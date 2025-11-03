Tекст: Ольга Иванова

Масштабная акция прошла у мемориала «Твоим освободителям, Донбасс!». Молодежные активисты из «Молодой Республики» и «Молодой Гвардии Единой России» ДНР, держа таблички белого, синего и красного цветов, сформировали российский триколор площадью 1500 квадратных метров. В завершение на огромном флаге появилась надпись «РОССИЯ ЕДИНА. 89», символизирующая число субъектов страны.

Руководитель молодежных движений ДНР Сергей Добровольский подчеркнул патриотическую важность события, отметив: «Для нас этот мемориал означает многое, потому что его установили в 1945 году, когда изгнали с нашей донбасской земли фашистскую нечисть». Он напомнил историю праздника, посвященную освобождению Москвы Мининым и Пожарским, а также связал современные события с общенациональной сплоченностью.

Добровольский добавил, что волонтеры из всех уголков страны оказывают гуманитарную помощь нуждающимся и бойцам на передовой, в то время как защитники Донбасса продолжают освобождать территорию.

Он заключил, что нынешний День народного единства особенно важен в условиях сегодняшних испытаний, когда вся страна работает ради достижения единой цели – победы.

