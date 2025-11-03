Прогресс и партнерство с ИИ во имя развития было возможным. Технически достижимым. Но это структурно заблокировано теми, кто контролирует платформы. Решённая проблема не приносит прибыли. А человек, который платит за иллюзию присутствия вместо реального решения – приносит.0 комментариев
В Вологде решили открыть памятник Ивану Грозному в День народного единства
Четвертого ноября на обновленной Кремлевской площади в Вологде появится памятник Ивану Грозному высотой девять метров, сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.
Официальное открытие памятника Ивану Грозному состоится в Вологде в День народного единства, передает РИА «Новости». Мероприятие пройдет на обновленной Кремлевской площади у Вологодского Кремля.
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что памятник высотой девять метров станет новым символом города. «Четвертого ноября мы открываем обновленную площадь у нашего Вологодского Кремля и памятник Иоанну Васильевичу», – сказал Филимонов в видеообращении в своем Telegram-канале.
Ранее глава региона отмечал, что монумент станет символом движения Русского государства вперед, приумножения земель и укрепления православной веры. В непосредственной близости от памятника располагаются Воскресенский собор, Колокольня и купола Софийского собора, которые подчеркивают духовную и историческую значимость места.
Как писала газета ВЗГЛЯД, музей-заповедник оспорил недействительность контракта на установку памятника Сталину в Вологде. Суд Вологды ранее аннулировал этот контракт. В Вологодской области возле бюста Ленина установили памятник Сталину.