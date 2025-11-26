В России завершили разработку биометрического сервиса подтверждения возраста

Tекст: Дмитрий Зубарев

Григоренко сообщил в ходе правительственного часа в Совете Федерации, что в России завершена разработка сервиса, который позволит подтверждать возраст пользователей по биометрии, передает ТАСС.

По его словам, этот сервис предназначен для защиты несовершеннолетних от покупки товаров с возрастными ограничениями в интернете.

Он добавил, что запуск сервиса намечен в течение ближайшего месяца.

Кроме того, Григоренко рассказал, что российская ИТ-индустрия ежегодно выплачивает более 1,7 трлн рублей налогов и страховых взносов, что свидетельствует о высокой отдаче отрасли для экономики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, РЖД запустили посадку в поезда по биометрии.

Глава Сбера Герман Греф заявлял, что при оплате с помощью биометрии уровень мошенничества достиг нуля.

Между тем Дмитрий Медведев предлагал оснастить границу средствами биометрии для контроля над мигрантами.