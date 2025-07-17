Медведев заявил о необходимости оснащения границы биометрией для мигрантов

  • Новость часаЗахарова: Деньгами из кармана Зеленского можно было бы накормить несколько континентов
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    Как проект «Союз–Аполлон» изменил советскую космонавтику
    Американский генерал пригрозил стереть с лица земли Калининградскую область
    США перенаправили предназначенные Швейцарии комплекты Patriot Украине
    Плюс 3 млн россиян. Демографическая политика Путина отводит Россию от края
    Путин: Европа забирала зерно из «черноморской инициативы»
    Путин назвал ограничения ЕС на российские удобрения полной глупостью
    Увеличено число оснований для лишения мигрантов гражданства России
    Верховная рада утвердила состав нового правительства Украины
    Пушков объяснил стремление Запада принизить роль СССР во Второй мировой войне
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Не все европейцы хотят финансировать американский ВПК

    Россия уже показала серьезную устойчивость к санкциям, а Глобальный Юг не откажется от торговли с Москвой. Зато под прикрытием антироссийской риторики Трампу очень удобно обирать Европу и раскручивать ее на миллиардные оружейные контракты.

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин На Украине не осталось никакой законной власти

    Ситуация со сменой украинского правительства – пример полнейшего беззакония. И сама процедура, и лица, в ней задействованные, не имеют никаких прав и полномочий этим заниматься. Казалось бы, все так понятно и однозначно, чтобы все страны мира отказали украинским властям в признании.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Возвращение морали и капитал доверия

    Постепенно стало проясняться, что в средне- и долгосрочной перспективе гораздо лучше быть честным, верным и надежным. Что честь, достоинство и деловая репутация – это то, что имеет смысл. Что доверие – важнейший капитал и личности, и общества.

    28 комментариев
    17 июля 2025, 19:25 • Новости дня

    Медведев заявил о необходимости оснащения границы биометрией для мигрантов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил о необходимости масштабирования эксперимента по новым правилам въезда мигрантов на всю территорию России.

    На заседании межведомственной комиссии Совбеза он отметил, что для этого потребуется принять нормативные акты и обеспечить все погранпункты биометрическим оборудованием, передает ТАСС.

    Медведев подчеркнул, что речь идет «прежде всего о технологических вопросах и технической стороне темы в целом – то есть об оснащении всех пунктов пропуска биометрическим оборудованием». Он также заявил о необходимости оперативной подготовки нормативной базы для внедрения эксперимента на федеральном уровне.

    В ноябре Медведев объявил о старте эксперимента, отрабатывающего новые правила въезда мигрантов в Россию.

    16 июля 2025, 21:40 • Новости дня
    Гладков показал надписи на крыльях сбитого над Белгородской областью дрона ВСУ

    Гладков опубликовал видео сбития одного из дронов ВСУ в Белгородской области

    Гладков показал надписи на крыльях сбитого над Белгородской областью дрона ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Евгения Караваева

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил опасность атаки дронами ВСУ на всей территории региона и показал момент сбития одного из беспилотников.

    Чуть ранее жительница села Новая Таволжанка оказалась тяжело ранена после обстрела, получив открытый перелом бедра и проникающее ранение груди, сообщил Гладков в Telegram.

    Пострадавшую эвакуировали бойцы самообороны и передали бригаде скорой помощи, после чего она была доставлена в Шебекинскую центральную районную больницу. Медики оказывают ей всю необходимую помощь. В результате прилета снаряда также повреждены остекление, фасад и ограждение частного дома.

    Губернатор опубликовал видео сбития одного дронов. «Хочу обратить ваше внимание на надпись, которую нанес враг на крыло: "С любовью для жителей Белгорода". Еще одно доказательство, что цель ВСУ – террор», – написал Гладков.

    Глава региона поблагодарил бойцов группировки войск «Север» за слаженную работу и поражения вражеских БПЛА.

    Ранее в среду в результате атак ВСУ в Белгородской области пострадал мирный житель.

