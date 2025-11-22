РАН заявила о проекте переброски воды из северных рек в Донбасс

  • Новость часаВ результате атаки БПЛА на Самарскую область погибли два человека
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Прошлое здесь и оно нас жжет». Как поучаствовать в суде над нацистами
    Путин пригрозил Киеву новыми «Купянсками»
    Вэнс назвал ключевые условия для мирного соглашения по Украине
    Сейм Польши потребовал перенести российское посольство в Варшаве
    Путин: Украина и ее европейские союзники находятся в иллюзиях о ситуации на поле боя
    Путин заявил, что Россию устроит достижение целей СВО военным путем
    Офицеры ВСУ спешно сбежали из Вильчи у Волчанска
    Министр армии США Дрисколл: Армия России сравнима с американской по технологиям
    Росреестр предложил не возвращать квартиры жертвам мошенников без возврата денег
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европейская бюрократия не годится в самураи

    Если на перевооружение Европе нужно время (5-10 лет), то на идеологическом уровне подготовка к войне с Россией уже близится к завершению. Столь запутанная и сложная ситуация, казалось бы, может решиться только через войну – как она и решалась раньше в той же Европе. Однако как раньше – не получится.

    10 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов «Безлюдные» технологии меняют смысл войны

    Кому жить и кому умереть, решают операторы-дроноводы. Но они не похожи на «героев былых времен». Они не обязаны быть сильными, ловкими, смелыми. Им достаточно освоить ноутбук, клавиатуру, мышь. Таковы воины нового типа – и к этому нам предстоит привыкнуть.

    13 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Какую сказку рисует России искусственный интеллект

    Сейчас решается архитектура отношений с ИИ на десятилетия вперед. После 2030 года, когда структуры затвердеют, изменить траекторию будет гораздо сложнее. Вопрос не в том, «спасет ИИ или уничтожит». Вопрос в том, кто решает, как встроить технологию в социальную ткань с минимальной травмой.

    17 комментариев
    22 ноября 2025, 10:57 • Новости дня

    РАН заявила о проекте переброски воды из северных рек в Донбасс

    В РАН сообщили о планах переброски воды из северных рек в Донбасс

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Обсуждение строительства трубопровода из Печоры и Северной Двины для поставки воды в Донбасс запланировано РАН на декабрь, срок реализации оценивают до семи лет, сообщил ТАСС научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.

    Обсуждение проекта переброски воды по трубопроводу из рек Печора и Северная Двина в Донбасс состоится 2 декабря на заседании отделения наук о Земле. Научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян в интервью ТАСС подчеркнул, что 22 октября эта тема уже рассматривалась на заседании научного совета «Водные ресурсы суши» РАН.

    По словам Данилова-Данильяна, есть уверенность в поддержке коллег из отделения наук о Земле. Он отметил, что при одобрении отделения проект будет вынесен на президиум РАН.

    Ученый сообщил, что существуют различные варианты использования современных технологий для прокачки воды по полимерным и композитным трубам. Предлагается направить трубопровод через Каму и Волгу, далее по каналу Волго-Дон – 2, в Приазовье. В качестве источника энергии предлагают использовать газогенераторы «Газпрома». Ученый оценил срок строительства в пять – семь лет.

    Он также отметил, что новая технология фактически гарантирует отсутствие фильтрации воды.

    «Если забрать часть теплой воды, которую несут туда реки, то облегчаем им адаптацию, поскольку замедляется процесс нагрева», - считает член-корреспондент РАН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер России Марат Хуснуллин анонсировал строительство дополнительной нитки водовода для повышения пропускной способности канала Дон – Донбасс.

    Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что республика получает только половину необходимого объема воды из-за водной блокады со стороны Киева.

    Как уже сообщала газета ВЗГЛЯД, российские реки становятся важным геополитическим преимуществом для страны.

