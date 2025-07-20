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    Вместе с очередным кризисом колониализма подошло к конуц и время отщепенцев, как бы мы их ни называли – self-made men, «креаклами» или «либералами».

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Союз Берлина и Лондона дополняет абсурд западной политики

    Европейским лидерам необходимы громкие «решительные шаги» на фоне неопределенности в отношениях с США, все большего презрения в адрес Европы со стороны держав Азии и непонимания того, как выбираться из украинского кризиса.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Военные приготовления Запада работают против него

    На новом витке обострения с Западом инструментов – таких, чтоб враги не использовали за прошедшие годы, кроме прямого вторжения на театр военных действий, – у них не осталось. А у нас – при прочих равных – остались, и немало.

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    20 июля 2025, 07:39 • Новости дня

    Посол Озеров назвал заказчика порчи отношений между Россией и Молдавией

    Tекст: Ирма Каплан

    Охлаждение отношений Москвы и Кишинева связано с влиянием Евросоюза и поддержкой молдавской правящей партии со стороны Запада, рассказал посол России в Молдавии Олег Озеров.

    «Как мне представляется, во многом та линия, которая сейчас взята на вооружение правящей партией в Молдавии, продиктована давлением, которое оказывается странами ЕС и, прежде всего, Брюсселем, на молдавское руководство по принципу «кто не с нами, тот против нас», – рассказал дипломат ТАСС.

    По словам Озерова, высылки российских дипломатов из Кишинева не только не дали позитивных результатов, но и ухудшили положение обеих сторон.

    Комплекс мер, предпринятый молдавским руководством во многом под давлением Брюсселя и стран НАТО, привел к существенному осложнению двусторонних отношений, добавил посол.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, военное присутствие России в Приднестровье сейчас сведено к минимуму, причем почти все тяжелое вооружение уже вывезено из региона. Как писал обозреватель норвежской газеты Steigan, ЕС выразил желание превратить Молдавию во «вторую Украину».

    19 июля 2025, 19:52 • Новости дня
    В Европе осудили попытку Мерца оправдаться по вопросу России

    Журналист Фази раскритиковал сравнение Мерца ситуации на Украине с Израилем

    В Европе осудили попытку Мерца оправдаться по вопросу России
    @ Bernd Elme/IMAGO/ESDES.Pictures/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские политики продолжают делать все более искажающие реальность заявления, что заметно на примере сравнения Фридриха Мерца ситуации на Украине с позицией Израиля, заявил журналист Томас Фази.

    Фази, комментируя сравнение канцлером Германии Фридрихом Мерцем украинского вопроса с Израилем, заявил, что европейские лидеры все чаще делают абсурдные заявления о России, чувствуя собственную безнаказанность, передает РИА «Новости».

    По его словам, заявления политиков являются «феноменом, завораживающим с точки зрения психиатрии». По мнению журналиста, подобные высказывания становятся все более изощренными.

    Ранее председатель партии ХДС Фридрих Мерц заявил, что нельзя проводить параллели между конфликтом на Украине и ситуацией вокруг Израиля.

    Премьер-министр Испании Педро Санчес в июне раскритиковал двойные стандарты Европейского союза по отношению к России и Израилю.

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    19 июля 2025, 15:38 • Новости дня
    ВСУ обстреляли центр Донецка из HIMARS
    ВСУ обстреляли центр Донецка из HIMARS
    @ AFLO/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины обстреляли многоэтажный дома в центре Донецка при помощи реактивной системы залпового огня HIMARS.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

    Также уточняется, что в результате обстрела пострадал мирный житель.

    В субботу в Донецке прогремели несколько взрывов.

    Ранее Украина нанесла удар по рынку в Донецке крылатой ракетой Storm Shadow.

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    19 июля 2025, 12:55 • Видео
    Трамп требует от Киева атаковать Россию?

    Несколько ведущих СМИ Запада написали о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским якобы призвал ВСУ перейти в наступление и ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Можно ли этому верить?

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    19 июля 2025, 14:22 • Новости дня
    NYT: ВС России освободили рекордную территорию на Украине в июне
    NYT: ВС России освободили рекордную территорию на Украине в июне
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска в июне освободили самую большую с начала 2025 года площадь территорий на Украине, пишет The New York Times (NYT).

    По мнению NYT, этому способствовали эффективное использование авиационной поддержки, массированные удары крылатыми ракетами, численное превосходство российских войск и увеличение количества атак с применением беспилотников, передает ТАСС.

