У бывшего мэра Сочи изъяты драгоценности на 51 млн рублей
Суд изъял у Алексея Копайгородского кольца, серьги и броши на 51,3 млн рублей
Суд передал в доход государства украшения бывшего мэра Сочи, среди которых выделяется кольцо с сапфиром стоимостью 13 млн рублей.
Суд вынес решение о передаче в доход государства ювелирных изделий на сумму 51,3 млн рублей, принадлежавших экс-мэру Сочи Алексею Копайгородскому и аффилированным с ним лицам. В перечень изъятых украшений вошли кольцо с изумрудом зеленого цвета за 11 млн рублей, бриллиант весом два карата стоимостью 3,5 млн рублей, а также другие украшения. Самым дорогим предметом оказалось женское кольцо с сапфиром, оцененное в 13 млн рублей, сообщает
ТАСС.
Также в списке конфискованных ценностей находились броши, подвески, цепочки, серьги, кольца и крестик. Стоимость отдельных предметов варьировалась от 40 тыс. до 120 тыс. рублей.
Копайгородский занимал пост главы Сочи с сентября 2019 года по май 2024 года. В сентябре 2024 года он был взят под стражу по обвинению в особо крупном присвоении. По версии Генпрокуратуры, через супругу Янину Копайгородскую он получил от коммерсантов 248 млн рублей за покровительство и содействие бизнесу с марта 2022 по май 2024 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Хостинский районный суд Сочи удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства активов Копайгородского и аффилированных лиц на 1,6 млрд рублей.
А в мае 2025 года Копайгородскому и его супруге предъявили новые обвинения в незаконном обогащении на сумму свыше 330 млн рублей.