Российским инвесторам разрешили частично разморозить активы в ЕС

Tекст: Ольга Иванова

Финансовый источник в Брюсселе подтвердил, что ЕС теперь допускает возможность разморозки активов российских инвесторов в своих депозитариях без необходимости получения разрешения от Управления США по контролю за иностранными активами (OFAC), передает РИА «Новости».

Ранее газета РБК сообщала, что бельгийский депозитарий Euroclear начал процесс разблокировки активов российских клиентов без американской лицензии для сделок, в которых отсутствует участие частных лиц или банков США, в рамках операций только внутри самой системы Euroclear и при наличии у инвестора соответствующего разрешения бельгийского Минфина.

«Эта информация верна», – заявил агентству финансовый источник в Брюсселе на условиях анонимности. Таким образом, российским инвесторам доступна частичная разморозка активов в ЕС при соблюдении новых условий, не требующих привлечения американских органов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, с середины сентября российские инвесторы могут разблокировать активы в Euroclear без лицензии OFAC при отсутствии участия в сделке американских организаций.