, сделав самым непопулярным президентом Франции. Почему так?

    Комментарии (0)
    4 ноября 2025, 23:25 • Новости дня
    @ onf_front

    Tекст: Катерина Туманова

    Telegram-каналы распространяют видео, на которых FPV-дроны ВСУ уничтожают мирное население под Купянском, а частности, канал «Народного фронта» представил видео жестокой расправы над женщиной, которая крестится, стоя на коленях на обочине дороги перед тем, как дрон врезается в нее и взрывается.

    «Пожилая женщина пытается выбраться из Купянска. Увидев дрон противника, падает на колени и крестится, умоляя пощадить. Оператор некоторое время издевается, а потом убивает женщину. Обыкновенный фашизм», – говорится в сопровождающем видео посте.

    Telegram-канал «Оперативный простор» показал видеозапись, как двое мирных жителей, из села Петропавловка восточнее Купянска решили выйти к российским позициям. С собой они несли только личные вещи. Один из них держал белый флаг, рядом с ним шла маленькая собака. Но операторы ВСУ направили FPV-дроны, поочередно убив шедших по дороге беззащитных мирных жителей.

    «И как особый символ стойкости русского православного человека – несколько раз крестящийся дед – и за это ему боеприпас в голову от извергов. Такую мерзость сложно представить даже в самом страшном фильме ужасов», – сказано в сообщении к видео.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, дочь спасенного из плена на Украине бойца ВС России описала издевательства, которые пережил ее отец.

    Комментарии (15)
    4 ноября 2025, 22:25 • Новости дня
    Орбан назвал альтернативный вариант членству Украины в Евросоюзе

    Tекст: Катерина Туманова

    Венгрия не поддерживает и не будет поддерживать членство Украины в Европейском союзе, потому что это привело бы к войне в Европе, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    В своем обращении к украинскому лидеру венгерский премьер напомнил, что поддержка, которую Украина получает от Европейского союза, включает и венгерские деньги. Более того, Венгрия ничем не обязана Украине, которая не защищает ни от кого и ни от чего.

    «Венгрия не поддерживает и не будет поддерживать членство Украины в Европейском союзе, потому что это привело бы к войне в Европе и вывело бы деньги венгров на Украину. Мы считаем, что Европейский союз должен вступить в стратегическое партнерство с Украиной без членства в ЕС», – написал Орбан в соцсети Х свое предложение.

    Премьер Венгрии добавил, что правительство страны будет придерживаться этой позиции в будущем, так как имеет на нее полное право.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, европейским странам предстоит еще долго содержать Украину, которую они взяли «на поруки», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал членство Украины в Евросоюзе угрозой для экономики и безопасности союза, предложив ограничиться стратегическим партнерством. ЕК заявила о планах начать переговоры с Украиной о членстве в ЕС до конца года.

    Комментарии (2)
    4 ноября 2025, 08:21 • Новости дня
    На Украине начали расследование гибели военных в Днепропетровской области

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Украины инициировали досудебное расследование в связи с гибелью военных ВСУ в Днепропетровской области на построении, сообщило Государственное бюро расследований (ГБР) Украины.

    Государственное бюро расследований Украины открыло расследование по факту гибели и ранения украинских военнослужащих в результате воздушного удара в Днепропетровской области.

    Расследование осуществляется по части 4 статьи 425 Уголовного кодекса Украины (небрежное отношение к военной службе, совершенное в условиях военного положения), передает РИА «Новости».

    Следователи проверят, были ли 1 ноября выполнены требования безопасности для личного состава и организовано ли укрытие военных во время воздушной тревоги должным образом.

    Командование ВСУ начало проверку после гибели военнослужащих при построении в Днепропетровской области.

    ВСУ подтвердили потери после ударов ВС России в этом регионе.

    В интернете опубликованы видеоматериалы, зафиксировавшие последствия удара российской баллистической ракеты «Искандер» по плацу с построением бойцов ВСУ.

    Минобороны России заявило, что удары были нанесены по подразделениям ВСУ в районах Даниловки, Орестополя и Тихого.

    Комментарии (3)
    5 ноября 2025, 01:55 • Новости дня
    Песков ответил на вопрос о предоставлении США карт с линией фронта на Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия не предоставляет США карт с актуальной линией фронта на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Сейчас не передаем. Когда были контакты, то, разумеется, пояснения по картам давались», – приводит его слова ТАСС.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, перед началом закрытых переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Овальном кабинете в августе появилась карта с отмеченными историческими регионами России. Зеленский заявил, что подробно показал Трампу детали военной ситуации на карте Украины.

    Комментарии (0)
    4 ноября 2025, 14:22 • Новости дня
    Послы ЕС назначили дату обсуждения конфискации активов России

    Tекст: Вера Басилая

    Постоянные представители 27 стран Евросоюза вновь обратятся к рассмотрению предложений Еврокомиссии об экспроприации суверенных активов России на заседании 5 ноября, следует из опубликованной на сайте Совета ЕС повестке заседания.

    Постоянные представители двадцати семи стран Евросоюза вновь обратятся к рассмотрению предложений Еврокомиссии об экспроприации суверенных активов России на заседании 5 ноября, передает ТАСС. Дискуссия пройдет в рамках подготовки к следующему заседанию Совета ЕС на уровне министров экономики и финансов.

    Как отмечается в опубликованной на сайте Совета ЕС повестке, обсуждение инициативы будет происходить под видом так называемого репарационного кредита, что предусматривает использование замороженных активов Центробанка России. Активы находятся в депозитарии Euroclear в Брюсселе.

    Источник указывает, что практических решений по данному вопросу на ближайшей встрече принято не будет. Заседание начнется в 11:30 по московскому времени в Брюсселе в рамках комитета COREPER II, передает РИА «Новости».

    Ранее представитель Еврокомиссии Паула Пиньо подчеркивала, что комиссия продолжает работать над механизмами использования российских активов для поддержки Украины. На саммите ЕС, прошедшем в Брюсселе 23 октября, решение по этому вопросу было решено отложить до декабря.

    Ранее Россия и КНР выступили против конфискации государственных суверенных активов.

    Власти Италии и Франции отказались передавать на Украину замороженные российские активы из-за опасений по поводу финансовых рисков.

    Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер отказался поддержать конфискацию российских активов без коллективного распределения рисков между странами Евросоюза.

    Россия пообещала жестко ответить в случае экспроприации ее суверенных активов.

    Комментарии (0)
    4 ноября 2025, 14:55 • Новости дня
    Системы ПВО уничтожили восемь украинских БПЛА в Белгородской области

    Tекст: Вера Басилая

    Дежурные средства ПВО ликвидировали восемь украинских беспилотников самолетного типа, атаковавших территорию Белгородской области в первой половине дня, сообщило Министерство обороны России.

    Восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа были перехвачены и уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны с 8:00 до 14:00 по московскому времени, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Все беспилотники сбиты над территорией Белгородской области.

    Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что за сутки ВСУ атаковали 12 районов региона с применением 112 беспилотников.

    В результате атак пострадали пять мирных жителей, среди которых оказался подросток.

    Комментарии (0)
    4 ноября 2025, 09:49 • Новости дня
    ВСУ атаковали подстанцию в Курской области с помощью БПЛА

    Tекст: Вера Басилая

    В результате удара беспилотника по подстанции в слободе Белой в Курской области загорелись предохранители на трансформаторе и было временное отключение света, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

    ВСУ с помощью беспилотника атаковали подстанцию в слободе Белой Курской области, сообщил Хинштейн в Telegram-канале .

    По его словам, в результате происшествия загорелись предохранители на трансформаторе, пострадавших нет.

    В результате удара ВСУ семь населенных пунктов остались без света, специалисты оперативно восстановили энергоснабжение по резервной схеме. Глава региона уточнил, что также продолжаются работы по переключению на резервные линии для потребителей, пострадавших после удара по рыльской подстанции днем ранее.

    Ранее Хинштейн сообщал, что ВСУ ударили по подстанции в курском Рыльске, без света остались свыше 16 тыс. потребителей.

    Минобороны отчиталось о уничтожении шести БПЛА над Курской областью.

    Комментарии (0)
    4 ноября 2025, 16:14 • Новости дня
    Боец рассказал о подготовке ВСУ к войне британскими инструкторами еще в 2018 году

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские бойцы начали изучать британские методики ведения боя и тактику еще за четыре года до спецоперации, подтвердил украинский доброволец.

    О подготовке украинских военных к масштабным боевым действиям с участием британских инструкторов сообщил доброволец батальона имени Максима Кривоноса с позывным «Белый», передает РИА «Новости». Боец поделился, что проходил обучение по британской методике курса пехотинца в 2018 году, когда был в составе 106-го батальона. «В 2018-м я не то что сталкивался, я проходил обучение по британской методике, курс пехотинца. Они приезжали к нам на Украину, на тот момент я также был в 106-м батальоне. И два месяца занимались с ними. Они очень с интересом все подходили», – рассказал доброволец.