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    17 июля 2025, 11:28 • Новости дня
    Медведев объяснил долгосрочность денацификации Украины
    Медведев объяснил долгосрочность денацификации Украины
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что денацификация на Украине будет долгим процессом, предполагающим работу с общественным сознанием и исторической памятью населения.

    Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что денацификация или дебандеризация Украины будет представлять собой долгую работу с общественным сознанием и исторической памятью, передает ТАСС.

    По его словам, это не месть, а долгосрочный процесс, призванный изменить мышление и отношение жителей страны к собственной истории. Медведев отметил, что общая историческая судьба народов постсоветского пространства создает потенциал для мирного соседства и совместного развития.

    В ответ на вопрос, применимы ли критерии трех «Д» (демилитаризация, денацификация и демократизация), выработанные для Германии в 1945 году, к современной Украине, Медведев подчеркнул важность демилитаризации. Он заявил: «Демилитаризация для Украины – это не наказание, а шанс перестать быть пешкой в чужих, часто направленных против самой Украины, кровавых геополитических игрищах». Медведев добавил, что внеблоковый статус и прекращение чрезмерных расходов на оборону позволят экономике Украины развиваться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Медведев заявил о проявлении крайнего цинизма в связи с приглашением в Берлин представителей «бандеро-нацистов». Он также назвал киевский режим убогим рейхом и сравнил его с нацистами. Медведев отметил, что отношения России с Европой прошли точку невозврата.

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    17 июля 2025, 14:54 • Видео
    Мелания Трамп – тайный друг Украины

    Украинцы устроили сетевой флешмоб, осыпая комплиментами супругу президента США Меланию Трамп. Ранее сообщалось, что именно она убедила Дональда Трампа начать помогать Киеву. Как на самом деле?

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    17 июля 2025, 14:24 • Новости дня
    Путин: Европа забирала зерно из «черноморской инициативы»
    Путин: Европа забирала зерно из «черноморской инициативы»
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что украинское зерно по «черноморской инициативе» оказалось в Европе, а не в развивающихся странах, как было оговорено.

    Путин на встрече с главой Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андреем Гурьевым обратил внимание на несоблюдение условий «черноморской зерновой инициативы» 2022 года, передает ТАСС. По его словам, поставки украинского зерна, предназначенные для развивающихся стран, в действительности направлялись в Европу.

    В ходе беседы Гурьев отметил, что зерно должно было направляться «в страны юга», на что Путин ответил: «А поехало в Европу».

    «Черноморская инициатива» предполагала экспорт украинского зерна из черноморских портов и нормализацию вывоза российских сельхозпродуктов и удобрений. Однако западные страны вывозили большую часть зерна к себе, а обязательства перед Россией не исполнили, что привело к выходу Москвы из сделки в июле 2023 года.

    Гурьев также заявил, что полный отказ Европы от российских удобрений за три года приведет к падению урожая и росту цен на 20-30% на удобрения, как показал опыт Америки.

    «Маховик запущен, мы его уже видим. Пример Америки и пошлин показал то, что цены на минеральные удобрения могут вырасти на сто, на сто пятьдесят долларов, или, скажем так, на 20%, на 30%. И, соответственно, устойчивые европейские фермеры будут вынуждены либо сокращать свои посевы, либо просить субсидии», – сказал он. По данным РАПУ, Европа ежегодно импортирует 17 млн тонн удобрений, из которых 5,5 млн тонн приходятся на российские минеральные удобрения.

    В Европе уже установились самые высокие цены на минеральные удобрения, и дальнейший рост приведет к снижению урожайности и увеличению финансовой нагрузки на сельхозпроизводителей.

    Ранее Путин назвал ограничения ЕС на российские удобрения полной глупостью.

    Напомним, с июля вступило в силу повышение ЕС пошлин на удобрения и сельхозпродукцию из России.

    В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Путина с главой РАПУ Гурьевым.

