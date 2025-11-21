  • Новость часаПутин заявил, что Россию устроит достижение целей СВО военным путем
    Путин усадил Зеленского на горшок
    Путин пригрозил Киеву новыми «Купянсками»
    Сейм Польши потребовал перенести российское посольство в Варшаве
    Минэнерго Украины сообщило о повреждении всех крупных ТЭС и ГЭС страны
    Путин: Украина и ее европейские союзники находятся в иллюзиях о ситуации на поле боя
    Путин: План США по Украине может лечь в основу урегулирования
    Белоусов поздравил бойцов с освобождением Купянска
    Минобороны опубликовало кадры боев за Ямполь и Новоселовку в ДНР
    Грузия назвала Европу главной жертвой противостояния России и Украины
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европейская бюрократия не годится в самураи

    Если на перевооружение Европе нужно время (5-10 лет), то на идеологическом уровне подготовка к войне с Россией уже близится к завершению. Столь запутанная и сложная ситуация, казалось бы, может решиться только через войну – как она и решалась раньше в той же Европе. Однако как раньше – не получится.

    6 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов «Безлюдные» технологии меняют смысл войны

    Кому жить и кому умереть, решают операторы-дроноводы. Но они не похожи на «героев былых времен». Они не обязаны быть сильными, ловкими, смелыми. Им достаточно освоить ноутбук, клавиатуру, мышь. Таковы воины нового типа – и к этому нам предстоит привыкнуть.

    11 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Какую сказку рисует России искусственный интеллект

    Сейчас решается архитектура отношений с ИИ на десятилетия вперед. После 2030 года, когда структуры затвердеют, изменить траекторию будет гораздо сложнее. Вопрос не в том, «спасет ИИ или уничтожит». Вопрос в том, кто решает, как встроить технологию в социальную ткань с минимальной травмой.

    13 комментариев
    21 ноября 2025, 22:37 • Новости дня

    Глава МИД Молдавии объявил о смене посла в Москве

    Глава МИД Молдавии Попшой объявил о смене посла в Москве

    Глава МИД Молдавии объявил о смене посла в Москве
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Молдавия готовится заменить посла в России Лилиана Дария в связи с истечением срока его полномочий, заявил глава МИД республики Михай Попшой в эфире телеканала TV8.

    Глава МИД Молдавии Михай Попшой заявил в эфире телеканала TV8 о планируемом отзыве посла Лилиана Дария из России, передает ТАСС.

    Дипломат будет заменен после завершения срока своих полномочий, процедура займет некоторое время. Министр уточнил, что существует риск задержек с аккредитацией нового посла, поскольку администрация президента Майи Санду уже более года откладывает вручение верительных грамот российскому дипломату в Кишиневе.

    Попшой добавил, что кандидатура будущего посла пока не определена, однако «будет обеспечена преемственность дипломатической миссии».

    Дарий служит на посту главы дипмиссии в Москве с января 2022 года после отзыва с должности посла в Бельгии.

    Ранее бывший молдавский посол в России Андрей Негуца назвал ошибочными заявления главы МИД Молдавии о якобы «неаккредитованном» российском после Олеге Озерове.

    Посол России в Молдавии Олег Озеров заявил, что охлаждение отношений Москвы и Кишинева связано с влиянием Евросоюза.

    21 ноября 2025, 13:58 • Новости дня
    Кнутов объяснил назначение Медведева командующим группировкой «Юг»

    Военный эксперт Кнутов: Опыт Сергея Медведева поможет наступлению войск «Юга»

    Кнутов объяснил назначение Медведева командующим группировкой «Юг»
    @ Пресс-служба Кремля/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Сергей Медведев, будучи начальником штаба «Юга», руководил разработкой и подготовкой операций в зоне действий группировки. Речь, в частности, о Часове Яре, Курахово, а сейчас Северске и Константиновке. Это одно из наиболее важных направлений, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Так он прокомментировал назначение Сергея Медведева командующим группировкой войск «Юг».

    «Группировка «Юг» создана на базе Южного военного округа. Ее новый командующий – Сергей Медведев – прошел все ступени: прежде был начальником штаба 58-й гвардейской общевойсковой армии, затем сменил Дениса Лямина на посту командующего, а впоследствии был назначен начальником штаба Южной группировки ВС России», – напомнил военный эксперт Юрий Кнутов.