    По его словам, иностранные инструкторы уделяли особое внимание изучению тактики российских войск и народного ополчения. Они старались проанализировать существующие подходы, чтобы адаптировать свои методы ведения боя к этой тактике. Боец подчеркнул, что опытные участники командировки, которые были задействованы в АТО или ОАС, интересовались тактическим вооружением и особенностями передовой.

    Добровольческий батальон имени Максима Кривоноса состоит из бывших украинских военных, создавших освободительное движение и ведущих борьбу против действующих властей Украины. Бойцы подразделения принимали участие в операциях по обороне Кременной, Серебрянского лесничества, а также в освобождении Авдеевки, Селидово, Очеретино и других населенных пунктов Донбасса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британские власти решили продлить подготовку украинских военных по программе Interflex как минимум до конца 2026 года.

    Украинскую диверсионно-разведывательную группу готовили британские и канадские инструкторы. Британия отказалась размещать свой военный контингент на Украине. Служба внешней разведки России объявила о подготовке Британией экологической катастрофы в международных водах.


    Комментарии (0)
    4 ноября 2025, 13:19 • Новости дня
    На Украине увеличили графики ограничения энергопотребления

    Tекст: Вера Басилая

    В нескольких регионах на Украине расширили временные рамки отключения электроэнергии из-за продолжающихся перебоев в работе энергосистемы и повышенной нагрузки на сети.

    Графики ограничения энергопотребления увеличили в отдельных регионах Украины из-за тяжелой ситуации в энергосистеме, передает ТАСС.

    Ранее национальная энергетическая компания «Укрэнерго» информировала, что графики почасовых отключений электричества для населения будут действовать с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 22:00.

    Во вторник компания объяснила, что данный интервал увеличен 08:00 до 22:00 (с 09:00 до 23:00 мск).

    Ограничения коснутся как жилых домов, так и промышленных предприятий, однако точные регионы не названы. В «ДТЭК» сообщили, что по указанию «Укрэнерго» во вторник временно выключат электроэнергию для некоторых жителей Киева и Киевской области.

    Компания «Укрэнерго» объявила о введении почасовых отключений электричества на Украине.

    Массовые и длительные отключения электричества начались в ряде областей и Киеве с 10 октября.

    Власти страны заявили о повреждениях энергетических сетей и коммунальной инфраструктуры.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Украина входит в зимний сезон с проблемами в энергетике.

    Комментарии (0)
    4 ноября 2025, 13:04 • Новости дня
    ВСУ атаковали Белгородскую область 112 дронами

    ВСУ атаковали Белгородскую область 112 дронами за сутки, пятеро ранены

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ за сутки атаковали 12 районов Белгородской области 112 беспилотниками, пострадали пять мирных жителей, в том числе подросток, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Украинские военные в минувшие сутки атаковали 12 районов Белгородской области с применением 112 беспилотников, сообщил Гладков в Telegram-канале .

    По данным губернатора, в результате атак пострадали пять мирных жителей, среди которых есть подросток. Все они обратились за медицинской помощью.

    Атакам подверглись 40 населенных пунктов региона. Было выпущено 19 боеприпасов, 61 дрон был сбит и подавлен над областью. Повреждены один многоквартирный дом, 20 частных домов, три предприятия, ангар, социальный объект, сельхозпредприятие и 17 автомобилей.

    «В Белгородском районе поселок Октябрьский, села Бессоновка, Вергилевка, Журавлевка, Отрадное, Петровка, Репное, Стрелецкое, Чайки и Ясные Зори атакованы 16 беспилотниками, 10 из которых сбиты и подавлены. Сегодня утром в Октябрьскую районную больницу обратился мужчина, пострадавший вчера при атаке дрона в поселке Октябрьский. Ему диагностировали баротравму, отпущен домой на амбулаторное лечение», – сообщил Гладков.

    Также в Борисовском районе атакованы четыре населенных пункта семью беспилотниками, Валуйский округ и Волоконовский район подверглись атакам 16 дронов, восемь из которых были ликвидированы, двое мужчин получили ранения. По данным главы региона, над Алексеевским, Яковлевским, Вейделевским, Корочанским и Прохоровским районами средствами ПВО сбито 12 дронов самолетного типа, а по Грайворонскому и Краснояружскому районам выпущено 19 боеприпасов и совершены атаки 23 беспилотниками.

