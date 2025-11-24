Отключение российских банков от SWIFT показало уязвимость зависимости от западной финансовой инфраструктуры. Цифровой рубль вместе с аналогичными проектами стран-партнеров создает альтернативную систему, которую невозможно заблокировать западным политическим решением.3 комментария
Авиакомпании отменили 12 маршрутов между Китаем и Японией из-за обострения отношений
На фоне напряженности между Пекином и Токио пассажиры больше не смогут воспользоваться двенадцатью популярными направлениями, среди которых перелеты в Нагою и Саппоро.
Авиакомпании приостановили работу на 12 маршрутах между Китаем и Японией из-за обострения отношений между двумя странами, передает ТАСС со ссылкой на издание Pengpai и туристический сервис DAST. Под авиатранспортные ограничения попали популярные направления в Нагою, Фукуоку, Саппоро, Осаку и другие города.
По данным источника, на отдельных маршрутах число отмен достигает значительных показателей: в направлении из Тяньцзиня в аэропорт Кансай вблизи Осаки аннулировано 65% рейсов, из Нанкина в Кансай – почти 59,4%, а из Гуанчжоу – 31,3%. Общее число отмен продолжает расти.
Отмечается, что ситуация напрямую связана с ухудшением дипломатических отношений между Пекином и Токио. Туристические сервисы отмечают существенное снижение доступности авиаперелетов между двумя странами, что затрудняет планирование поездок.
Ранее премьер Японии Санаэ Такаити отказалась извиняться перед Китаем за слова о Тайване.
Власти Китая выразили протест Японии из-за заявлений Такаити о Тайване. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Китай не допустит возрождения японского милитаризма и не позволит нарушения послевоенного мирового порядка.
Газета ВЗГЛЯД писала, что жесткая реакция Китая на слова главы японского правительства объясняется обеспокоенностью Пекина и может привести к дальнейшей эскалации отношений.