    По его словам, Медведев на последней своей должности руководил разработкой и подготовкой операций группировки. «Речь идет в частности о Часове Яре, за освобождение которого велись тяжелые бои, Курахово, а сейчас Северске и Константиновке. «В зоне действия также находится Славянск и Краматорск. Это одно из наиболее важных направлений», – подчеркнул собеседник.

    Говоря о кадровой перестановке, Кнутов напомнил, что бывший командующий «Югом» Александр Санчик был назначен замминистра обороны России. «При этом Санчик взрастил себе замену. Неслучайно Владимир Путин заявил о стопроцентной преемственности. Медведев знаком с ситуацией, что крайне важно во время ведения боевых действий», – рассуждает аналитик.

    «Если ставить на этот пост, скажем, генерала с другого направления, то потребуется примерно месяц, чтобы войти в курс дел, а это сразу скажется на результатах. Сейчас же произошло абсолютно бесшовное, логичное и закономерное перемещение по вертикали», – уточнил спикер.

    Что касается задач «Юга», то это в первую очередь операции в Константиновке и Северске, продолжил Кнутов. «Первый населенный пункт находится на возвышенности. Другими словами, географические особенности создают сложности при освобождении Константиновки: противник даже без дронов видит нас», – детализировал эксперт.

    «Если говорить о Северске, то ВС России на юго-западе зашли в город. Нам предстоит взять населенный пункт в оперативное окружение и изолировать район боевых действий. Тактика командования уже известна и отработана. И опыт Медведева позволит достичь поставленных целей», – заключил Кнутов.

    Ранее стало известно, что командующим Южной группировкой вооруженных сил назначен генерал-лейтенант Сергей Медведев. Его предшественник генерал-полковник Александр Санчик, занимавший этот пост с осени 2024 года, стал замминистра обороны России. Об этом сообщил Владимир Путин в ходе совещания в рамках в посещения командного пункта группировки войск «Запад».

    Президент назвал назначение Медведева «стопроцентной преемственностью», напомнив, что прежде генерал занимал должность начальника штаба группировки. «Кто, кроме вас, лучше знает ситуацию на этом направлении? Вам, как говорится, в прямом и переносном смысле слова, и карты в руки», – сказал он.

    В докладе верховному главнокомандующему Медведев заявил, что «Юг» продолжает наступать на всех направлениях боевых действий. «На Северском направлении штурмовые подразделения 3-й армии продвигаются вдоль правого берега реки Северский Донецк, наступая в направлении населенного пункта Закотное. В населенном пункте Северск ведется зачистка городских кварталов от формирований ВСУ», – рассказал командующий «Югом».

    Кроме того, на этой неделе освобожден населенный пункт Платоновка, завершается зачистка от подразделений противника Васюковки и Звановки, продолжил он. «На Краматорско-Дружковском направлении основные усилия соединений и воинских частей группировки сосредоточены на освобождении населенного пункта Константиновка. Несмотря на сопротивление противника, штурмовые подразделения группировки полностью взяли под свой контроль восточную и юго-восточную часть города, приступили к зачистке центра», – подчеркнул генерал.

    «На Александро-Калиновском направлении завершается освобождение населенного пункта Иванополье. Одновременно с этим развивается наступление севернее Клебан-Быкского водохранилища с целью овладения господствующими высотами и обеспечения выхода к южным окраинам населенного пункта Константиновка», – добавил Медведев.

    По его словам, подразделения Южной группировки войск зачистили более четырех тыс. зданий в Константиновке. «Продолжаем наращивать усилия и планируем к середине декабря овладеть большей частью населенного пункта», – заявил генерал. «Не будем ставить конкретных дат, неважно. Важно, чтобы ритмично работали и добивались всех целей, которые вы считаете приоритетными», – ответил Медведеву Путин.

    Комментарии (4)
    21 ноября 2025, 01:25 • Новости дня
    ВС России уничтожили до 3 тыс. солдат ВСУ за время попыток вырваться из Купянска
    ВС России уничтожили до 3 тыс. солдат ВСУ за время попыток вырваться из Купянска
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские войска уничтожили до 3 тыс. украинских солдат и почти 900 единиц техники при попытках ВСУ вырваться из Купянска, сообщили в российских силовых структурах.

    «Отчаянные меры командования противника не помогли: группировка ВСУ оказалась заблокирована в городе. Попытки прорыва и деблокирования ВСУ в городе привели к гибели до 3 тысяч боевиков, а также уничтожению 891 единицы вооружения и военной техники», – сообщил источник ТАСС.

    Он добавил, что ради удержания Купянска ВСУ стянули до 20 тыс. солдат в город, «выдергивая разрозненные подразделения со всей линии фронта».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, город Купянск в Харьковской области перешел под контроль российских войск, военные продолжают уничтожать окруженные украинские формирования в районе реки Оскол, сообщил начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов.

    Военный эксперт Андрей Марочко указал, к чему приведет продвижение ВС России за пределы Купянска. При этом в МИД России заявили о достаточной доказательной базе зверств ВСУ в Купянске.

    Комментарии (2)
    21 ноября 2025, 18:56 • Видео
    Украина отвергла мирный план США

    Официальные представители Украины отвергли мирный план из 28 пунктов, который предложила администрация президента США. При этом лично Владимир Зеленский как будто согласился. Как это понимать?

    Комментарии (0)
    21 ноября 2025, 06:40 • Новости дня
    Небензя цитатой из «Двенадцати стульев» описал коррупционный скандал на Украине

    Небензя описал коррупционный скандал на Украине цитатой из «Двенадцати стульев»

    Небензя цитатой из «Двенадцати стульев» описал коррупционный скандал на Украине
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Катерина Туманова

    Российский постпред при ООН Василий Небензя начал речь на заседании СБ ООН по Украине со слов благодарности за это собрание, за которое проголосовали представители западных стран, но которые будто совсем не замечают громкого коррупционного скандала.

    Он отметил, что для России ничего нового в скандальном разоблачении нет, к тому же Москва не раз предупреждала западных коллег о том, что они имеют дело с «вороватой коррумпированной шайкой, наживающейся на войне за ваши деньги».

    «И это было даже не «тайное», которое стало «явным». Это было настолько очевидно, что только слепой мог этого не замечать. Так и тянет задать вопрос из одной интермедии, понятный российской и украинской аудитории: «А где денежки?» – «Какие денежки?» – поиронизировал Небензя во время выступления.

    Российский дипломат отметил, что глава киевского режима Влдаимир Зеленский продолжает «кататься по европейским городам и весям, выклянчивая деньги и оружие», чтобы тратить на пользу себе и окружению, при этом у Европы уже не осталось денег на Украину.

    Напомним, НАБУ 10 ноября начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в сфере энергетики. В Telegram-канале ведомства опубликованы фотографии с найденными в ходе обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты. Точная сумма не разглашается.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, НАБУ предъявило обвинения семи фигурантам дела о коррупции в энергетике, включая  соратника Зеленского бизнесмена Тимура Миндича. Пятерых подозреваемых задержали по подозрению в получении от 10% до 15% от стоимости контрактов «Энергоатома».

    Владимир Зеленский, комментируя расследование НАБУ, заявил, что нужна «неотвратимость наказания». К тому же экс-премьер Украины Николай Азаров назвал тех, кто заказал смену власти на Украине через коррупционный скандал, а Небензя в СБ ООН указал на замалчивание Западом коррупционного скандала на Украине.

    Комментарии (9)
    21 ноября 2025, 14:54 • Новости дня
    МВД объяснило новые правила подтверждения отсутствия двойного гражданства

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В МВД России уточнили, что информация об отсутствии второго гражданства нужна для трудоустройства на государственную службу и выдается по определенной процедуре.

    В миграционной службе МВД России пояснили, что российские граждане могут получать гражданство других государств, однако в отдельных случаях требуется подтверждение его отсутствия, передает ТАСС.

    Отмечается, что справка об отсутствии второго гражданства обязательна при трудоустройстве на госслужбу. Такой документ можно получить в компетентных органах иностранного государства, если сам заявитель или его родители имели или имеют гражданство той страны.

    В МВД добавили, что российские органы внутренних дел по запросу предоставляют информацию о фактах подачи уведомлений о приобретении иностранного гражданства, получении вида на жительство или других документах, дающих право на постоянное проживание за рубежом.

    Закон «О гражданстве Российской Федерации» позволяет запрашивать такую информацию как самому гражданину, так и представителю госоргана. На рассмотрение запроса дается 30 дней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее ФСБ отметила увеличение числа случаев получения гражданства России с преступным умыслом.

    Кроме того, в 2025 году появились новые правила и упрощенный порядок подачи документов для получения гражданства России.