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    17 июля 2025, 07:36 • Новости дня
    Медведев задумался о настоящих террористах после удара Израиля по Дамаску
    Медведев задумался о настоящих террористах после удара Израиля по Дамаску
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Необходимо задаться вопросом о том, кто же настоящие террористы, так зампред СБ России Дмитрий Медведев отреагировал на удары Израиля по Дамаску, он напомнил, что Запад и США, в частности, сняли санкции с нового сирийского руководства.

    Медведев, отвечая на вопрос о возможном разочаровании Запада в сирийских властях на фоне последних событий, задал встречный вопрос о том, кого считать настоящими террористами, передает РИА «Новости».

    «Запад, в том числе Вашингтон, счел их «хорошими» и отменил санкции. Сегодня Израиль разбомбил генштаб и Президентский дворец в Дамаске, объявив новые власти террористами из-за расправ над друзами. Кто же тогда настоящий террорист?» – заявил он.

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    Кому вы симпатизируете в конфликте Израиля и новых властей Сирии?




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    «Страшно подумать, а вдруг они все? И Вашингтон, который бомбит иранские ядерные объекты, и Тель-Авив, который пытается убить президента Ирана, бомбит Газу и Сирию, и нынешний Дамаск, который убивает своих же граждан», – продолжил Медведев.

    Ранее израильские военные нанесли удар по южной части Сирии. При авиаударе Израиля в пригороде Дамаска погиб сирийский силовик.

    Израиль поддерживает друзов, которые вступили в бои с арабскими племенами в сирийской провинции Эс-Сувейде. Бои там уже привели к гибели более 350 человек.

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    17 июля 2025, 14:08 • Новости дня
    Путин назвал ограничения ЕС на российские удобрения полной глупостью
    Путин назвал ограничения ЕС на российские удобрения полной глупостью
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ограничения Евросоюза на ввоз российских минеральных удобрений являются ошибкой, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Российской ассоциации производителей удобрений Андреем Гурьевым.

    Глава государства подчеркнул, что эти решения невыгодны самому европейскому сельскому хозяйству, передает ТАСС.

    «С экономической точки зрения, с точки зрения интересов собственного сельского хозяйства – это полная глупость, на самом деле», – заявил Путин.

    Он добавил, что такие шаги обязательно отразятся на стоимости продовольствия в Европе. В заключение Путин резюмировал, что последствия подобных ограничений неизбежно ударят по ценам на продукты питания.

    В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Путина с главой РАПУ Гурьевым.

    Напомним, с июля вступило в силу повышение ЕС пошлин на удобрения и сельхозпродукцию из России.

    Сообщалось, что Россия увеличила экспорт минеральных удобрений в Бразилию.

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    16 июля 2025, 20:19 • Новости дня
    В результате атак ВСУ в Белгородской области пострадал мирный житель

    Tекст: Евгения Караваева

    Несколько населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам ВСУ с применением дронов, ранение получил мужчина в поселке Разумное.

    После взрыва беспилотника мужчина получил осколочные ранения шеи, спины и ноги. Его доставили в городскую больницу № 2 Белгорода, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

    В селе Бессоновка на территорию одного из предприятий были сброшены два взрывных устройства с беспилотника, после чего повреждены кровля и окна гаража. В Гора-Подоле Грайворонского округа от FPV-дрона пострадали кровля и забор в одном доме, а во втором повреждено ограждение.

    В селе Дунайка беспилотник сдетонировал во дворе домовладения, в результате чего пробита крыша летней кухни. В Шебекино детонация дрона привела к выбитым окнам, повреждению фасада, забора, надворной постройки и автомобиля в частном доме.

    В Новой Таволжанке легковой автомобиль был атакован FPV-дроном и получил повреждения. Кроме того, в трех частных домах посечены окна, фасады и надворная постройка. В селе Долгое Валуйского округа дрон повредил кровлю частного дома.

