День российского военного миротворца и День гармониста отмечаются 25 ноября

Катерина Туманова

День российского военного миротворца учрежден в память о том, как в 1973 году в составе миротворческой операции на Ближнем Востоке впервые участвовала группа советских военнослужащих. Законодательно деятельность российских миротворческих сил была закреплена указом президента страны в 1995 году, а профпраздник указом президента установлен в 2016 году.

В этот вторник отмечается также День гармониста, инициатором которого стало Российское музыкальное общество, члены которого в 1980 году придумали, как привлечь внимание к одному из любимых народных инструментов. День торжества выбрали отмечать 25 числа неспроста – у гармони по 25 клавиш на правой и левой руке.

Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин – глобальная дата для любой страны и любого народа. Этот день в 2000-м году установлен резолюцией № A/RES/54/134 Генассамблеи ООН, а датой выбран день, когда в 1960 году в Доминиканской Республике убили трех из четырех сестер Мирабаль, пытавшихся противостоять диктатору Трухильо.

В 2025 году этот день в ООН посвятили цифровому насилию и призвали правительства положить конец цифровой безнаказанности с помощью законов.

Кроме того, 25 ноября в Индонезии отмечают День учителя, в Польше – День железнодорожника, в Суринаме – День независимости, в США – День регби.

Большой именинный пирог сегодня разделят Александр, Афанасий, Борис, Владимир, Даниил, Дмитрий, Иван, Константин, Лев, Матфей, Николай, Степан, Елизавета и Екатерина.