    Ранее МВД подтвердило, что участнику СВО Антону Сычеву, родившемуся в Казахстане, помогли оформить российское гражданство официально.

    Комментарии (2)
    21 ноября 2025, 14:34 • Новости дня
    Хуснуллин счел тревожной ситуацию с ипотекой в России

    Хуснуллин: Ситуация на рынке ипотеки тревожна

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Объем выдачи рыночной ипотеки в стране снизился до исторического минимума, что привело к беспрецедентному усилению госпрограмм поддержки, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

    Ситуация с ипотекой в России вызывает серьезные опасения, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин каналу «Россия-24», передает ТАСС.

    По словам Хуснуллина, уровень рыночной ипотеки достиг исторического минимума, чего ранее в стране не наблюдалось.

    Вице-премьер рассказал, что правительство решило усилить поддержку ипотеки с господдержкой, чтобы не допустить снижения объемов жилищного строительства. Такой подход, по его словам, позволяет оказать адресное влияние на отдельные отрасли и регионы, требующие дополнительной поддержки.

    Хуснуллин также подчеркнул, что масштаб господдержки ипотеки в этом году стал беспрецедентным по своим объемам, и такие меры необходимы в условиях сложной экономической ситуации на рынке жилья.

    Сбербанк также ожидает снижения объема выдачи ипотечных кредитов по итогам 2025 года на 5-7%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Хуснуллин ранее заявил, что при ключевой ставке 5-6% ипотека может приобрести массовый характер.

    С будущего года в России начнет действовать ограничение на количество льготных ипотечных кредитов для одной семьи по программе семейной ипотеки.

    Комментарии (15)
    20 ноября 2025, 23:35 • Новости дня
    Марочко указал, к чему приведет продвижение ВС России за пределы Купянска

    Tекст: Катерина Туманова

    Продвижение ВС России за пределы Купянска в Харьковской области сократит возможности Вооруженных сил Украины (ВСУ) бить по гражданской инфраструктуре на северных окраинах Луганской Народной Республики (ЛНР), заявил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Это очень большой, ключевой успех наших российских войск и очень хорошая новость для жителей Луганской Народной Республики на северных ее окраинах, поскольку наши граждане очень сильно страдали от тех действий, которые происходили в населенном пункте Купянск», – сказал он ТАСС.

    Марочко пояснил, что украинские боевики доставали до северных окраин ЛНР и постоянно наносили удары по гражданской инфраструктуре.

    «Если мы продвинемся дальше, то у украинского командования и украинских боевиков будет меньше возможностей наносить удары по территории Луганской Народной Республики», – объяснил военный эксперт.

    Напомним, президент России Владимир Путин посетил один из командных пунктов группировки «Запад» в четверг.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, город Купянск в Харьковской области перешел под контроль российских войск, военные продолжают уничтожать окруженные украинские формирования в районе реки Оскол, сообщил начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов.

    Путин заслушал доклады командиров о ситуации на различных направлениях, включая район Купянска, Константиновки и Краматорское направление.

    Комментарии (0)
    21 ноября 2025, 04:41 • Новости дня
    Главы крупнейших банков предложили запретить скидки на маркетплейсах
    Главы крупнейших банков предложили запретить скидки на маркетплейсах
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Письмо с инициативой о запрете скидок и акций на маркетплейсах в зависимости от средства платежа поступило председателю Госдумы Вячеславу Володину, за подписью руководителей ведущих российских банков.

    Руководители Сбербанка, ВТБ, Т-Банка, Альфа-банка и Совкомбанка предложили установить единые цены на маркетплейсах вне зависимости от способа оплаты, передает РИА «Новости».

    Согласно письму банкиров на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина, необходимо обязать маркетплейсы устанавливать одну и ту же цену на товары и не предоставлять скидки, акции или бонусы при оплате различными электронными средствами.

    «Необходимо предусмотреть прямую обязанность маркетплейсов устанавливать единую цену (и не снижать ее путем предоставления скидки) при оплате товара на цифровых платформах вне зависимости от используемого для оплаты электронного средства платежа», – сказано в письме банкиров.

    Авторы обращения пояснили, что подобная мера пресечет недобросовестную практику предоставления скидок при оплате картами аффилированных банков и обеспечит равные условия для клиентов всех банков.

    Они считают целесообразным запретить маркетплейсам инвестировать средства в снижение цен не только через прямые скидки, но и через бонусные программы, возвраты и маркетинговые субсидии.