    Село Борисовка Волоконовского района также подверглось атаке дрона: повреждена линия газоснабжения, аварийные службы начнут ремонт после согласования с Минобороны России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в среду, украинский беспилотник атаковал рейсовый автобус в Белгородском районе Белгородской области. В результате пострадали два человека.

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    16 июля 2025, 20:04 • Новости дня
    Путин встретился с губернатором Челябинской области

    Путин встретился с губернатором Челябинской области Текслером

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Магнитогорск проводит рабочую встречу с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

    В ходе беседы Путин и Текслер обсудят текущие социально-экономические показатели региона и перспективы дальнейшего развития, сообщает Кремль в Telegram-канале. Глава области отдельно обратил внимание на динамику внедрения промышленных роботов местного производства.

    Напомним, в среду президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Магнитогорск. Он посетил Магнитогорский металлургический комбинат, где открыл новый цех для выпуска импортозамещеной продукции. Глава государства также поздравил металлургов с приближающимся профессиональным праздником.

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    17 июля 2025, 15:28 • Новости дня
    Российская армия расширила зону контроля вдоль реки Волчьей в Харьковской области

    Tекст: Евгения Караваева

    Вооруженные силы России после взятия Дегтярного продвинулись вдоль реки Волчьей на севере Харьковской области, расширив подконтрольную территорию.

    Российские войска продолжают увеличивать зону контроля на севере Харьковской области, сообщает ТАСС. После освобождения села Дегтярное армия продвинулась вдоль реки Волчьей, сообщил глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев.

    В его заявлении прозвучало: «Село Дегтярное – это небольшой населенный пункт около северных границ Харьковской области. Таким образом, ВС РФ расширяют контроль непосредственно на северном участке фронта, двигаясь в том числе вдоль реки Волчьей».

    Ранее Ганчев отмечал, что на волчанском направлении российские бойцы в основном сдерживают контратаки ВСУ и не позволяют продвижения в сторону Белгородской области. О взятии Дегтярного было официально объявлено Министерством обороны России 17 июля.

    Напомним, не менее 12 штурмгрупп ВСУ уничтожили за сутки бойцы «Севера» на Харьковском направлении.

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    17 июля 2025, 15:14 • Новости дня
    Российские военные разбили подразделения ВСУ под Купянском

    Ганчев: Российские военные разбили подразделения ВСУ под Купянском

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бойцы Вооруженных сил России разбили украинские подразделения под Купянском, сообщил глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев.

    По его словам, украинские формирования несут серьезные потери в живой силе и военной технике, передает ТАСС.

    «На Купянском направлении сейчас также идут активные бои. Подразделения ВС РФ разбивают врага в районе Купянска. Находящиеся там украинские бандформирования несут колоссальные потери в живой силе и технике», – сказал Ганчев.

    Напомним, российские войска начали замыкать котел у Купянска. Газета ВЗГЛЯД писала, как Россия готовит ВСУ окружение под Купянском.

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    17 июля 2025, 10:49 • Новости дня
    Медведев припомнил Мерцу и Писториусу фашистские корни

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и министра обороны Борис Писториус в антироссийской риторике подражают своим предкам-фашистам, заявил зампред СБ России Дмитрий Медведев.

    «Гордятся своими фашистскими предками и многие высокопоставленные деятели в той же Германии, беря пример с них в своей риторике и практике. Достаточно вспомнить недавнее высказывание министра обороны ФРГ Писториуса о готовности убивать российских солдат на "восточном фланге" и в любом случае в отношениях с Россией действовать с позиции силы», – сказал Медведев ТАСС.

    Медведев также обвинил западные страны в сохранении нацистской идеологии после Второй мировой войны, отметив, что последствия этого до сих пор ощутимы, особенно в Прибалтике, Польше и на Украине. По его словам, большинство нацистских преступников, осужденных западным правосудием, понесли мягкие наказания и не были отстранены от власти.