    Газета отмечает, что непрекращающиеся атаки российских военных оказывают значительное давление на украинские войска, которые уже сталкиваются с проблемами в комплектации и численности личного состава.

    Также, по версии NYT, перспективы Украины по продолжению активных боевых действий остаются неопределенными из-за того, что администрация Дональда Трампа, по оценке издания, отправляет противоречивые сигналы относительно дальнейшей военной поддержки Киева.

    Ранее в ходе продвижения вглубь обороны противника российские подразделения за неделю освободили 10 населенных пунктов на территории ДНР, Харьковской и Запорожской областей.

    Российская армия расширила зону контроля вдоль реки Волчьей в Харьковской области.

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    19 июля 2025, 21:27 • Новости дня
    Источник подтвердил предложение Киева провести переговоры на следующей неделе

    Tекст: Вера Басилая

    Украина выступила с инициативой провести новый раунд переговоров с Россией на следующей неделе, однако конкретная дата обсуждения пока не определена, заявил близкий к российской переговорной группе источник.

    Украина предложила России провести новый раунд переговоров на следующей неделе, передает ТАСС. Об этом сообщил источник, близкий к российской переговорной группе.

    При этом точные даты возможной встречи пока не определены. Источник подчеркнул: «Дат пока нет, будет согласовано».

    Он также отметил, что Россия давно готова к продолжению диалога, а сигналы из Киева позволяют надеяться на скорое согласование конкретной даты, передает РИА «Новости».

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев предложил России провести переговоры на следующей неделе.

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    19 июля 2025, 11:59 • Новости дня
    Ветерана Великой Отечественной войны выдворили из Латвии за отказ осудить Россию

    Власти Латвии выдворили пожилого ветерана за отказ заполнять «анкету лояльности»

    Ветерана Великой Отечественной войны выдворили из Латвии за отказ осудить Россию

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Латвии не продлили вид на жительство 98-летнему Василию Москальенову, ветерану Великой Отечественной войны, после его отказа заполнять так называемую «анкету лояльности», его выдворили из страны.

    Ветерана Великой Отечественной войны Василия Москальенова, которому 98 лет, выдворили из Латвии после отказа подписывать так называемую «анкету лояльности», сообщает радио Sputnik.

    Власти страны не продлили ему вид на жительство, так как ветеран отказался осудить спецоперацию на Украине и признать Крым украинским.

    После 60 лет жизни в Латвии Москальенов был вынужден уехать в Россию. В переезде ему помогли российские дипломаты. На границе Псковской области ветерана встретили журналисты и губернатор, который заверил, что фронтовику окажут всю необходимую помощь.

    Ранее 83-летний гражданин Латвии Александрс Димитриевс получил вид на жительство в России.

    Также Из Латвии депортировали российского военного пенсионера Бориса Каткова. В Калининграде Каткову выделили двухкомнатную служебную квартиру, он продолжает работать в Балтийском федеральном университете имени Канта.

    Также латвийские власти аннулировали постоянный вид на жительство двум 71-летним супругам из Риги из-за того, что они не смогли пройти экзамен по латышскому языку. Оба страдают глухонемотой.

    МИД России заявил, что Литва, Латвия и Эстония угрожают депортацией русскоязычных, усиливая русофобские настроения и затрагивая тысячи человек.

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    19 июля 2025, 22:07 • Новости дня
    Турция заявила об ожидании конкретики по третьему раунду переговоров по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Анкара ждет согласования конкретной даты возможного третьего раунда переговоров по урегулированию конфликта на Украине, которые могут пройти в Стамбуле, сообщил турецкий дипломатический источник.

    Турция ожидает от всех участников переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине более определенной информации о вероятном третьем раунде встреч в Стамбуле, передает РИА «Новости».

    Турецкий дипломатический источник отметил, что Анкара ждет, «когда они согласуют время и объявят об этом».

    Ранее источник подтвердил предложение Киева провести переговоры на следующей неделе.

    В субботу Владимир Зеленский заявил, что Киев предложил России провести переговоры на следующей неделе.

    Официальный представитель Мария Захарова подтверждала готовность российской делегации отправиться в Стамбул для третьего этапа переговоров.

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    19 июля 2025, 11:10 • Новости дня
    Названный Путиным «хитрюгой» работник ММК рассказал о жизни в арендной квартире
    Названный Путиным «хитрюгой» работник ММК рассказал о жизни в арендной квартире
    @ kremlin.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Работник Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Владислав Плеханов, которого президент России Владимир Путин назвал хитрюгой после вопроса о возможности изменить программу «Молодая семья», сообщил, что живет с женой в арендованной квартире.

