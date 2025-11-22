Круизный лайнер Astoria Grande вернулся в Сочи после отмены стоянки в Стамбуле

Круизный лайнер Astoria Grande прибыл в Сочи после отмены стоянки в Турции

Tекст: Тимур Шайдуллин

Круизный лайнер Astoria Grande, которому ранее не разрешили швартовку в порту Стамбула, прибыл в Сочи. На борту судна находились 620 пассажиров и примерно 430 членов экипажа, сообщает корреспондент ТАСС.

В четверг судно не смогло зайти в порт Стамбула в завершение двухнедельного круиза, так как местные портовые власти не предоставили необходимых разрешений. Причины отказа они не объяснили.

По информации компании «Аквилон», являющейся генеральным агентом по продажам и продвижению Astoria Grande, общий состав пассажиров и экипажа был подтвержден. Пассажиры лайнера, прибывшие в Сочи утром в субботу, сообщили, что отмена остановки в турецкой столице не испортила их впечатления от путешествия и выразили намерение продолжить поездки на этом судне в дальнейшем.

Гости отметили, что круизная программа была обширной – включала остановки сразу в пяти городах, а насыщенная развлекательная жизнь на борту разнообразилась танцевальными, спортивными, СПА- и другими мероприятиями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, круизный лайнер Astoria Grande в четверг не получил разрешения на остановку в порту Стамбула и направился обратно в Сочи.

Летом 2023 года из маршрута лайнера исключили заход в порт Батуми. А в январе 2023 года Astoria Grande в Турции въехал в пристань порта Амасра из-за сильного шторма.