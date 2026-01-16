Украинские СМИ: Киевляне из-за блэкаута стали отапливать дома кирпичами

Tекст: Елизавета Шишкова

Спрос на так называемые товары от блэкаута резко повысился в Киеве, передает «Политика страны».

Горожане начали массово использовать огнеупорные кирпичи для отопления помещений, особенно в домах с газовыми плитами.

Популярностью пользуются огнеупорные кирпичи: из них киевляне создают мини-печки прямо на газовых плитах. По словам одной из жительниц столицы Оксаны, если положить кирпич на зажженную конфорку, он постепенно нагревается и помогает повысить температуру в кухне на четыре-пять градусов.

Такой способ обогрева оказался одним из самых доступных. Однако отмечается, что эффективность этого метода ограничена – кирпич позволяет повысить температуру только на несколько градусов и лишь в небольшом помещении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине полностью закончились запасы оборудования, необходимого для ремонта энергосистем.

Власти страны планируют ввести режим чрезвычайной ситуации в энергетике.

В Киеве и Киевской области сохраняется наиболее острая ситуация с электроснабжением, часть районов столицы получает свет только два-три часа в сутки.