    Исключение, по мнению банкиров, можно сделать только для собственной продукции платформ и социально значимых категорий товаров. При этом такие послабления не должны быть связаны со способом оплаты или банком, который выпустил карту.

    В заключение главы крупнейших банков выразили мнение, что внедрение этих правил не приведет к росту цен для покупателей, но поможет выровнять конкурентную среду и позволит перейти к устойчивому развитию онлайн-торговли.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ЦБ начал обсуждение правил скидок на Ozon и Wildberries. При этом Ozon заявил, что скидки при оплате банковской картой являются частью программы лояльности. А Wildberries назвал ограничения скидок на маркетплейсах абсурдными.

    Но глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что цена товара на маркетплейсе должна быть одинаковой вне зависимости от способа оплаты. В Ozon и Wildberries уже предупредили о риске роста цен на товары из-за претензий банков.

    Комментарии (23)
    21 ноября 2025, 13:10 • Новости дня
    Эксперты объяснили стратегическую важность освобождения Купянска

    Военкор Громов: У блокированных под Купянском батальонов ВСУ два пути – плен или бегство вплавь через Оскол

    Эксперты объяснили стратегическую важность освобождения Купянска
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Освобождение Купянской агломерации позволит России нарастить снабжение группировки «Запад» для наступления на Чугуев. От него открывается дорога на Харьков. Также успехи на этом участке фронта позволят двигаться на Славянск, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Федор Громов и Юрий Кнутов. Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил, что Купянск был освобожден российскими войсками.

    «Полный контроль над Купянском еще не означает освобождение Купянской агломерации, в которую входят населенные пункты Кучеровка, Петропавловка, Подолы, Куриловка, Купянск-Узловой, Ковшаровка и Новоосиново. Находящиеся там подразделения ВСУ окружены, но по-прежнему отнимают значительную часть наших сил, занятых деблокадой. В 2023 году противник возвел в пригородах бетонные укрепления, их освобождение будет для нас непростой задачей», – предупредил военкор Федор Громов.

    «Собственно, занятие Купянска решает для нас сразу несколько важнейших задач. Если российские войска встанут по Осколу, это высвободит существенную часть сил, которые можно будет перебросить на другие направления. Держать оборону по реке гораздо легче, чем, например, в поле», – объяснил собеседник.

    «Купянск – крупный железнодорожный узел. Контроль над ним даст возможность нарастить снабжение группировки «Запад» для масштабной перегруппировки сил. Затем мы можем начать наступление в сторону Великого Бурлука или Чугуева, что открывает дорогу на Харьков. Все зависит от направления главного удара, которое выберет военно-политическое руководство России», – пояснил спикер.

    «Что касается блокированных на левом берегу Оскола батальонов ВСУ, то у них два варианта. Первый: сдаться в плен. Россия для этого создала все возможные условия. Второй: пытаться форсировать реку в ночное время или ждать туманов днем. Противник будет наводить понтонные переправы. Но их уничтожение не составит труда. Технику же оппоненты почти гарантированно бросят», – резюмировал Громов.

    «В районе Купянска ситуация остается сложной. Российские военные освободили сам город, но впереди – работа в агломерации. Речь идет в том числе о поселке Купянск-Узловой, который прилегает к Купянску с юга», – добавил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Впрочем, как напомнил собеседник, у ВС России есть опыт в Купянске. «Наши военные действуют грамотно. Я считаю, что задача, которая поставлена, будет успешно выполняться», – акцентировал аналитик. Успехи на этом участке фронта позволят, среди прочего, двигаться на Славянск, указал Кнутов.

    Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что Купянск в Харьковской области перешел под полный контроль российских войск. Город освободили штурмовые отряды 68-й мотострелковой дивизии шестой армии.

    «Город находится под нашим контролем. Уничтожаются отдельные мелкие разрозненные группы противника. Купянск являлся ключевым узлом обороны противника и важным логистическим центром ВСУ на данном направлении», – отметил свою очередь командующий группировкой «Запад» Сергей Кузовлев.

    «В настоящее время соединения и части дивизии во взаимодействии с 47-й дивизией и 27-й мотострелковой бригадой 1-й танковой армии продолжают уничтожение формирований ВСУ, окруженных на левом берегу реки Оскол. Освобожден населенный пункт Петропавловка, идут бои по освобождению населенных пунктов Кучеровка, Куриловка и Купянск-Узловой», – отметил он.