    Политик добавил, что Потсдамская конференция 1945 года, вопреки целям, стала не началом стабильного мира, а прологом к холодной войне. Он отметил, что западные элиты продолжают стремиться реваншировать свои неудачи, проявляя агрессию и нежелание к равному диалогу с Россией.

    Ранее Писториус заявлял, что говорить о мире и разрядке украинского конфликта можно только с позиции силы. Он сказал, что в случае военного конфликта с Россией немецкие солдаты будут готовы «убивать российских военных».

    Бывший глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что в призывах Писториуса звучат слова Геббельса.

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    17 июля 2025, 11:03 • Новости дня
    Медведев призвал провести депаразитизацию современной Украины

    Tекст: Ольга Иванова

    Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости не только демилитаризации и денацификации, но и депаразитизации Украины, связав это с историческим опытом Германии.

    Современной Украине необходима не только демилитаризация и денацификация, но и депаразитизация, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

    По его словам, жителям Украины следует научиться жить самостоятельно и нести ответственность за свои действия. «В противном случае у такой паразитарной Украины нет никаких шансов сохраниться», – подчеркнул Медведев.

    Он высказался, отвечая на вопрос о возможности применения к Украине принципов трех «Д», разработанных для послевоенной Германии – демилитаризации, денацификации и демократизации. Медведев отметил, что к этим принципам добавил бы четвертый – депаразитизацию или дезинсекцию, подразумевая необходимость коренных перемен в украинском обществе.

    Кроме того, Медведев заявил, что Киев, по его мнению, культивирует идеологию ненависти на государственном уровне, подобно гитлеровской Германии. Он указал на использование нацистской символики, пропаганду культа коллаборационистов и идеологов, а также на присутствие свастики и других отсылок к Третьему рейху в военной атрибутике Украины. По словам зампреда Совбеза, идеологическая политика современной Украины строится на призывах к борьбе до конца и враждебности к соседям, что, по его словам, поддерживается государством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Медведев назвал формулу мира Зеленского искусственной и заявил о необходимости разработки российской альтернативы.

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    17 июля 2025, 11:16 • Новости дня
    Медведев заявил о полномасштабной войне Запада против России

    Tекст: Ольга Иванова

    Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев обвинил западные страны в ведении против России полноценной войны, отметив использование ими спутниковых данных и ракет.

    Запад фактически ведет против России полноценную войну, используя спутниковые данные и западные ракеты, передает ТАСС.

    По мнению зампреда Совбеза, независимость и сила России для западных элит исторически были аномалией и опровержением их «цивилизационного превосходства». Медведев подчеркнул: «Происходящее сегодня – прокси-война, а по сути война полноценная... очередная попытка разрушить ненавидимую Западом «историческую аномалию». Нашу страну – Россию».

    Также он назвал заявления о вероятном нападении России на Европу «полной чушью» и подчеркнул, что «эти бредни расчетливо вбрасывают в информационное поле, чтобы дестабилизировать и без того сложную обстановку». Медведев напомнил, что президент России ясно дал понять: Россия не собирается воевать с НАТО и нападать на Европу.

    Кроме того, Медведев заявил, что Россия должна отвечать на действия Запада по полной программе, а при необходимости наносить превентивные удары, подчеркнув устаревшее представление Запада о собственном превосходстве и вероломстве. Он добавил, что Россия больше не испытывает иллюзий по поводу отношений с Западом после нарушений решений Потсдамской конференции бывшими союзниками СССР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зампред СБ России Дмитрий Медведев заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц и министр обороны Борис Писториус в антироссийской риторике подражают своим предкам-фашистам.

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    17 июля 2025, 11:38 • Новости дня
    Медведев: Россию со времен Петра I хотят превратить в падчерицу Европы

    Tекст: Ольга Иванова

    Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев охарактеризовал отношение западных элит к России как системно враждебное, подчеркнув попытки навязать стране подчиненную роль на протяжении столетий.

