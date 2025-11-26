Для того, чтобы вызвать у масс народа направленное недовольство, переходящее в долговременную ненависть, нужно вбросить нечто такое, что делает объект в глазах общественности совершенно запредельным маньяком. Для этого более всего подходит тема насилия над детьми и домашними животными.11882 комментария
В России завершили разработку биометрического сервиса подтверждения возраста
В России завершили разработку сервиса, который позволит подтверждать возраст по биометрии, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко, выступая в ходе правительственного часа в Совете Федерации.
Григоренко сообщил в ходе правительственного часа в Совете Федерации, что в России завершена разработка сервиса, который позволит подтверждать возраст пользователей по биометрии, передает ТАСС.
По его словам, этот сервис предназначен для защиты несовершеннолетних от покупки товаров с возрастными ограничениями в интернете.
Он добавил, что запуск сервиса намечен в течение ближайшего месяца.
Кроме того, Григоренко рассказал, что российская ИТ-индустрия ежегодно выплачивает более 1,7 трлн рублей налогов и страховых взносов, что свидетельствует о высокой отдаче отрасли для экономики.