    Путин поинтересовался, удается ли российской стороне создать условия, чтобы 15 блокированных батальонов ВСУ имели возможность сложить оружие и сдаться в плен. «Условия созданы, и учитывая безвыходное положение, конечно, многие военнослужащие принимают такое решение о сдаче в плен. Но большинство из них под угрозой расстрела или уничтожения своими же беспилотниками не могут выполнить эту задачу. При этом политическое руководство Украины никаких указаний на этот счет своим войскам не дает», – ответил Герасимов.

    Контроль над Купянском является ключевым для российских сил на данном участке, заявил военный эксперт Андрей Марочко. Продвижение ВС России за пределы города сократит возможности ВСУ бить по гражданской инфраструктуре на северных окраинах ЛНР. По его словам, от украинских атак очень страдало мирное население.

    Комментарии (0)
    21 ноября 2025, 16:15 • Новости дня
    Власти Венгрии подтвердили выбор Будапешта для встречи Путина и Трампа

    Сийярто подтвердил выбор Будапешта для встречи Путина и Трампа

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Будущий саммит президентов Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет в столице Венгрии, что подтверждено американской и российской стороной, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    Власти Венгрии получили официальные заверения от представителей США и России, что следующая встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа состоится в Будапеште. Как сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, это решение было подтверждено в ходе его переговоров с госсекретарем США Марко Рубио и главой МИД России Сергеем Лавровым, передает ТАСС.

    Сийярто на пресс-конференции, которую транслировал телеканал М1, акцентировал внимание на значимости предварительных договоренностей между США и Россией для урегулирования конфликта на Украине.

    Сийярто также упрекнул ЕС, подчеркнув, что союз сам себя изолирует, в то время как Венгрия, находясь в центре Европы, продолжает поддерживать связи с мировыми политическими лидерами. Министр отметил, что наличие таких точек соприкосновения между Соединенными Штатами и Россией способствует интересам мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее помощник президента России Юрий Ушаков допустил возможность проведения встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште.

    Пресс-секретарь президента России Песков заявил о необходимости тщательной подготовки встречи Путина и Трампа.

    В октябре Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, после чего была согласована их встреча в Будапеште, но позднее она была отменена.


    Комментарии (0)
    21 ноября 2025, 21:05 • Новости дня
    Путин пригрозил Киеву новыми «Купянсками»

    Путин пригрозил Киеву повторением событий в Купянске на других участках фронта

    Путин пригрозил Киеву новыми «Купянсками»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Отказ Киева обсуждать предложения президента США Дональда Трампа приведет к повторению событий, аналогичных произошедшему в Купянске, заявил президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза.

    По словам Путина, европейские страны и украинская сторона должны осознавать ответственность за подобные решения, передает РИА «Новости».

    Президент заявил, что ситуация в освобожденном украинскими войсками Купянске была существенно иной, чем заявлялось в Киеве. «Только один самый свежий пример – Купянск. Совсем недавно, как мы помним, 4, по-моему, ноября, то есть две недели тому назад в Киеве публично заявляли, что в этом городе находится не более 60 российских военнослужащих, и в течение ближайших нескольких дней, как было сказано, этот город будет полностью деблокирован украинскими войсками», – напомнил он.

    По словам президента, на самом деле город уже тогда практически полностью контролировался российскими силами: «Хочу вас проинформировать о том, что уже на тот момент, на 4 ноября, город Купянск практически целиком и полностью находился в руках российских Вооруженных Сил. Наши ребята, что называется, только добирали, зачищали только отдельные кварталы и улицы. Судьба города в тот момент уже окончательно была решена».

    Путин также отметил, что заявления Киева могут свидетельствовать либо о недостатке объективной информации, либо о неспособности ее правильно оценивать: «О чем это говорит? Или у киевских вождей нет объективной информации о положении дел на фронте, или они, имея ее, просто не в состоянии, не могут ее объективно оценить».

    «Если в Киеве не хотят обсуждать предложения президента Трампа и отказываются от этого, то и они, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Может быть, не так быстро, как нам бы того хотелось, но неизбежно это будет повторяться», – подчеркнул глава государства.

    Ранее Путин сообщил, что Москва получила от США текст мирного плана по урегулированию ситуации на Украине, который состоит из 28 пунктов. По его словам, план Трампа по Украине обсуждался еще до саммита на Аляске.

    Российский лидер допустил использование плана США как основы для урегулирования на Украине.

    Напомним, Купянск в Харьковской области перешел под контроль российских войск. В пятницу Минобороны впервые показало кадры освобождения Купянска.

    Комментарии (2)
    21 ноября 2025, 17:07 • Новости дня
    В Воронеже нашли неразорвавшиеся элементы ракет ATACMS

    Губернатор Гусев: В Воронеже нашли неразорвавшиеся элементы ракет ATACMS

    В Воронеже нашли неразорвавшиеся элементы ракет ATACMS
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Фрагменты неразорвавшихся ракет ATACMS были обнаружены в садоводческом товариществе на юго-западе Воронежа после недавнего ракетного обстрела.

    Как сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале, опасные элементы найдены при обследовании местности после уничтожения ракет 18 ноября.

    Один из неразорвавшихся блоков лежит всего в 150 метрах от ближайших строений, другой был обнаружен непосредственно у дачного дома. Район находки оцеплен, саперы на протяжении нескольких дней занимались обследованием территории. Было принято решение о подрыве опасных предметов на месте, поскольку транспортировать их невозможно.

    Из-за постоянного проживания людей на территории СНТ, власти проводят временную эвакуацию жителей ряда домов и предупреждают, что ближайшие к эпицентру дачи, скорее всего, пострадают от взрыва, сообщил Гусев. Губернатор поручил подготовить все меры поддержки, компенсаций и, при необходимости, организовать временное размещение для собственников поврежденных строений.

    Взрывные работы планируются 22 ноября около 14.00. Гусев попросил жителей города сохранять спокойствие и напомнил, что при обнаружении подозрительных предметов необходимо немедленно сообщить по телефону 112, не приближаясь к находке.

    Напомним, ВСУ совершили попытку удара по Воронежу с использованием американских ракет ATACMS большой дальности.

    «Искандеры» уничтожили обстрелявшие Воронеж ракетами ATACMS установки MLRS.

    Комментарии (2)
    21 ноября 2025, 01:40 • Новости дня
    Для обвиняемого в убийстве генерала Москалика запросили пожизненный срок

    Tекст: Катерина Туманова

    Обвинение запросило пожизненное наказание для завербованного СБУ Игната Кузина, которого обвиняют в убийстве в Балашихе в результате взрыва генерала Ярослава Москалика.

    Во Втором западном окружном военном суде в закрытом режиме рассматривается дело о теракте в подмосковной Балашихе. Обвинение в ходе прений сторон потребовало назначить Игнату Кузину, которого завербовала СБУ, наказание в виде пожизненного лишения свободы, передает РИА «Новости».

    Теракт с использованием самодельного взрывного устройства произошел 25 апреля 2025 года возле дома на бульваре Нестерова, где проживал генерал-лейтенант Ярослав Москалик – он погиб на месте, еще 20 человек получили ущерб имуществу.

    Кузин был задержан Басманным судом Москвы, ему инкриминируется совершение теракта, прохождение обучения для террористической деятельности, участие в террористическом сообществе, незаконные действия со взрывными веществами и заведомо поддельными документами.

    Следствие установило, что с сентября 2023 года Кузин проживал в столичном регионе и ждал указаний от куратора из СБУ, который пообещал ему вознаграждение 18 тыс. долларов. За несколько месяцев он подготовил взрывное устройство и утром 25 апреля дистанционно привел его в действие при выходе генерала из подъезда. Ему также вменяют хранение и перевозку поддельного официального документа с целью использования.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Второй Западный окружной военный суд принял решение провести процесс по делу Игната Кузина в закрытом режиме. Кузин признал вину в убийстве генерала Москалика.

    Комментарии (0)
    21 ноября 2025, 15:14 • Новости дня
    Песков назвал численность блокированной у реки Оскол группировки ВСУ

    Песков: У реки Оскол заблокирована группировка ВСУ численностью 5 тыс. человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам о ситуации на левом берегу реки Оскол.

    Песков напомнил, что президент России Владимир Путин в ходе совещания с участием начальника Генштаба ВС России, начальника главного оперативного управления, командующих группировками «Запад» и «Юг» отметил этот участок фронта, передает РИА «Новости».

    «На что еще хотел бы обратить ваше внимание. Это левый берег реки Оскол. Там заблокирована еще одна достаточно крупная группировка врага, около пяти тысяч человек», – сказал представитель Кремля.

