Tекст: Дмитрий Зубарев

Вооруженные силы группировки «Север» продолжили создание полосы безопасности в Харьковской и Сумской областях, сообщает Telegram-канал «Северный ветер». На Сумском направлении велись тяжелые бои при поддержке авиации и беспилотников, российские штурмовые подразделения продвинулись на семи направлениях до 900 метров, а была отражена одна контратака ВСУ в районе Алексеевки, где противник утратил до 50% штурмовой группы.

В районе Андреевки по позициям ВСУ нанесены удары авиацией и артиллерией – уничтожены средства связи.

На Харьковском направлении активные действия развернулись в Волчанске, где российские штурмовые группы зачистили около 30 зданий и прошли на 350 метров вперед, а также заняли два опорных пункта возле Синельниково, продвинувшись до 300 метров. Украинское командование экстренно направляет подкрепления для удержания позиций в этом районе.

На направлении Меловое-Хатнее ударами авиации и беспилотников «Герань-2» уничтожены позиции ВСУ в районах Митрофановки и Серого Яра. Потери украинских сил за сутки превысили 150 человек, из них более ста на Сумском направлении.

Авиация, артиллерия и беспилотники уничтожили значительное количество военной техники – самоходную артиллерию, пикапы, багги, ПУ беспилотников, станции спутниковой связи Starlink, склады с боеприпасами и другие объекты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения «Северяне» заняли новые позиции в районе Волчанска и Константиновки. Российские войска продвинулись на Сумском и Харьковском направлениях. Командиры ВСУ скрывали информацию от своих штурмовиков, чтобы те не покидали позиции.