    Европа со времен Петра I пытается сделать из России падчерицу, которую пускают на порог ради перевоспитания, об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, передает ТАСС. По его словам, «со времен Петра I, когда Россия заявила о себе как о реальной силе в Европе, мы видим в действиях стран Запада устойчивую, системную тенденцию: враждебность, недоверие, стремление ослабить нашу страну». Медведев отметил, что Россию в разные эпохи пытались сделать «падчерицей Европы», отводя ей второстепенную и подчинённую роль, но такие попытки успеха не принесли.

    Дмитрий Медведев также заявил, что для западных элит сильная Россия всегда была исторической аномалией. Он подчеркнул: «Для западных элит независимая, сильная Россия всегда была исторической аномалией. И очень убедительным опровержением их «цивилизационного превосходства».

    Кроме того, Медведев считает, что элиты Запада пытаются отыграться на России за прежние неудачи. По его мнению, «страх и неготовность к равному диалогу с другими народами рождает подлость и агрессию», поэтому западные элиты «раз за разом пытаются отыграться, отомстить России за свои прошлые провалы».

    Медведев подчеркнул, что Россия больше не испытывает иллюзий по поводу отношений с Западом. Он сказал: «Потсдам – это урок о том, что отношения с Западом не должны строиться на иллюзиях. У него в крови до сих пор бродит не только вероломство, но и больное, сильно устаревшее представление о собственном превосходстве». Политик напомнил, что важные договоренности Потсдамской конференции были нарушены бывшими союзниками СССР по антигитлеровской коалиции, и Россия этот исторический урок усвоила.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Медведев заявил, что западные страны ведут против России полноценную войну. Он отметил использование западом спутниковых данных и ракет в этой борьбе.

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    17 июля 2025, 14:59 • Новости дня
    Победители конкурса «Это у нас семейное» потратили выигрыш на квартиру в центре Ростова

    Tекст: Валерия Городецкая

    Семья Седых, Лысенко из Ростова-на-Дону стала обладателем одного из 32 сертификатов на улучшение жилищных условий после победы в первом сезоне конкурса «Это у нас семейное».

    Благодаря выигрышу они приобрели квартиру для дочери Юлии в историческом центре города и частично погасили ипотеку за московское жилье старшего сына Никиты, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    «Сначала мы хотели закрыть полностью ипотеку старшему сыну в Москве, а оставшуюся сумму внести в качестве первоначального взноса на квартиру для дочери в Ростове-на-Дону. Но в процессе поиска мы нашли очень хороший вариант и решили на семейном совете большую часть выигрыша потратить на покупку квартиры для дочери, которая стала студенткой, чтобы у нее было свое жилье. Оставшуюся часть было решено внести за ипотеку сына. Получается, что благодаря выигрышу ему придется платить банку в два раза меньше», – рассказала мама семейства Екатерина.

    Новая квартира располагается рядом с домом родителей и младшего брата, а ее здание является объектом культурного наследия. Квартира уже отремонтирована и обставлена мебелью. Папа Сергей добавил, что удача помогла приобрести жилье с историей, так как дом принадлежал известному ростовскому купцу.

    Команда семьи насчитывала шесть человек из трех поколений и активно участвовала во всех этапах конкурса. Старший сын Никита ради участия приезжал из Москвы. По словам Юлии, секрет успеха семьи – искренние отношения и совместный труд. Сейчас семья желает участникам второго сезона не думать о выигрыше, а радоваться совместному времени.

    Во втором сезоне конкурса сертификаты на улучшение жилищных условий получат 60 семей по 5 млн рублей. Регистрация открыта на сайте этосемейное.рф до 14 сентября. К участию приглашаются семьи из четырех и более человек, представляющие три поколения, с обязательным присутствием детей от 5 до 17 лет.

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    17 июля 2025, 17:05 • Новости дня
    Дегтярев рассказал о работе по возвращению российских спортсменов на Олимпийские игры
    Дегтярев рассказал о работе по возвращению российских спортсменов на Олимпийские игры
    @ Александр Кондратюк/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    «Дискриминация русских и белорусских спортсменов наносит ущерб Олимпийскому движению. Мы работаем над их полноценным возвращением на Олимпиаду, вступая в серьезные юридические баталии», – заявил министр спорта России и глава национального Олимпийского комитета Михаил Дегтярев в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Спортивный суверенитет России: спорт как мягкая сила».

