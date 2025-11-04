Песков: Ряд стран направил поздравления Путину с Днем народного единства

Tекст: Ольга Иванова

Поздравления с Днем народного единства были направлены президенту России Владимиру Путину главами ряда стран, передает РИА «Новости». Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что «некоторые страны направляли» такие послания, отвечая на вопрос журналистов.

В то же время Песков сообщил, что поздравление от президента США Дональда Трампа не поступало. «Нет, это же не национальное празднование. Протокол не предусмотрен. Некоторые страны направляют», – пояснил Песков.

Празднование Дня народного единства проводится в России ежегодно 4 ноября. Праздник был учрежден федеральным законом России от 29 декабря 2004 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин выступил с поздравлением по случаю Дня народного единства во время церемонии вручения государственных наград за вклад в сплоченность нации.

В День народного единства глава государства начал торжественную церемонию награждения видных общественных и религиозных деятелей.