    21 ноября 2025, 21:36 • Новости дня
    В России вступил в силу запрет на вождение после катинонов

    Верховный суд признал вождение после катинонов основанием для наказания

    В России вступил в силу запрет на вождение после катинонов
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Верховный суд России подтвердил, что управление автомобилем после употребления синтетических катинонов считается административным правонарушением – водитель лишается прав и получает крупный штраф.

    Верховный суд России утвердил запрет на управление транспортными средствами после употребления катинонов, передает ТАСС. Соответствующее положение содержится в постановлении по делу Муртазаева Мурата Юсуфовича, которое дошло до высшей судебной инстанции.

    Определение и постановление судов нижней инстанции в отношении Муртазаева оставить без изменения, жалобу Муртазаева  – без удовлетворения, говорится в решении Верховного суда.

    Ранее судом первой инстанции водитель был оштрафован на 30 тыс. рублей и лишен прав управления автомобилем на год и девять месяцев за вождение в состоянии опьянения. Как уточняет агентство, экспертиза выявила в крови Муртазаева синтетические катиноны, признанные психотропными веществами.

    Верховный суд подчеркнул, что обнаружение катинонов в крови однозначно свидетельствует о состоянии опьянения. Таким образом, правоприменительная практика по управлению автомобилем после употребления этих веществ стала однозначной.

    Катиноны – это класс психоактивных веществ, химически близких к амфетаминам. Они действуют преимущественно как стимуляторы центральной нервной системы, вызывая повышенную активность, эйфорию, усиление энергии и, в ряде случаев, галлюцинации. Часто катиноны называют «солевыми» или «дизайнерскими наркотиками», поскольку они могут синтезироваться с изменением структуры для обхода законов о контролируемых веществах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил о возможности появления перечня лекарств, прием которых станет основанием для лишения водительских прав. Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предложил создать отечественную систему учета и кодирования отравлений наркотическими и психоактивными веществами.

    Комментарии (0)
    21 ноября 2025, 14:54 • Новости дня
    МВД объяснило новые правила подтверждения отсутствия двойного гражданства

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В МВД России уточнили, что информация об отсутствии второго гражданства нужна для трудоустройства на государственную службу и выдается по определенной процедуре.

    В миграционной службе МВД России пояснили, что российские граждане могут получать гражданство других государств, однако в отдельных случаях требуется подтверждение его отсутствия, передает ТАСС.

    Отмечается, что справка об отсутствии второго гражданства обязательна при трудоустройстве на госслужбу. Такой документ можно получить в компетентных органах иностранного государства, если сам заявитель или его родители имели или имеют гражданство той страны.

    В МВД добавили, что российские органы внутренних дел по запросу предоставляют информацию о фактах подачи уведомлений о приобретении иностранного гражданства, получении вида на жительство или других документах, дающих право на постоянное проживание за рубежом.

    Закон «О гражданстве Российской Федерации» позволяет запрашивать такую информацию как самому гражданину, так и представителю госоргана. На рассмотрение запроса дается 30 дней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее ФСБ отметила увеличение числа случаев получения гражданства России с преступным умыслом.

    Кроме того, в 2025 году появились новые правила и упрощенный порядок подачи документов для получения гражданства России.

    Ранее МВД подтвердило, что участнику СВО Антону Сычеву, родившемуся в Казахстане, помогли оформить российское гражданство официально.

    Комментарии (2)
    21 ноября 2025, 18:56 • Видео
    Украина отвергла мирный план США

    Официальные представители Украины отвергли мирный план из 28 пунктов, который предложила администрация президента США. При этом лично Владимир Зеленский как будто согласился. Как это понимать?

    Комментарии (2)
    21 ноября 2025, 14:34 • Новости дня
    Хуснуллин счел тревожной ситуацию с ипотекой в России

    Хуснуллин: Ситуация на рынке ипотеки тревожна

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Объем выдачи рыночной ипотеки в стране снизился до исторического минимума, что привело к беспрецедентному усилению госпрограмм поддержки, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

    Ситуация с ипотекой в России вызывает серьезные опасения, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин каналу «Россия-24», передает ТАСС.

    По словам Хуснуллина, уровень рыночной ипотеки достиг исторического минимума, чего ранее в стране не наблюдалось.

    Вице-премьер рассказал, что правительство решило усилить поддержку ипотеки с господдержкой, чтобы не допустить снижения объемов жилищного строительства. Такой подход, по его словам, позволяет оказать адресное влияние на отдельные отрасли и регионы, требующие дополнительной поддержки.

    Хуснуллин также подчеркнул, что масштаб господдержки ипотеки в этом году стал беспрецедентным по своим объемам, и такие меры необходимы в условиях сложной экономической ситуации на рынке жилья.

    Сбербанк также ожидает снижения объема выдачи ипотечных кредитов по итогам 2025 года на 5-7%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Хуснуллин ранее заявил, что при ключевой ставке 5-6% ипотека может приобрести массовый характер.

    С будущего года в России начнет действовать ограничение на количество льготных ипотечных кредитов для одной семьи по программе семейной ипотеки.

    Комментарии (15)
    21 ноября 2025, 21:50 • Новости дня
    Суд признал экс-депутата Гаджиева и его семью членами экстремистской группы

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший депутат Госдумы Магомед Гаджиев вместе с сыном, сестрой и сожительницей был признан участником экстремистского объединения и получил запрет на деятельность в России.

    Решение по иску Генпрокуратуры в отношении Магомеда Гаджиева огласил суд Махачкалы, передает ТАСС. Согласно официальному сообщению пресс-службы судов Дагестана, вместе с Гаджиевым участниками экстремистского объединения признали его сына, сестру и сожительницу.

    В решении суда указывается: «Суд признал Гаджиева М. Т., его сына, сестру и сожительницу участниками экстремистского объединения. В связи с установленными фактами оказания с их стороны материальной и иной поддержки вооруженной агрессии киевского режима против народа Донбасса запретил их деятельность на территории Российской Федерации».

    Кроме того удовлетворено требование Генпрокуратуры об изъятии активов семьи на сумму более 2 млрд рублей, в том числе 52 объекта недвижимости с 18 земельными участками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Советский райсуд Махачкалы принял к производству иск Генпрокуратуры о признании бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева (иноагент) и ряда других лиц экстремистским сообществом с обращением их имущества в доход государства.

    Гаджиев, находясь за рубежом, получил 45 млн долларов от структур США за передачу секретных сведений. 

    Комментарии (3)
    21 ноября 2025, 13:10 • Новости дня
    Эксперты объяснили стратегическую важность освобождения Купянска

    Военкор Громов: У блокированных под Купянском батальонов ВСУ два пути – плен или бегство вплавь через Оскол

    Эксперты объяснили стратегическую важность освобождения Купянска
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Освобождение Купянской агломерации позволит России нарастить снабжение группировки «Запад» для наступления на Чугуев. От него открывается дорога на Харьков. Также успехи на этом участке фронта позволят двигаться на Славянск, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Федор Громов и Юрий Кнутов. Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил, что Купянск был освобожден российскими войсками.

    «Полный контроль над Купянском еще не означает освобождение Купянской агломерации, в которую входят населенные пункты Кучеровка, Петропавловка, Подолы, Куриловка, Купянск-Узловой, Ковшаровка и Новоосиново. Находящиеся там подразделения ВСУ окружены, но по-прежнему отнимают значительную часть наших сил, занятых деблокадой. В 2023 году противник возвел в пригородах бетонные укрепления, их освобождение будет для нас непростой задачей», – предупредил военкор Федор Громов.

    «Собственно, занятие Купянска решает для нас сразу несколько важнейших задач. Если российские войска встанут по Осколу, это высвободит существенную часть сил, которые можно будет перебросить на другие направления. Держать оборону по реке гораздо легче, чем, например, в поле», – объяснил собеседник.

    «Купянск – крупный железнодорожный узел. Контроль над ним даст возможность нарастить снабжение группировки «Запад» для масштабной перегруппировки сил. Затем мы можем начать наступление в сторону Великого Бурлука или Чугуева, что открывает дорогу на Харьков. Все зависит от направления главного удара, которое выберет военно-политическое руководство России», – пояснил спикер.

    «Что касается блокированных на левом берегу Оскола батальонов ВСУ, то у них два варианта. Первый: сдаться в плен. Россия для этого создала все возможные условия. Второй: пытаться форсировать реку в ночное время или ждать туманов днем. Противник будет наводить понтонные переправы. Но их уничтожение не составит труда. Технику же оппоненты почти гарантированно бросят», – резюмировал Громов.

    «В районе Купянска ситуация остается сложной. Российские военные освободили сам город, но впереди – работа в агломерации. Речь идет в том числе о поселке Купянск-Узловой, который прилегает к Купянску с юга», – добавил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Впрочем, как напомнил собеседник, у ВС России есть опыт в Купянске. «Наши военные действуют грамотно. Я считаю, что задача, которая поставлена, будет успешно выполняться», – акцентировал аналитик. Успехи на этом участке фронта позволят, среди прочего, двигаться на Славянск, указал Кнутов.

    Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что Купянск в Харьковской области перешел под полный контроль российских войск. Город освободили штурмовые отряды 68-й мотострелковой дивизии шестой армии.

    «Город находится под нашим контролем. Уничтожаются отдельные мелкие разрозненные группы противника. Купянск являлся ключевым узлом обороны противника и важным логистическим центром ВСУ на данном направлении», – отметил свою очередь командующий группировкой «Запад» Сергей Кузовлев.

    «В настоящее время соединения и части дивизии во взаимодействии с 47-й дивизией и 27-й мотострелковой бригадой 1-й танковой армии продолжают уничтожение формирований ВСУ, окруженных на левом берегу реки Оскол. Освобожден населенный пункт Петропавловка, идут бои по освобождению населенных пунктов Кучеровка, Куриловка и Купянск-Узловой», – отметил он.

    Путин поинтересовался, удается ли российской стороне создать условия, чтобы 15 блокированных батальонов ВСУ имели возможность сложить оружие и сдаться в плен. «Условия созданы, и учитывая безвыходное положение, конечно, многие военнослужащие принимают такое решение о сдаче в плен. Но большинство из них под угрозой расстрела или уничтожения своими же беспилотниками не могут выполнить эту задачу. При этом политическое руководство Украины никаких указаний на этот счет своим войскам не дает», – ответил Герасимов.

    Контроль над Купянском является ключевым для российских сил на данном участке, заявил военный эксперт Андрей Марочко. Продвижение ВС России за пределы города сократит возможности ВСУ бить по гражданской инфраструктуре на северных окраинах ЛНР. По его словам, от украинских атак очень страдало мирное население.

    Комментарии (0)
    21 ноября 2025, 16:15 • Новости дня
    Власти Венгрии подтвердили выбор Будапешта для встречи Путина и Трампа

    Сийярто подтвердил выбор Будапешта для встречи Путина и Трампа

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Будущий саммит президентов Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет в столице Венгрии, что подтверждено американской и российской стороной, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    Власти Венгрии получили официальные заверения от представителей США и России, что следующая встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа состоится в Будапеште. Как сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, это решение было подтверждено в ходе его переговоров с госсекретарем США Марко Рубио и главой МИД России Сергеем Лавровым, передает ТАСС.

    Сийярто на пресс-конференции, которую транслировал телеканал М1, акцентировал внимание на значимости предварительных договоренностей между США и Россией для урегулирования конфликта на Украине.

    Сийярто также упрекнул ЕС, подчеркнув, что союз сам себя изолирует, в то время как Венгрия, находясь в центре Европы, продолжает поддерживать связи с мировыми политическими лидерами. Министр отметил, что наличие таких точек соприкосновения между Соединенными Штатами и Россией способствует интересам мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее помощник президента России Юрий Ушаков допустил возможность проведения встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште.

    Пресс-секретарь президента России Песков заявил о необходимости тщательной подготовки встречи Путина и Трампа.

    В октябре Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, после чего была согласована их встреча в Будапеште, но позднее она была отменена.


    Комментарии (0)
    21 ноября 2025, 17:07 • Новости дня
    В Воронеже нашли неразорвавшиеся элементы ракет ATACMS

    Губернатор Гусев: В Воронеже нашли неразорвавшиеся элементы ракет ATACMS

    В Воронеже нашли неразорвавшиеся элементы ракет ATACMS
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Фрагменты неразорвавшихся ракет ATACMS были обнаружены в садоводческом товариществе на юго-западе Воронежа после недавнего ракетного обстрела.

    Как сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале, опасные элементы найдены при обследовании местности после уничтожения ракет 18 ноября.

    Один из неразорвавшихся блоков лежит всего в 150 метрах от ближайших строений, другой был обнаружен непосредственно у дачного дома. Район находки оцеплен, саперы на протяжении нескольких дней занимались обследованием территории. Было принято решение о подрыве опасных предметов на месте, поскольку транспортировать их невозможно.

    Из-за постоянного проживания людей на территории СНТ, власти проводят временную эвакуацию жителей ряда домов и предупреждают, что ближайшие к эпицентру дачи, скорее всего, пострадают от взрыва, сообщил Гусев. Губернатор поручил подготовить все меры поддержки, компенсаций и, при необходимости, организовать временное размещение для собственников поврежденных строений.

    Взрывные работы планируются 22 ноября около 14.00. Гусев попросил жителей города сохранять спокойствие и напомнил, что при обнаружении подозрительных предметов необходимо немедленно сообщить по телефону 112, не приближаясь к находке.

    Напомним, ВСУ совершили попытку удара по Воронежу с использованием американских ракет ATACMS большой дальности.

    «Искандеры» уничтожили обстрелявшие Воронеж ракетами ATACMS установки MLRS.

    Комментарии (2)
    21 ноября 2025, 18:10 • Новости дня
    Белоусов поздравил бойцов с освобождением Купянска

    Минобороны: Белоусов поздравил бойцов с освобождением Купянска

    Белоусов поздравил бойцов с освобождением Купянска
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр обороны Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав российских подразделений с успехами на линии фронта.

    Он обратился к военнослужащим 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, 1486-го гвардейского мотострелкового полка, 121-го мотострелкового полка, а также бойцам 169-й, 252-й и 254-й мотострелковых бригад и полков, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    Поводом для поздравления стали освобождение Купянска и Петропавловки в Харьковской области, а также Ямполя, Новоселовки и Ставок в Донецкой народной республике.

    «В упорных в боях с противником военнослужащие, проявляя образцы храбрости и самоотверженности, мужественно исполняют свой воинский долг, уверенно продвигаются вперед, показывая пример стойкости и упорства», – заявил Белоусов. Он также отметил, что в результате действий российских подразделений противник понес существенные потери и был вынужден отступить.

    Белоусов выразил уверенность, что российские военные продолжат выполнять поставленные задачи, внося значительный вклад в достижение целей спецоперации.

    Напомним, Купянск в Харьковской области перешел под контроль российских войск. В пятницу Минобороны впервые показало кадры освобождения Купянска.

    Комментарии (6)
    21 ноября 2025, 15:14 • Новости дня
    Песков назвал численность блокированной у реки Оскол группировки ВСУ

    Песков: У реки Оскол заблокирована группировка ВСУ численностью 5 тыс. человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам о ситуации на левом берегу реки Оскол.

    Песков напомнил, что президент России Владимир Путин в ходе совещания с участием начальника Генштаба ВС России, начальника главного оперативного управления, командующих группировками «Запад» и «Юг» отметил этот участок фронта, передает РИА «Новости».

    «На что еще хотел бы обратить ваше внимание. Это левый берег реки Оскол. Там заблокирована еще одна достаточно крупная группировка врага, около пяти тысяч человек», – сказал представитель Кремля.

    Накануне Путин на совещании в одном из командных пунктов группировки «Запад» назвал число заблокированных в районе Купянска батальонов ВСУ.

    Он заявил о необходимости создания условий для того, чтобы украинские военные могли сложить оружие и сдаться в плен.

    Комментарии (0)
    21 ноября 2025, 20:52 • Новости дня
    Путин: План США по Украине может лечь в основу урегулирования

    Путин допустил использование плана США как основы для урегулирования на Украине

    Путин: План США по Украине может лечь в основу урегулирования
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин оценил американский мирный план из 28 пунктов как возможную основу для завершения конфликта на Украине.

    «Полагаю, что он (мирный план США из 28 пунктов) может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования на Украине», – сказал он в ходе заседания с Советом безопасности, передает ТАСС.

    Ранее Путин сообщил, что Москва получила от США текст мирного плана по урегулированию ситуации на Украине, который состоит из 28 пунктов. По его словам, план Трампа по Украине обсуждался еще до саммита на Аляске.

    Комментарии (11)
    22 ноября 2025, 08:47 • Новости дня
    Египтолог раскрыл судьбу гробницы Клеопатры в Средиземном море

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Гробница Клеопатры ушла под воду в Средиземном море и едва ли сохранилась, заявил эксперт-египтолог Виктор Солкин, комментируя непрекращающиеся много лет поиски места захоронения египетской царицы.

    Гробница Клеопатры вряд ли будет когда-либо найдена – такой вывод сделал российский египтолог Александр Солкин, выступая с лекцией в Русском доме в Каире, передает РИА «Новости». По его словам, «та зона, где находился царский некрополь в Александрии, ушла под воду Средиземного моря после нескольких землетрясений». Специалист считает, что вероятность обнаружения захоронения царицы крайне мала.

    Солкин пояснил, что если специалисты и найдут какие-либо следы гробницы, то любые органические материалы, в том числе мумия и деревянные предметы, за прошедшие столетия уже утратили свою целостность и превратились в тлен.

    Клеопатра знаменита не только как последняя царица Египта из династии Птолемеев, но и благодаря своему острому уму, образованности и драматическим любовным историям. Согласно историческим источникам, в 30 году до нашей эры Клеопатра и римский полководец Марк Антоний покончили с собой после поражения в сражении с войсками Октавиана, предположительно, были захоронены вместе. Место их гробницы остается неизвестным и по сей день.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, археологи обнаружили папирус с заклинаниями из Книги мертвых. В древнеегипетском храме в Александрии специалисты нашли высеченные в скалах гробницы. Ученые также обнаружили туннель, ведущий к гробнице Клеопатры.

    Комментарии (0)
    21 ноября 2025, 22:37 • Новости дня
    Глава МИД Молдавии объявил о смене посла в Москве

    Глава МИД Молдавии Попшой объявил о смене посла в Москве

    Глава МИД Молдавии объявил о смене посла в Москве
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Молдавия готовится заменить посла в России Лилиана Дария в связи с истечением срока его полномочий, заявил глава МИД республики Михай Попшой в эфире телеканала TV8.

    Глава МИД Молдавии Михай Попшой заявил в эфире телеканала TV8 о планируемом отзыве посла Лилиана Дария из России, передает ТАСС.

    Дипломат будет заменен после завершения срока своих полномочий, процедура займет некоторое время. Министр уточнил, что существует риск задержек с аккредитацией нового посла, поскольку администрация президента Майи Санду уже более года откладывает вручение верительных грамот российскому дипломату в Кишиневе.

    Попшой добавил, что кандидатура будущего посла пока не определена, однако «будет обеспечена преемственность дипломатической миссии».

    Дарий служит на посту главы дипмиссии в Москве с января 2022 года после отзыва с должности посла в Бельгии.

    Ранее бывший молдавский посол в России Андрей Негуца назвал ошибочными заявления главы МИД Молдавии о якобы «неаккредитованном» российском после Олеге Озерове.

    Посол России в Молдавии Олег Озеров заявил, что охлаждение отношений Москвы и Кишинева связано с влиянием Евросоюза.

    Комментарии (0)
    21 ноября 2025, 15:45 • Новости дня
    Женщина умерла после падения в салоне трамвая в Казани

    Падение в салоне трамвая стало причиной смерти женщины в Казани

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На улице Зорге в Казани женщина серьезно пострадала при падении в трамвае и скончалась в больнице на следующий день, о возбуждении уголовного дела по факту трагедии сообщили в региональном СУ СК России.

    62-летняя пассажирка погибла после падения в салоне трамвая № 4 в Казани, сообщает пресс-служба СУ СК России по Татарстану.

    Трагедия произошла вечером 19 ноября, когда 47-летняя водитель трамвая со стажем вождения 16 лет резко начала движение с остановки на улице Зорге. Потерпевшая потеряла равновесие, упала и получила тяжелую черепно-мозговую травму. Видео с места трагедии разместили в официальном канале Госавтоинспекции Казани.

    Пострадавшую срочно доставили в больницу, но спасти ее не удалось – женщина скончалась через сутки. Причиной смерти стали травмы при падении.

    Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В рамках расследования планируется установить ответственность должностных лиц, отвечающих за безопасность пассажирских перевозок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее прокуратура обнаружила нарушения после аварии с трамваем в Туле, в которой погибли пять человек.

    Следственные органы возбудили два уголовных дела по факту этого ДТП.

    Источник уточнял, что авария могла произойти из-за схода трамвая с рельсов.

    Комментарии (0)
    21 ноября 2025, 20:07 • Новости дня
    Скончался сценарист фильма «Ночной экипаж»

    Сценарист Усов скончался на 86-м году жизни

    Скончался сценарист фильма «Ночной экипаж»
    @ t.me/UniKinoRF

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сценарист Анатолий Усов скончался на 86-м году жизни, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России в пятницу.

    Информация о смерти Усова появилась в Telegram-канале организации. В сообщении говорится, что сценарист ушел из жизни накануне.

    Анатолий Усов был автором сценариев к таким известным фильмам, как «Про Витю, про Машу и морскую пехоту» (1973), а также «Турындыка», «Додумался, поздравляю!», «У нас новенькая», «Примите телеграмму в долг», «Счастливая, Женька!», «Ночной экипаж», «Счастливчик», «Неизвестные страницы из жизни разведчика», «Наш человек в Сан-Ремо», «Ближний круг», «Все то, о чем мы так долго мечтали», «Тайна "Волчьей пасти"» и других.

    В Союзе кинематографистов России и Гильдии кинодраматургов выразили искренние соболезнования родным и близким сценариста. Прощание с Усовым состоится 22 ноября в 12.30 в прощальном зале при больнице имени Юдина в Москве. Похоронят знаменитого кинодраматурга в городе Жуков.

    В начале ноября в возрасте 77 лет ушла из жизни актриса, сценарист и кастинг-директор Инна Штеренгарц.

    Комментарии (0)
    21 ноября 2025, 20:33 • Новости дня
    Трамп пообещал ввести «очень мощные» санкции против России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готовит новые жесткие ограничительные меры против России.

    По словам Трампа, эти санкции начнут действовать в самое ближайшее время, передает РИА «Новости».

    «Нет, нет... очень мощные санкции... Они очень скоро начнут действовать и они очень мощные, очень мощные», – заявил он в эфире радио Fox News.

    Ранее США расширили санкционные списки против граждан России и ряда зарубежных компаний под предлогом борьбы с киберпреступностью.

    Постпред США при ООН Майк Уолтц пригрозил России усилением санкций за «несговорчивость».

    Агентство Reuters писало, что Трамп может усилить антироссийские санкции, если самостоятельно будет принимать решения о их введении или отмене.

    Комментарии (3)
    Главное
    Путин указал всему миру на главных противников мира на Украине
    FT: Дрисколл провел «тошнотворную» встречу с представителями Европы
    Дрон привел украинских бойцов на российские позиции
    Член Палаты представителей Грин объявила об уходе из Конгресса США
    МВД сообщило о самых популярных схемах мошенников в 2025 году
    Западные СМИ увидели в плане США по Украине помеху для изъятия активов России
    Египтолог раскрыл судьбу гробницы Клеопатры в Средиземном море

    Почему важно повышать минимальный размер труда

    Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2026 года вырастет сразу на 21% – до 27 тыс. рублей. Это в разы выше уровня годовой инфляции. И в последние годы в целом МРОТ растет опережающими темпами. Почему это важно и каким задачам служит? Подробности

    Перейти в раздел

    Путин усадил Зеленского на горшок

    В процессе урегулирования конфликта на Украине новые вводные: Вашингтон давит на Киев с целью заставить принять мирный план из 28 пунктов, который готова обсуждать Москва. На этом фоне Владимир Путин ярко и бескомпромиссно напомнил, что Россия не считает правительство Владимира Зеленского легитимным. Что это означает для возможного диалога, и в каком виде Москва готова общаться с Киевом и Вашигтоном? Подробности

    Перейти в раздел

    «Прошлое здесь и оно нас жжет». Как поучаствовать в суде над нацистами

    Тот самый зал №600 Нюрнбергского дворца правосудия, в котором проходил исторический трибунал над нацистами, теперь можно увидеть в центре Москвы. Спецкор газеты ВЗГЛЯД побывала на экспозиции «Без срока давности» и убедилась в том, насколько актуальны сегодня уроки суда, начавшегося 80 лет назад. Подробности

    Перейти в раздел

    Британия собралась воевать на море с российскими океанографами

    К риторическим передергиваниям и даже прямой лжи прибегнул руководитель Минобороны Великобритании, рассказывая своим согражданам о нахождении у берегов страны российского исследовательского судна «Янтарь». В чем обвиняют в Лондоне российских океанографов и чем кончится их преследование со стороны ВМС Великобритании? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Украина отвергла мирный план США

      Официальные представители Украины отвергли мирный план из 28 пунктов, который предложила администрация президента США. При этом лично Владимир Зеленский как будто согласился. Как это понимать?

    • Дело Эпштейна тянет Трампа на дно

      Президент США Дональд Трамп согласился рассекретить так называемое «досье Эпштейна». Но для него это вынужденное решение. Идет к тому, что следующий год президентства Трампа станет последним.

    • Зеленского лишают реальной власти

      Накануне визита в Киев министра армии США Дена Дрисколла, который, как многие думают, выдвинет Владимиру Зеленскому ультиматум, в Верховной раде произошло что-то вроде бунта. Выстроенный Зеленским и его «серым кардиналом» Андреем Ермаком режим разваливается на глазах.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Церковные праздники в декабре 2025 года: православный календарь важных дат, Рождественский пост

      Декабрь для православных христиан – это особое время, завершающее церковный год. Это период глубокого ожидания и духовной подготовки к одному из главных событий – Рождеству Христову. Практически весь месяц проходит под знаком Рождественского поста, который начался 28 ноября и продлится до 6 января 2026 года. Это время молитв, добрых дел и воздержания, позволяющее очистить душу и встретить праздник с чистым сердцем.

    • Лень продлевает жизнь? Как сказываются на здоровье труд и физическая активность

      Каждый мечтает прожить долгую и активную жизнь, сохранив при этом хорошее самочувствие и бодрость духа. Существует теория, согласно которой двигательная активность может ускорить расход жизненных сил и сократить срок существования. Именно такую позицию занимает немецкий специалист Петер Акст, считающий, что лень и долгий сон продлевают жизнь, а активные тренировки в спортзалах могут нанести вред здоровью. Насколько эффективна такая стратегия для увеличения продолжительности жизни?

    • ОБРАЗЕЦ Расписка в получении денежных средств

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации