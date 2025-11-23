В Махачкале задержали 16 нелегальных мигрантов-грузчиков из Африки

Tекст: Дарья Григоренко

Отмечается, что все они были обнаружены в ходе оперативно-розыскных мероприятий «Нелегальный мигрант – 2025» в поселке Ленинкент, передает РИА «Новости».

В МВД республики отметили: «Сотрудниками УВМ МВД Дагестана установлен факт незаконного привлечения к трудовой деятельности иностранных граждан… В поселке Ленинкент выявлено 16 иностранных граждан, работавших грузчиками в торговом центре».

Выяснилось, что руководство торгового центра не уведомило управление по вопросам миграции о заключении трудовых договоров с иностранцами в установленный законом срок. В действиях работодателя усматриваются признаки административного правонарушения по части 3 статьи 18.15 КоАП, предусматривающей ответственность за незаконное привлечение к труду иностранцев.

В настоящее время проводится проверка, по итогам которой материалы будут переданы в суд для принятия решения о привлечении к ответственности.

Ранее в МВД России сообщили, что с начала года российские правоохранительные органы ограничили въезд более чем 160 тыс. иностранцев, а число аннулированных разрешений на проживание увеличилось на 17%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция Петербурга задержала двух человек, подозреваемых в организации фиктивной регистрации около 3 тыс. мигрантов в хостелах Невского района.

В Иркутске арестовали шесть человек по обвинению в незаконной легализации более 1,5 тыс. мигрантов и возбудили уголовное дело.