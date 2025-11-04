  • Новость часаПутин подписал закон о корректировке параметров бюджета на 2025 год
    Россия добилась нового лидерства на мировом рынке продовольствия
    Эксперт назвал выгоды России от новых соглашений с Китаем
    США разрешили сделки с самолетами, связанными с Лукашенко
    Эксперт: В Красноармейске остались склады НАТО на полмиллиарда долларов
    Российским инвесторам разрешили частично разморозить активы в ЕС
    Названы потери окруженных частей ВСУ в Купянске и Красноармейске
    Путин поздравил россиян с Днем народного единства
    Уитакер заявил Зеленскому о необходимости завершить украинский конфликт
    В Раде назвали «гнилой неправдой» слова Зеленского о Купянске и Красноармейске
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Из населения русские превратились в народ

    Годами социологи описывали россиян как меркантильных индивидуалистов. Но реальность оказалась глубже. В критические моменты разрозненное «население» способно мгновенно стать сплоченным народом. Этот феномен нашел подтверждение в наши дни, открыв иную духовную реальность страны на фоне СВО.

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов ИИ превратил эмпатию в подписку

    Прогресс и партнерство с ИИ во имя развития было возможным. Технически достижимым. Но это структурно заблокировано теми, кто контролирует платформы. Решенная проблема не приносит прибыли. А человек, который платит за иллюзию присутствия вместо реального решения – приносит.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Как украинские пропагандисты убеждают мир, что Украина не проигрывает

    Украинцам было бы странно сохранять оптимизм, видя ситуацию в стране и читая, что пишут журналисты о катастрофической ситуации на многих участках фронта. В свете этого политики и пропагандисты ЗЕ-команды выдвинули новый нарратив: «Украина не проигрывает, Россия не побеждает».

    4 ноября 2025, 19:52 • Новости дня

    Песков: Ряд стран направил поздравления Путину с Днем народного единства

    Tекст: Ольга Иванова

    В адрес российского президента Владимира Путина по случаю Дня народного единства поступили поздравительные послания от нескольких иностранных государств.

    Поздравления с Днем народного единства были направлены президенту России Владимиру Путину главами ряда стран, передает РИА «Новости». Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что «некоторые страны направляли» такие послания, отвечая на вопрос журналистов.

    В то же время Песков сообщил, что поздравление от президента США Дональда Трампа не поступало. «Нет, это же не национальное празднование. Протокол не предусмотрен. Некоторые страны направляют», – пояснил Песков.

    Празднование Дня народного единства проводится в России ежегодно 4 ноября. Праздник был учрежден федеральным законом России от 29 декабря 2004 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин выступил с поздравлением по случаю Дня народного единства во время церемонии вручения государственных наград за вклад в сплоченность нации.

    В День народного единства глава государства начал торжественную церемонию награждения видных общественных и религиозных деятелей.

    4 ноября 2025, 11:59 • Новости дня
    Российский офицер сообщил о складах НАТО на 500 млн долларов в Красноармейске

    @ Sgt Marc-Andre Gaudreault/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Красноармейске (Покровске) и Димитрове (Мирнограде) остаются крупные запасы техники и военного имущества НАТО примерно на полмиллиарда долларов, которые ВСУ не успели вывезти из города, заявил подполковник запаса Олег Иванников.

    Иванников сообщил, что в Покровске и Мирнограде по-прежнему находятся склады первой категории с техникой и спецоборудованием НАТО общей стоимостью около 500 млн долларов, пишут «Аргументы и факты».

    По его словам, именно по этой причине Владимир Зеленский не позволяет Вооруженным силам Украины сдать эти города, несмотря на сложную обстановку на фронте.

    Иванников добавил, что сдача Покровска и Мирнограда поставит положение украинского руководства под угрозу, поскольку на Западе не простят утрату стратегических запасов НАТО. По мнению офицера, взятие этих городов Вооруженными силами России позволит усилить наступление на Дружковку и Славянск.

    Ранее главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский заявил о намерении за семь дней деблокировать Красноармейск и приказал держать позиции.

    Вооруженные силы России остановили попытку высадки новой группы десанта ГУР в Красноармейске. Военнослужащие России также уничтожили еще одну группу десанта ГУР из 11 человек, высаженную с вертолета под Красноармейском.

    Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что украинские спецслужбы несколько раз пытались эвакуировать на вертолете группу иностранцев из района Красноармейска.