    «На данный момент мы с женой снимаем квартиру и копим на первоначальный взнос в ожидании снижения ставок по ипотеке», – объяснил он, передает РИА «Новости».

    Плеханов уточнил, что рассчитывает приобрести собственное жилье, когда ипотечные ставки снизятся до уровня 10-11% годовых. По его словам, при нынешних условиях приобрести квартиру с помощью ипотеки слишком сложно для молодых семей.

    Он также рассказал, что после выступления получил множество откликов от незнакомых людей в социальных сетях, а также от коллег и своих родственников. По словам Плеханова, молодые люди выразили благодарность за то, что он поднял важную для них тему, а представители старшего поколения усомнились, что он действительно является работником ММК.

    Плеханов признался, что задавать вопрос главе государства было волнительно. Он пояснил, что предлагал рассмотреть введение льготных ставок по ипотеке для молодых семей, которые еще не имеют детей.

    Напомним, в Магнитогорске президент России Владимир Путин пошутил над работником ММК, который предложил изменить правила программы «Молодая семья» и выдавать субсидию авансом.

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    19 июля 2025, 16:49 • Новости дня
    ЦИК Молдавии отказал блоку «Победа» в участии в выборах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Оппозиционный блок «Победа» не получил разрешения участвовать в парламентских выборах по решению молдавского Центризбиркома.

    Заседание комиссии транслировалось пресс-службой ведомства, передает ТАСС. За отказ в регистрации блока проголосовали шесть из девяти членов ЦИК, еще трое участников заседания воздержались от голосования.

    Ранее оппозиционный блок «Победа» решил принять участие в парламентских выборах Молдавии ради восстановления связей с Россией и развития сотрудничества с ЕАЭС.

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    19 июля 2025, 11:20 • Новости дня
    Steigan: Трамп поставил России ультиматум, чтобы отсрочить санкции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский президент Дональд Трамп поставил ультиматум Москве, дав 50 дней на заключение соглашения с Киевом, чтобы отсрочить введение новых санкций, пишет Steigan.

    По данным Steigan, Трамп намерен выиграть себе пятьдесят дней, чтобы попытаться добиться мира на Украине до того, как Сенат вынудит его ввести вторичные санкции против России, передает РИА «Новости».

    В статье отмечается, что подобное заявление Трампа было продиктовано скорее внутренней политикой, чем внешней. При этом президент США не взял на себя никаких обязательств в отношении основных требований России, которые касаются нейтралитета Украины и отказа от ее вступления в НАТО.

    Ранее Трамп объявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если урегулирование конфликта на Украине не будет достигнуто за 50 дней. МИД заявил о неприемлемости попыток Трампа выставлять России ультиматумы.

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    19 июля 2025, 23:19 • Новости дня
    Военкор Коц назвал удар ВСУ по центру Донецка «письменным приказом сверху»

    Tекст: Ирма Каплан

    «Стволкой» ВСУ до Донецка не дотягивается давно, а из РСЗО, способных достать до Ворошиловского района города, у них остались только HIMARS, отметил военный корреспондент Александр Коц, который считает, что у ВСУ их, видимо, в избытке, если дорогостоящие и дальнобойные снаряды тратят на жилые многоэтажки.

    «В который уже раз напомним: приказы на такие обстрелы отдаются в письменном виде сверху. С указанием координат цели, расходом боеприпасов, времени удара. Это не инициатива отдельных артиллеристов, обожравшихся горилки», – написал военкор в Telegram-канале.

    Коц добавил, что было бы любопытно узнать, что за «герой» распорядился нанести удар по жилому дому и кто из американских военспецов помогал в организации этой атаки.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ВСУ обстреляли многоэтажный дома в центре Донецка при помощи реактивной системы залпового огня HIMARS.

    В результате ракетного обстрела со стороны Украины в Киевском районе Донецка пострадали Республиканский травматологический центр и трансформаторная подстанция, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

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    20 июля 2025, 02:42 • Новости дня
    Аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский ввели временные ограничения полетов

    Tекст: Ирма Каплан

    Представитель Росавиации предупредил в Telegram-канале о временных ограничениях полетов в трех столичных аэропортах.

    «Аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – сказано в посте.

    Напомним, ограничения на полеты в аэропорту Шереметьево, введенные в ночь на воскресенье, не отменялись и продолжают действовать.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, силы ПВО за 3,5 часа вечером субботы сбили 40 дронов ВСУ над семью регионами России, сообщило Минобороны.