    «Мы входим в лидеры по вкладу в развитие мирового Олимпийского движения и в число девяти стран, которые провели летнюю и зимнюю Олимпиады», – отметил Дегтярев, подчеркнув, что министерство задалось целью вернуть наших атлетов к участию в Олимпийских играх.

    «Дискриминация русских и белорусских спортсменов наносит ущерб Олимпийскому движению. Мы работаем над полноценным их возвращением на Олимпиаду, вступая в серьезные юридические баталии. В этом году Россия участвует уже в 29 чемпионатах мира, а в Олимпийском комитете создана рабочая группа по мониторингу допуска наших атлетов по разным видам спорта», – детализировал он.

    Сейчас ведется «отстаивание на всех фронтах прав наших спортсменов», рассказал министр. По его словам, значимую юридическую поддержку получают спортсмены, которые по надуманным причинам оказались под давлением со стороны Запада.

    «Спортсмены – это наши герои. В хоккее, фигурном катании, гимнастике и других дисциплинах Россия всегда занимала высокие позиции, а во время награждений звучал гимн – элемент нашего ментального кода», – согласен Алексей Мартынов, директор Института новейших государств.

    На этом фоне Минспорта активно работает над укреплением внутреннего спортивного потенциала, поддерживая талантливых атлетов, указал он. «Москва стремится к созданию справедливой мировой спортивной системы», – добавил аналитик, напомнив, что задача спорта – объединять народы и формировать искренний образ страны, основанный на честной борьбе.

    Важность этой работы доказывает социология: 80% граждан гордятся российскими спортом и спортсменами, а 95% ждут их возвращения на мировые арены, сообщил Михаил Мамонов, директор Департамента политических исследований ВЦИОМ. «Кроме того, 87% опрошенных назвали несправедливым отстранение атлетов от международных соревнований после начала СВО», – сказал он. А 90% россиян полагают, что принцип «Спорт – вне политики» сегодня в мире не соблюдается.

    Впрочем, Москва создает и новые форматы соревнований, например, «Игры будущего», позволяющие российским спортсменам выступать с национальной символикой, рассказал руководитель проекта Игорь Столяров.

    «В киберспорте и фиджитал-спорте представлены в основном миллениалы-зумеры. И мы горды тем, что формат, который мы тестировали на «Играх будущего» в Казани, помог создать качественный путь киберспортсменов в сторону физической активности», – подчеркнул спикер.

    В целом же, несмотря на попытки изоляции, Россия доказала свою лидирующую роль в глобальном спорте: Игры БРИКС и «Игры будущего» собрали тысячи участников, согласился Артур Далалоян, олимпийский чемпион по гимнастике. «К тому же массовый спорт, веселые старты и эстафеты – важная составляющая формирования здорового общества», – добавил он.

    Важно и то, что Россия усиливает присутствие и в шахматном мире, заметил Сергей Карякин, гроссмейстер, глава подмосковной Федерации шахмат, член комитета Совфеда по обороне и безопасности. «Федерация шахмат Московской области подписала соглашения о сотрудничестве с коллегами из Колумбии, со многими африканскими странами и с Таиландом. Этот список расширяется. Также мы проводим сеансы одновременной игры онлайн с детьми из многих стран. Поэтому спорт – действительно мягкая сила России», – пояснил он.

    «Россия – великая спортивная держава. Мы навсегда вписаны в историю мирового спорта. И никакие санкции, ограничения или политическая турбулентность не могут отменить этот статус. Спорт является «мягкой силой» нашей страны на международной арене. Более того, это часть нашей культурной идентичности и предмет национальной гордости», – подчеркнула Анна Федорова, эксперт ЭИСИ.

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