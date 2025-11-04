Названы регионы России со средней зарплатой более 100 тыс. рублей

Годами социологи описывали россиян как меркантильных индивидуалистов. Но реальность оказалась глубже. В критические моменты разрозненное «население» способно мгновенно стать сплоченным народом, откликаясь на зов, не улавливаемый опросами. Этот феномен нашел яркое подтверждение в наши дни, открыв иную духовную реальность страны на фоне СВО.0 комментариев
ЕМИСС: Средняя зарплата превысила 100 тыс. рублей в 12 регионах России
Средняя ежемесячная заработная плата в 12 российских регионах, в том числе на Чукотке, в Якутии и Москве, превысила 100 тыс. рублей по данным за август, следует из данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).
Анализ Единой межведомственной информационно-статистической системы показал, что в августе в 12 регионах России средняя заработная плата составила более 100 тыс. рублей, передает РИА «Новости».
Самая высокая средняя зарплата оказалась на Чукотке, где показатель достиг 193 тыс. рублей. На втором месте Ямало-Ненецкий автономный округ – 173 тыс. рублей, а Москва заняла третью позицию – 161 тыс. рублей.
В других регионах также отмечена высокая средняя оплата труда: в Магаданской области – 152,5 тыс. рублей, на Камчатке – 142,8 тыс., на Сахалине – 136,7 тыс. рублей, в Ненецком автономном округе – 131,5 тыс., в Ханты-Мансийском автономном округе – 120 тыс., Якутии – 119,3 тыс., Петербурге – 109,9 тыс., Мурманской области – 109,1 тыс., в Московской области – 108,6 тыс. рублей.
Рассчитывая этот показатель, учитываются премии, доходы всех сотрудников предприятий региона, включая получающих сверхвысокие заработки, до вычета налогов.
Ранее средние зарплаты финансистов, страховщиков, работников табачной промышленности и нефтегазовой отрасли в России превысили 200 тыс. рублей.
В Москве медианные зарплаты курьеров за последний год выросли на 38%, а их средний доход составил 132 тыс. рублей.
Граждане с официальной зарплатой 100 тыс. рублей ежегодно формируют 4,3 пенсионных балла.