    Минобороны России сообщило, что штурмовые группы 2-й армии зашли и закрепились в жилой застройке микрорайона Пригородный в Красноармейске.

    4 ноября 2025, 13:01 • Новости дня
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские войска продолжают сжимать кольцо окружения возле Купянска и активизируют боевые действия в Красноармейске, уничтожая украинские подразделения и технику, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства отмечается, что вблизи Купянска силовые структуры сорвали попытку контратаки украинских войск, уничтожив до десяти боевиков и бронеавтомобиль. Кроме того, нанесены удары по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, которые поддерживают работу украинского ВПК, а также по пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 152 районах.

    В Красноармейске штурмовые группы 2-й и 51-й армий продолжили уничтожение окруженных украинских подразделений: в жилых кварталах освобождено несколько зданий, проводится зачистка в близлежащих населенных пунктах. «Продолжается сжатие кольца окружения группировки противника с северо-востока», – сообщили в Минобороны РФ. Отмечается отражение десяти атак на северо-западе от Красноармейска и пресечены попытки деблокирования окруженной группировки украинских войск силами иностранных наемников.

    В Донецкой народной республике попавшие в окружение украинские формирования несут тяжелые потери. В Красноармейске продолжается ликвидация окруженных сил ВСУ – освобождены десятки зданий и отражены 10 попыток прорыва. В Димитрове 5-я мотострелковая бригада освободила 17 зданий, продолжается продвижение в сторону микрорайона Западный.

    ВСУ на протяжении суток потеряли значительные силы в ряде направлений: под Харьковом уничтожено до 225 украинских военнослужащих, на Донецком направлении – до 430, а на Запорожском и Херсонском направлениях суммарно более 320 человек. Кроме того, уничтожены десятки единиц техники, шесть складов боеприпасов и ряд станций радиоэлектронной борьбы.

    Также сообщается о продвижении подразделений российских группировок «Запад», «Юг», «Центр», «Восток» и «Днепр», которым удалось улучшить свои позиции и нанести поражения живой силе и технике ВСУ в Донецкой, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях. За сутки российские войска поразили объекты инфраструктуры, связанные с оборонными предприятиями Украины, и уничтожили более 200 беспилотников самолетного типа.

    Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили объекты военной инфраструктуры, включая цеха по производству снарядов и склады горючего, а также пункты размещения ВСУ и иностранных наемников. Средствами ПВО РФ за сутки были перехвачены три управляемые авиационные бомбы, один реактивный снаряд HIMARS производства США и 204 беспилотника.

    С начала спецоперации на Украине, по данным Минобороны России, уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 94 936 беспилотников, 25 837 танков и других бронемашин, а также десятки тысяч других единиц военной техники и вооружения.

    Накануне в Красноармейске штурмовые группы 2-й армии зашли и закрепились в жилой застройке микрорайона Пригородный. Минобороны заявило, что за сутки отражены десять атак противника в северном и северо-западном направлениях от Красноармейска с целью выхода из окружения.

    Ранее группировка «Восток» Вооруженных сил Украины сообщила о гибели и ранениях военнослужащих после комбинированных ударов Вооруженных сил России 1 ноября в Днепропетровской области.

    4 ноября 2025, 16:45 • Видео
    Макрон стал худшим в истории

    Социологи Франции зафиксировали исторически низкий рейтинг президента Эммануэля Макрона. Уровень его поддержки рухнул до 11%, сделав самым непопулярным президентом Франции. Почему так?

    4 ноября 2025, 01:40 • Новости дня
    @ Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Высказывания главы киевского режима Владимира Зеленского о ситуации в Купянске и Красноармейске (украинское название Покровск) являются «гнилой неправдой, воняющей штабной культурой Генштаба», заявила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в Telegram-канале.

    «Сейчас президент прямо говорит неправду относительно ситуации в Покровске и Купянске. И понимаете, если бы эта неправда была осознанной информационной операцией от него, но решения принимались бы на основе подлинной верифицированной информации...Но решения у нас принимаются на основе этой же гнилой неправды, воняющей штабной культурой Генштаба, подается на стол президенту, а он... сами видите. Дело в желании, потреблять или нет. Или искать альтернативу. Была бы воля», – приводит «Газета.Ru» высказывание Безуглой.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что украинские формирования в Купянске Харьковской области и Красноармейске ДНР окружены и заблокированы.

    Российские удары беспилотников не позволили украинским военным выйти из окруженных районов Красноармейска.

    Кроме того, журналист из Донецка Сергей Миркин объяснял, как украинские пропагандисты убеждают мир, что Украина не проигрывает.

    3 ноября 2025, 21:16 • Новости дня
    Офицера спецназа «Дозор» ликвидировали при отступлении ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    В ходе отступления украинских сил из района Тихое уничтожен молодой офицер спецназа «Дозор» Госпогранслужбы Александр Вусатюк.

    Офицер спецназа «Дозор» 10-го погранотряда Госпогранслужбы Украины Александр Вусатюк был уничтожен во время отступления ВСУ из района населенного пункта Тихое Харьковской области, передает ТАСС. По данным российских силовых структур, Вусатюк был 21-летним выпускником Академии Государственной пограничной службы, который прошел ускоренный курс подготовки офицеров.

    «В Харьковской области ликвидирован 21-летний выпускник Академии Государственной пограничной службы лейтенант Александр Вусатюк, обучавшийся по ускоренной программе подготовки офицеров. Украинский офицер уничтожен в ходе отступления сил ВСУ из района населенного пункта Тихое», – сообщил собеседник агентства.

    Источник добавил, что ранее подразделение «Дозор» считалось одним из самых элитных на Украине: его бойцы проходили подготовку за границей, а командиры посещали встречи у высокопоставленных представителей США. Со временем опытный состав подразделения почти полностью выбывал в так называемых «мясных штурмах» и публичных акциях, а сейчас командные должности занимают молодые офицеры с неполным образованием.

    Также сообщается, что в ВСУ командиры, согласно внутренним распоряжениям, несут ответственность за потерю западной техники, но не за гибель солдат. «Тот самый момент, когда дорогая западная техника ценится больше, чем жизни собственных граждан», – отметил собеседник агентства. По его словам, случаи, когда командование ВСУ фокусируется на эвакуации подбитых танков, чаще, чем на спасении раненых или убитых военных, многократно отмечались.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, курсанты, не окончившие обучение в вузах, привлекаются к выполнению командирских задач в составе спецназа «Дозор» 10-го погранотряда Госпогранслужбы Украины.

    4 ноября 2025, 12:29 • Новости дня
    Уитакер заявил Зеленскому о необходимости завершить украинский конфликт

    @ U.S. Ambassador to NATO

    Tекст: Вера Басилая

    Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил Владимиру Зеленскому о необходимости завершения украинского конфликта.

    Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер посетил на Украину и провел встречу с Владимиром Зеленским, передает РИА «Новости».

    «Я донес (до Зеленского), что эта бессмысленная война должна прекратиться», – подчеркнул Уитакер в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Он подчеркнул, что мир, «усилия которого возглавил президент Трамп», является единственным жизнеспособным путем.

    Ранее бывший помощник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн сообщил, что Дональд Трамп намерен добиваться возобновления диалога с целью урегулирования конфликта на Украине.

    До этого Уитакер заявил, что ищет рычаги давления на Москву и Киев ради мира.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что сейчас невозможно оценить возможность возвращения к переговорам по урегулированию ситуации на Украине из-за позиции киевских властей.

    4 ноября 2025, 06:16 • Новости дня
    Суд решил, что Долина не понимала значения своих действий при продаже квартиры

    Tекст: Катерина Туманова

    Суд установил, что народная артистка России Лариса Долина подписала договор продажи своей квартиры в Москве, находясь под влиянием телефонных мошенников и не осознавая значения своих действий, сказано в тексте решения суда по иску артистки о возврате жилья.

    В судебном документе указано, что Долина сочла заключенные договоры недействительными, так как подписала их под влиянием заблуждения, передает  ТАСС.

    «Истец Долина Л. А. полагает, что предварительный договор и договор купли-продажи являются недействительными сделками ввиду их заключения под влиянием заблуждения», – отмечается в решении суда.

    Долина продала квартиру стоимостью почти 112 млн рублей матери-одиночке 34-летней Полине Лурье, действуя под влиянием телефонных мошенников. После возбуждения уголовного дела квартира была арестована, сообщил знакомый с делом источник агентства.

    Согласно Гражданскому кодексу России, сделка может быть признана судом недействительной, если заключается гражданином, который в момент ее совершения не осознавал значения своих поступков или не мог руководить ними.

    При этом потерпевшая сторона обязана возместить убытки другой стороне, если та не знала о заблуждении, однако данных о возмещении ущерба со стороны Долиной в деле не содержится.

    Напомним, дело о мошенничестве в отношении артистки поступило в суд в июле. Прокуратура утвердила по нему обвинение, до этого следствие завершило  расследование дела.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в сентябре апелляционная инстанция признала  законным возвращение квартиры Долиной. Между тем Полина Лурье  расплакалась после того, как ее жалобу на отмену сделки купли-продажи квартиры Долиной отклонил Мосгорсуд.

    4 ноября 2025, 16:26 • Новости дня
    Племянник Самвела Карапетяна дал интервью Такеру Карлсону

    Tекст: Ольга Иванова

    Племянник Самвела Карапетяна Нарек Карапетян пообщался с Такером Карлсоном, видеоанонс беседы опубликовали представители движения «По-нашему».

    Нарек Карапетян, племянник известного предпринимателя Самвела Карапетяна, стал героем интервью американского журналиста Такера Карлсона, передает RT. Об этом заявили представители молодежного движения «По-нашему», координатором которого является Карапетян.

    На странице организации в социальных сетях появился видеоанонс предстоящей беседы. В публикации кратко уточняется: «Скоро», что указывает на скорый выход полной версии интервью.

    Российскому бизнесмену Самвелу Карапетяну, задержанному ранее в Ереване, предъявлено новое обвинение в отмывании денег в особо крупном размере. По словам пресс-секретаря Следственного комитета Армении Кимы Авдалян, речь идет о действиях с использованием служебных полномочий либо влияния, полученного в результате такого использования. В случае признания вины Карапетяну может грозить от шести до двенадцати лет лишения свободы.

    Ранее адвокаты Самвела Карапетяна подали апелляцию на решение армянского Антикоррупционного суда о продлении его ареста.

    Самвел Карапетян, находящийся под арестом в Армении, объявил о создании нового политического движения.

    3 ноября 2025, 22:29 • Новости дня
    МИД Италии вызвал посла России в Риме

    Tекст: Ольга Иванова

    Российский посол в Риме Алексей Парамонов был вызван в МИД Италии.

    МИД Италии вызвал посла России в Риме Алексея Парамонова, передает РИА «Новости».

    В российской дипмиссии подтвердили факт приглашения посла в Министерство иностранных дел Италии.

    «МИД вызвал посла России в Италии», – заявил источник агентства.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после вызова российского посла в Риме отметила, что у России появится возможность вновь напомнить Италии о недопустимости поддержки киевских властей, передает ТАСС.

    «Будет повод вновь напомнить о том, что спонсировать террористический киевский режим – преступление и грех», – заявила Захарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мария Захарова в понедельник заявила, что политика поддержки Киева может привести к разрушению итальянского государства. Она привела в пример недавнее обрушение башни в Риме как метафору происходящих процессов.

    4 ноября 2025, 11:39 • Новости дня
    Пашинян назвал возвращение армян в Карабах угрозой миру

    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что возвращение армянских беженцев в Карабах может нарушить достигнутое между Арменией и Азербайджаном мирное соглашение.

    Потенциальное возвращение армянских беженцев в Нагорный Карабах может представлять угрозу стабильности и миру между Арменией и Азербайджаном, передает ТАСС. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

    «Считаю повестку возвращения наших перемещенных сестер и братьев из Нагорного Карабаха риском для мира», – заявил Пашинян, указав, что любые инициативы по возвращению могут вновь обострить старые противоречия.

    Премьер-министр сравнил хрупкий мир с новорожденным ребенком и акцентировал на необходимости его беречь. По его мнению, важно подписать мирный договор, провести делимитацию границы и дать возможность двум странам спокойно сосуществовать.

    Ранее сообщалось, что власти Азербайджана планируют начать переселение граждан в восстановленный город Агдам в Карабахе этой осенью.

    Никол Пашинян объяснил готовность признать суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом особенностями советской идеологии.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как около 100 тыс. армян исчезли разом из Нагорного Карабаха.

    4 ноября 2025, 12:13 • Новости дня
    Названы регионы России со средней зарплатой более 100 тыс. рублей

    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Средняя ежемесячная заработная плата в 12 российских регионах, в том числе на Чукотке, в Якутии и Москве, превысила 100 тыс. рублей по данным за август, следует из данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

    Анализ Единой межведомственной информационно-статистической системы показал, что в августе в 12 регионах России средняя заработная плата составила более 100 тыс. рублей, передает РИА «Новости».

    Самая высокая средняя зарплата оказалась на Чукотке, где показатель достиг 193 тыс. рублей. На втором месте Ямало-Ненецкий автономный округ – 173 тыс. рублей, а Москва заняла третью позицию – 161 тыс. рублей.

    В других регионах также отмечена высокая средняя оплата труда: в Магаданской области – 152,5 тыс. рублей, на Камчатке – 142,8 тыс., на Сахалине – 136,7 тыс. рублей, в Ненецком автономном округе – 131,5 тыс., в Ханты-Мансийском автономном округе – 120 тыс., Якутии – 119,3 тыс., Петербурге – 109,9 тыс., Мурманской области – 109,1 тыс., в Московской области – 108,6 тыс. рублей.

    Рассчитывая этот показатель, учитываются премии, доходы всех сотрудников предприятий региона, включая получающих сверхвысокие заработки, до вычета налогов.

    Ранее средние зарплаты финансистов, страховщиков, работников табачной промышленности и нефтегазовой отрасли в России превысили 200 тыс. рублей.

    В Москве медианные зарплаты курьеров за последний год выросли на 38%, а их средний доход составил 132 тыс. рублей.

    Граждане с официальной зарплатой 100 тыс. рублей ежегодно формируют 4,3 пенсионных балла.

    3 ноября 2025, 21:45 • Новости дня
    Сына Плющенко увезли после спектакля на скорой

    Tекст: Ольга Иванова

    Сын фигуриста Евгения Плющенко почувствовал себя плохо и был доставлен на скорой после выступления в Петербурге с температурой и признаками недомогания.

    Сын Евгения Плющенко, 12-летний Александр, был госпитализирован после ледового шоу «Спящая красавица» в Петербурге, сообщает Sport24.

    По словам именитого фигуриста, мальчика увезли на скорой после выступления.

    Плющенко объяснил, что перед выходом на лед у Александра была температура и сильная тошнота, но тот все же выступил ради шоу. Фигурист признал, что в своей карьере не раз попадал в похожие ситуации, когда ради выступлений приходилось идти на жертвы ради карьеры, но добавил, что здоровье сына для него всегда стоит на первом месте.

    Евгений Плющенко рассказал изданию: «Сегодня мама Яна (продюсер Яна Рудковского) правильно сказала: «А как быть, если чемпионат мира – а ты в таком состоянии? Нет вариантов!» Там методы другие есть, конечно, более сильные таблетки. Но мы его напичкали всякими «нурофенами», и он откатался, герой».

    Напомним, в 2021 году полиция возбудила уголовное дело о клевете по факту публикации о психическом расстройстве у сына Яны Рудковской и Евгения Плющенко.

    4 ноября 2025, 11:48 • Новости дня
    В Бельгии разгорелся скандал из-за поставок F-35

    @ Dirk Waem/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Бельгии разгорелся скандал из-за поставок американских истребителей F-35, которые, как оказалось, слишком шумные и крупные для местных условий, сообщили СМИ.

    Как передает портал 20minutes, общественный резонанс возник после выступления министра обороны Бельгии Тео Франкена: «Воздушного пространства страны будет недостаточно для проведения учебных миссий», заявил он. Министр также допустил возможность использовать воздушное пространство Франции, Италии и Нидерландов для тренировочных полетов, пишет ТАСС.

    Портал отмечает, что сразу после этого заявления Бельгия, у которой действительно небольшое воздушное пространство, стала объектом насмешек в интернете. Еще одной проблемой оказались жалобы жителей, проживающих рядом с авиабазами: люди обеспокоены сильным шумом, который сопровождает полеты F-35.

    Бельгия заказала у американской компании Lockheed Martin 34 истребителя F-35 общей стоимостью 5,6 млрд евро. Брюссель официально известил НАТО о получении первых трех единиц из заказа, который был оформлен еще в 2018 году.

    Ранее канадский премьер-министр Марк Карни сообщил, что власти Канады пока не определились с масштабами закупки истребителей F-35 у США, рассматривая вопрос участия местной промышленности в проекте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новый премьер-министр Канады распорядился пересмотреть контракт на закупку американских истребителей F-35.

    При этом сообщалось что Британия несет крупные финансовые потери, связанные с приобретением американских F-35.

    4 ноября 2025, 16:32 • Новости дня
    Путин встретился с юными волонтерами и детьми героев СВО

    Tекст: Ольга Иванова

    В честь Дня народного единства президент России Владимир Путин провел общение на Красной площади с юными активистами, волонтерами и детьми героев спецоперации.

    Путин в День народного единства встретился с представителями молодежных организаций, юными волонтерами и детьми участников спецоперации на Украине, передает РИА «Новости». Мероприятие состоялось на Красной площади.

    Во встрече приняли участие молодые представители «Всероссийского студенческого корпуса спасателей», движения «Волонтеры Победы», фонда «Защитники Отечества», а также члены Ассоциации ветеранов СВО и общественных движений «Юнармия», «Движение первых», «Поисковое движение России» и центра «Воин».

    В мероприятии участвовали более 20 молодых людей в возрасте от девяти до семнадцати лет. Президент пообщался с детьми героев СВО, обсудил с ними вопросы патриотизма, гражданского единства и важности волонтерского движения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади.

    4 ноября 2025, 11:47 • Новости дня
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Первый заместитель председателя парламентской фракции правящей «Грузинской мечты» Леван Мачавариани отвел Евросоюзу пять лет на радикальное изменение к лучшему ситуации в этом объединении, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «У нас очень большие надежды и ожидания, что к 2030 году ситуация в ЕС радикально изменится и там, как и в США, победит здравомыслие», – сказал он журналистам во вторник.

    «Мы рассчитываем, что в течение пяти лет ЕС сможет вернуться к базовым ценностям – тем самым, ради которых мы стремимся стать его членами», – отметил он.

    При этом Леван Мачавариани призвал евробюрократию «уважать интересы Грузии, иначе подвижек в отношениях Брюсселя и Тбилиси не произойдет».

    «Евробюрократы критикуют «Грузинскую мечту» совершенно безосновательно, не приводя никаких фактов и опираясь только на восприятия», – заявил первый зампред фракции правящей партии.

    Парламентарий отметил, что в 2030 году должен наступить новый этап расширения Евросоюза, к которому объединение должно «постараться измениться к лучшему».

    4 ноября ЕС огласит выводы по ситуации в странах-кандидатах и ожидается, что Брюссель будет резко критиковать Грузию за якобы отступление от демократии. В Тбилиси с такой постановкой вопроса категорически не соглашаются.

    «Мы надеемся, что к 2030 году изменится европейская бюрократия, и в этом случае для Грузии будет полезным членство в Евросоюзе», – заявил ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

    Грузия получила статус кандидата на вступление в ЕС в 2023 году.

    4 ноября 2025, 15:44 • Новости дня
    Tекст: Вера Басилая

    Германия сохранила ограничения на поставки крылатых ракет Taurus Киеву, но увеличит финансовую помощь Киеву на 3 млрд евро в 2026 году, сообщает газета Handelsblatt.

    Немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на источники в правительстве сообщило, что власти Германии по-прежнему исключают возможность передачи Украине крылатых ракет Taurus, несмотря на неоднократные просьбы Киева, передает ТАСС.

    Как отмечается, подобная позиция сохраняется на фоне продолжающихся обсуждений внутри коалиции.

    Вместо ракет Taurus Берлин намерен увеличить объем финансовой поддержки Киева, добавив к текущей сумме около 3 млрд евро. Таким образом, общая сумма помощи должна вырасти до 11,5 млрд евро, если решение будет окончательно одобрено. Источники подчеркивают, что переговоры еще ведутся, но среди политиков наблюдается широкий консенсус относительно необходимости дополнительной поддержки.

    По данным издания, германское правительство рассчитывает, что в условиях отсутствия ракет Taurus Киев направит новые средства на развитие собственного дальнобойного вооружения. Прежде всего речь идет о крылатых ракетах «Фламинго», которые должны стать аналогом немецкой ракеты.

    Ранее лидер ХДС Фридрих Мерц допустил возможность передачи Украине крылатых ракет Taurus при согласовании с партнерами в Евросоюзе.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о планах использовать замороженные российские активы для поддержки вооруженных сил Украины.

    Германия решила выделить на закупку американского оружия для Украины 500 млн долларов по инициативе PURL.

