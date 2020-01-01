Российская шхуна столкнулась с корейским судном в Японском море

Российское грузовое судно, направлявшееся из Пусана во Владивосток, столкнулось с корейской шхуной в Японском море, сообщают СМИ.

В результате столкновения корейское судно перевернулось и почти полностью затонуло, передает РЕН-ТВ со ссылкой на агентство Ренхап.

Инцидент произошел в 20 километрах восточнее берегов Южной Кореи 31 декабря.

Моряки не получили серьезных повреждений, их жизнь вне опасности. Экипаж корейской шхуны спасся с тонущего судна.

В декабре в порту острова Косумель в Мексике при выполнении стыковочных маневров столкнулись два круизных лайнера.