РАН заявила о проекте переброски воды из северных рек в Донбасс

В РАН сообщили о планах переброски воды из северных рек в Донбасс

Tекст: Тимур Шайдуллин

Обсуждение проекта переброски воды по трубопроводу из рек Печора и Северная Двина в Донбасс состоится 2 декабря на заседании отделения наук о Земле. Научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян в интервью ТАСС подчеркнул, что 22 октября эта тема уже рассматривалась на заседании научного совета «Водные ресурсы суши» РАН.

По словам Данилова-Данильяна, есть уверенность в поддержке коллег из отделения наук о Земле. Он отметил, что при одобрении отделения проект будет вынесен на президиум РАН.

Ученый сообщил, что существуют различные варианты использования современных технологий для прокачки воды по полимерным и композитным трубам. Предлагается направить трубопровод через Каму и Волгу, далее по каналу Волго-Дон – 2, в Приазовье. В качестве источника энергии предлагают использовать газогенераторы «Газпрома». Ученый оценил срок строительства в пять – семь лет.

Он также отметил, что новая технология фактически гарантирует отсутствие фильтрации воды.

«Если забрать часть теплой воды, которую несут туда реки, то облегчаем им адаптацию, поскольку замедляется процесс нагрева», - считает член-корреспондент РАН.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер России Марат Хуснуллин анонсировал строительство дополнительной нитки водовода для повышения пропускной способности канала Дон – Донбасс.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что республика получает только половину необходимого объема воды из-за водной блокады со стороны Киева.