    Накануне Путин на совещании в одном из командных пунктов группировки «Запад» назвал число заблокированных в районе Купянска батальонов ВСУ.

    Он заявил о необходимости создания условий для того, чтобы украинские военные могли сложить оружие и сдаться в плен.

    Комментарии (0)
    21 ноября 2025, 18:10 • Новости дня
    Белоусов поздравил бойцов с освобождением Купянска

    Минобороны: Белоусов поздравил бойцов с освобождением Купянска

    Белоусов поздравил бойцов с освобождением Купянска
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр обороны Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав российских подразделений с успехами на линии фронта.

    Он обратился к военнослужащим 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, 1486-го гвардейского мотострелкового полка, 121-го мотострелкового полка, а также бойцам 169-й, 252-й и 254-й мотострелковых бригад и полков, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    Поводом для поздравления стали освобождение Купянска и Петропавловки в Харьковской области, а также Ямполя, Новоселовки и Ставок в Донецкой народной республике.

    «В упорных в боях с противником военнослужащие, проявляя образцы храбрости и самоотверженности, мужественно исполняют свой воинский долг, уверенно продвигаются вперед, показывая пример стойкости и упорства», – заявил Белоусов. Он также отметил, что в результате действий российских подразделений противник понес существенные потери и был вынужден отступить.

    Белоусов выразил уверенность, что российские военные продолжат выполнять поставленные задачи, внося значительный вклад в достижение целей спецоперации.

    Напомним, Купянск в Харьковской области перешел под контроль российских войск. В пятницу Минобороны впервые показало кадры освобождения Купянска.

    Комментарии (6)
    21 ноября 2025, 00:42 • Новости дня
    FT назвала предложенные Зеленскому сроки для согласия с мирным планом

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские чиновники заявили, что администрация президента США Дональда Трампа сообщила Владимиру Зеленскому и другим людям в его команде, что Белый дом работает в «агрессивном» режиме, чтобы завершить войну до конца года.

    По словам украинских чиновников, на Украину оказывается сильное давление, требующее от нее скорейшего принятия масштабного мирного плана, разработанного администрацией Трампа совместно с Москвой с целью положить конец войне России в стране.

    Мирный план из 28 пунктов, одобренный президентом Дональдом Трампом в четверг и разработанный переговорщиками из США и России, предусматривает серьезные уступки со стороны Киева, которые нарушат его давние красные линии.

    «Чиновники заявили, что официальные лица США ожидают от Зеленского подписания соглашения «до Дня благодарения» в четверг на следующей неделе, с целью представить мирное соглашение в Москве позднее в этом месяце и завершить [мирный] процесс к началу декабря», – пишет Financial Times (FT).

    Соблюдение этих сроков представляется крайне маловероятным, поскольку в офисе Зеленского заявили, что есть несколько пунктов, которые являются четкими красными линиями для Киева, пишет газета.

    Они добавили, что работают над встречными предложениями для представления американской стороне.

    «В офисе Зеленского заявили, что президент Украины официально получил от американской стороны проект плана, который, по оценке американской стороны, может способствовать активизации дипломатии», – сказано в статье.

    Однако Киев «согласился работать над положениями плана таким образом, чтобы обеспечить справедливое завершение войны», к тому же Зеленский рассчитывает в ближайшие дни поговорить с Трампом о «существующих дипломатических возможностях и ключевых моментах, необходимых для достижения мира», отметила FT.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, портал Axios сообщил, что США ведут с Россией «тайные консультации» по новому плану по урегулированию конфликта на Украине.

    Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что с момента обсуждений на Аляске никаких новых шагов по теме мирного урегулирования не предпринималось. NBC News сообщил об одобрении Трампом нового мирного плана по Украине.

    А политолог и главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов заявил о бессмысленности оценок слухов о некоем новом мирном плане США для Киева. А посол Украины в Вашингтоне Ольга Стефанишина назвала бессмысленным новый план США.

    Комментарии (0)
    Трамп дал Украине срок для мирной сделки до Дня благодарения
    Зеленский в обращении к украинцам признал, что может не выдержать давления
    Вучич опроверг обвинения в причастности к снайперскому туризму в Сараево
    Bloomberg сообщил о планах Британии отправить войска на Украину
    Суд приговорил чемпионку Украины к 19 годам лишения свободы за диверсии
    В России вступил в силу запрет на вождение после катинонов
    Скончался сценарист фильма «Ночной экипаж»

