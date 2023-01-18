Российский круизный лайнер столкнулся с пристанью в Турции

Сексолог рассказал о влиянии COVID-19 на сексуальное влечение мужчин

У переболевших COVID-19 мужчин наблюдается снижение выработки тестостерона, качества спермы, а у женщин вирус может вызывать поражение яичников, половой клетки, а также внутренней слизистой оболочки матки, рассказал газете ВЗГЛЯД врач-сексолог, президент Профессионального объединения врачей сексологов Евгений Кульгавчук, комментируя предупреждение Минздрава о влиянии коронавируса на состояние репродуктивного здоровья.

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что коронавирусная инфекция повлияла на состояние репродуктивного здоровья российских граждан. В связи с этим он настоятельно рекомендует мужчинам и женщинам фертильного возраста, которые планируют рождение детей, а также беременным своевременно прививаться против COVID-19.

«На сегодняшний день еще не так много работ и исследований на тему влияния коронавирусной инфекции на состояние репродуктивного здоровья человека, учитывая то, что с начала ковидной эпохи прошло не так много времени. Более полную картину мы получим в следующем поколении. Тем не менее первые исследования действительно вызывают тревогу», – говорит Кульгавчук.

Он рассказывает, что уже есть данные о том, что COVID-19 не только снижает выработку тестостерона, отвечающего за либидо (сексуальное влечение), но и снижает качество спермы, способствуя росту мужского бесплодия. У многих мужчин после перенесенной инфекции снизился объем эякулята (спермы), активность и количество сперматозоидов уменьшилось почти в два раза. Другие исследования показали, что при этом повышается концентрация лютеинизирующего гормона, который является важным участником образования яйцеклеток в яичниках женщин и сперматозоидов в семенниках у мужчин.

«У женщин тоже все непросто. SARS-CoV-2 (коронавирус) может проникать в ткани яичников, ооциты (половую клетку), эндометрий (внутреннюю слизистую оболочку тела матки) и вызывать их поражение. Бесплодие и без COVID-19 было достаточно серьезной проблемой, эпидемия ускорила и усилила негативные тенденции», – делится собеседник.

Для того, чтобы предотвратить или уменьшить негативное воздействие до и после коронавирусной инфекции, специалист рекомендует отказаться от вредных привычек, снизить вес, если он избыточный, ежегодно проходить диспансеризацию, вести активный образ жизни. Также врач предлагает начать закаливаться, обеспечить себя здоровой диетой, богатой белками, фруктами, овощами, наладить гигиену сна.

«Не всем это удается сделать легко и просто. Можно и нужно составить в начале года чек-лист обновлений. Формировать привычки непросто, нужно разобраться, что мешает этому. Со своими пациентами, которых я всегда уважительно именую сотерапевтами, мы часто называем это «выходом на новый уровень». Ставим цели, задачи и планомерно идем к ним. Игра стоит свеч, поскольку не только улучшает качество жизни, но и продлевает ее», – заключил Кульгавчук.

Ранее ученые из Медицинской школы Миллера Университета Майами выявили, что коронавирусная инфекция сохраняется в тканях полового члена в течение долгого времени после выздоровления, что может привести к эректильной дисфункции. В ходе исследования специалисты обнаружили, что после перенесенного COVID-19 у мужчин, которые ранее не жаловались на проблемы с потенцией, они появились.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД