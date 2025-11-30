Шеремет назвал требование вывести войска из Крыма и Донбасса «сбоем матрицы»

Tекст: Дарья Григоренко

Шеремет прокомментировал заявление Европарламента с требованием вывода войск из Крыма и Донбасса. По его словам, «в рядах евродепутатов произошел масштабный перегрев и необратимый сбой матрицы, что естественно нарушило законы объективного мира и лишило их способности адекватно воспринимать реальность», передает РИА «Новости».

Он добавил, что репутация Евросоюза сегодня сильно повреждена, экономические перспективы потеряны, а декларируемые демократические ценности находятся под угрозой. Он подчеркнул, что, по его мнению, подобные заявления не окажут никакого влияния на жителей Крыма и новых территорий, которые сделали свой выбор в пользу России.

Таким образом, депутат выразил уверенность, что требования европейских чиновников останутся без внимания и не изменят реальную ситуацию на новых российских территориях.

В четверг Европарламент принял резолюцию по украинскому регулированию с обещанием никогда не признавать новые регионы России и требованием вывести российские войска из Крыма и Донбасса.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Крым и Донбасс останутся под российским контролем, а Россия завершит конфликт на Украине в качестве победителя.

США предложили план урегулирования, по которому Киев уступает часть Донбасса, а Россия получает экономические и политические преференции.