    В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино и еще несколько населенных пунктов подверглись атаке 38 дронов, из которых 25 удалось сбить и подавить. В Шебекино при атаке на грузовой автомобиль ранен мужчина, он госпитализирован. Кроме того, 17-летний юноша из села Сурково был доставлен в больницу с баротравмой после атаки дрона.

    Ранее в Нижегородской области в результате падения обломков беспилотника были повреждены три частных и один многоквартирный дом.

    Два мирных жителя получили ранения в результате ударов дронов по нескольким районам Белгородской области, где также повреждены частные и служебные автомобили.

    Минобороны России сообщило, что за ночь силы ПВО сбили 85 дронов ВСУ над восьмью регионами, при этом 40 уничтожены над Воронежской, 20 – над Нижегородской, 10 – над Белгородской областью.

    Комментарии (0)
    4 ноября 2025, 14:39 • Новости дня
    Глава «Укрэнерго» призвал украинцев одеваться теплее для экономии отопления

    Tекст: Вера Басилая

    Руководитель компании «Укрэнерго» Виталий Зайченко призвал украинцев одеваться дома теплее, а не прогревать помещение до комфортных 20-22 градусов, чтобы помочь энергосистеме справиться с проблемами.

    Руководитель компании «Укрэнерго» Виталий Зайченко призвал жителей Украины отказаться от поддержания в домах температуры в 20-22 градуса, передает РИА «Новости».

    Также Зайченко обратился к украинцам с просьбой не использовать несколько мощных электроприборов одновременно, особенно в часы пикового потребления электроэнергии.

    Ранее глава Центра радиотехнологий Сергей Бескрестнов предупредил, что зимой температура в квартирах может упасть до пяти-десяти градусов, и посоветовал киевлянам по возможности провести зимние месяцы в сельских домах с печным отоплением.

    Власти Украины изменили стандартный график отопления, сместив его на месяц позже обычного.

    Мэр Киева Виталий Кличко предупредил, что предстоящая зима может оказаться сложной, и посоветовал жителям столицы подготовиться к возможным перебоям с коммунальными услугами.

    Украинцам посоветовали зимой при блэкаутах делать дыхательные упражнения.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что выживание Украины зимой повисло на волоске.

    Комментарии (0)
    5 ноября 2025, 01:27 • Новости дня
    Флинн заявил об участии администрации Обамы в событиях 2014 года в Киеве

    Tекст: Катерина Туманова

    Бывший советник президента США по нацбезопасности Майкл Флинн заявил, что администрация экс-президента Барака Обамы активно участвовал в процессах, которые привели к власти на Украине Владимира Зеленского.

    «Мы, Соединенные Штаты Америки, тоже внесли в это свой вклад. Посмотрите на [экс-заместителя госсекретаря США] Викторию Нуланд, на администрацию Обамы того времени, на [экс-главу ЦРУ] Джона Бреннана – они были непосредственно причастны к решениям, принятым во время Майдана и приведшим к власти нынешнего президента [Владимира] Зеленского», – сказал Флинн РИА «Новости».

    Как писала в марте 2024 года газета ВЗГЛЯД, состоялась отставка Виктории Нуланд, которая прославилась в России после раздачи печенек на майдане, а также о том, почему у президента Украины Владимира Зеленского есть причины бояться ее сменщика.

    Теперь же постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил Владимиру Зеленскому о необходимости завершения украинского конфликта.


    Комментарии (0)
    4 ноября 2025, 17:38 • Новости дня
    Следственные действия провели в подразделении украинской компании «Энергоатом»

    Tекст: Ольга Иванова

    В одном из филиалов компании «Энергоатом» на Украине прошли следственные действия, при этом руководство подчеркивает приверженность нулевой терпимости к коррупции.

    Следственные мероприятия прошли в одном из филиалов обособленных подразделений украинской национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом», передает РИА «Новости». В сообщении компании в Telegram отмечается, что сотрудники «Энергоатома» сотрудничают со следствием и предоставляют все необходимые документы и разъяснения, необходимые для расследования.

    В заявлении подчеркивается: «Компания заинтересована во всестороннем, объективном и прозрачном расследовании обстоятельств, которые стали основанием для проведения этих процессуальных действий».

    В «Энергоатоме» также заявили, что придерживаются принципа нулевой толерантности к проявлениям коррупции. При этом не уточняется, кто именно проводил следственные действия и с чем они были связаны. В компании не указали дополнительные детали относительно подозрений или обстоятельств, но пообещали дальнейшую открытость в вопросах расследования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба безопасности Украины провела обыски у бывших сотрудников НАБУ, работающих в государственной компании «Укржелдора».

    Комментарии (0)
