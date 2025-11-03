Выставку о героях операций «Поток» открыли в Курске

Tекст: Ольга Иванова

Центральным событием Фестиваля районов в честь Дня народного единства стала выставка о героях военных операций «Поток», организованная на Полугоре. На открытии присутствовал губернатор Курской области Александр Хинштейн вместе с участниками операции.

Выставка включает фотографии, истории, вещи и экипировку бойцов, а также трофеи – оружие и подбитую технику ВСУ, захваченные в ходе освобождения Суджи, Авдеевки и Торецка. Особое место в экспозиции занимает техника и элементы мобильных средств российских военных. Автор выставки – заместитель губернатора Виктория Лукашова.

Лукашова рассказала: «Мы решили расширить экспозицию, включив в нее освобождение Авдеевки – мощного укрепрайона ВСУ, который 10 лет не могли взять. Бойцы, случайно найдя трубу водоотвода, решили ее использовать, тогда впервые провели операцию «Поток», и в результате освободили Авдеевку. В Торецке подразделения уже основательно готовились к операции, но и ВСУ понимали, что нужно нарушить коммуникации. Они взорвали трубу, но не рассчитали, что наши ребята могут делать подкопы. Где-то по трубе шли, где-то копали тоннели, и в этом была самая большая сложность. Важно отметить, что участники операций – ребята со всей страны, все они освобождают нашу землю».

Хинштейн также отметил, что ключевая задача экспозиции – показать силу и мощь армии, а сами материалы уже передали в регионы, откуда родом бойцы «Потока». По его словам, участники группы «Ахмат» рассказали, что самой сложной частью была не сама дорога по трубе, а ожидание штурма.

Выставка уже работала в Москве, Калининграде, ЛНР и ДНР, в скором времени экспозицию увидят жители Краснодарского края. На фестивале также состоялась презентация традиций и культур приграничных районов, прошли концерты и бесплатные мастер-классы народных ремесленников, представили коллекцию самоваров Александра Долгополова. Гости могли окунуться в курскую глубинку и познакомиться с историей защиты родины через представление клуба исторического фехтования «РАРОГ». Завершился фестиваль спектаклем «Ревизор» Московского театра им. Олега Табакова, транслировавшимся из областного театра.

Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Донецка приняли участие в патриотической акции ко Дню народного единства. Участники мероприятия выстроились в гигантский флаг России с символической надписью «Мы едины».