    По информации столичного градоначальника Сергея Собянина, не менее 15 дронов, летевших на Москву, отразили силы ПВО в ночь на воскресенье.

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    19 июля 2025, 23:49 • Новости дня
    Эндокринолог рассказала, как распознать полезное мороженое

    Эндокринолог Неудахина: Полезное мороженое может стать частью рациона

    Эндокринолог рассказала, как распознать полезное мороженое
    @ Michael Brandt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Чтобы летнее лакомство не превратилось в удар по здоровью, выбирать мороженое следует с натуральным составом и минимальным количеством сахара, рассказала врач-эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Вероника Неудахина.

    «Идеально, если мороженое содержит минимальное количество ингредиентов: молоко, сливки, натуральные подсластители, например мtд, а также вкусовые добавки – допустим, ваниль, шоколад, ягоды, варенье или фруктовый сок», – рассказала Неудахина в беседе с RT.

    По ее словам, искусственные ароматизаторы и красители могут вызывать аллергию, а влияние большого количества стабилизаторов и эмульгаторов на организм пока до конца не изучено.

    «Ароматизатор гидролизованный соевый белок изготавливается из сои, и люди с аллергией на нее могут испытывать неприятные симптомы после употребления мороженого с этим веществом», – отметила врач.

    Неудахина напомнила, что рекомендуемая порция для здорового взрослого – 100–150 г в сутки, к тому же мороженое, по словам эндокринолога, вполне может стать частью сбалансированного рациона при умеренном употреблении и правильном выборе продукта.

    Она добавила, что людям с лактозной непереносимостью стоит выбирать альтернативные продукты на основе кокосового, соевого или миндального молока, а также сорбеты и фруктовый лед.

    Людям с сахарным диабетом не рекомендуется мороженое с высоким содержанием сахара – им стоит выбирать продукты без сахара или с одобренными врачом подсластителями. Тем, кто страдает избыточной массой тела или ожирением, следует ограничить потребление мороженого из-за его высокой калорийности.

    Как писала в мае газета ВЗГЛЯД, Роскачество перечислило признаки некачественного мороженого. В частности, появление белого налета на шоколадной глазури мороженого может свидетельствовать о нарушении технологии производства или хранения, включая повторную заморозку продукта.

    До этого Роскачество обнаружило антибиотики и растительные жиры в эскимо.

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    19 июля 2025, 10:30 • Новости дня
    Поезда в Крым и обратно задержались на срок до семи часов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Движение поездов по маршрутам в Крым и из него сегодня оказалось затруднено, пассажирам пришлось ожидать отправления до семи часов.

    Как сообщила компания «Гранд сервис экспресс», 12 поездов по направлениям в Крым и обратно задерживаются в пути, передает ТАСС. По состоянию на 09.00 задержка поезда Омск – Симферополь составляет около шести часов, нескольких поездов Москва – Симферополь – от шести с половиной до семи часов, поезда Петербург – Симферополь – пять часов.

    В обратном направлении наиболее долгие задержки у поездов Симферополь – Москва, Феодосия – Москва, Симферополь – Смоленск – от четырех до пяти с половиной часов. Поезда из Севастополя и Евпатории в Петербург задерживаются на два часа, Симферополь – Москва – на полтора часа.

    Компания отметила, что «время задержки в пути может измениться». Пассажирам предоставляют питание, задействованы все возможности для уменьшения времени ожидания.

    В понедельник в пробке у Крымского моста скопилось более 1,6 тыс. автомобилей.

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    19 июля 2025, 10:40 • Новости дня
    В Дагестане дети облили бензином и подожгли кошку

    Tекст: Валерия Городецкая

    В одном из дворов Дагестана группа детей облила кошку бензином и подожгла, в результате чего животное получило серьезные ожоги.

    О происшествии сообщил телеканал «360». По словам очевидца по имени Адух, инцидент произошел рядом с магазином, где собралась толпа людей.

    «Пошел в магазин, вижу – толпа стоит. Подошел, мне говорят, что молодые подожгли. Со мной еще двое зашли [в подъезд]. Взял в руки кошку, она была в шоке», – сообщил он.

    По его словам, после случившегося он передал пострадавшее животное другим людям, которые доставили кошку в ветеринарную клинику. «С кошкой все хорошо, будут лечить, сильные ожоги», – добавил очевидец.

    Ранее жителя Кузбасса отдали под суд за издевательство над щенком.

    В феврале президент России Владимир Путин поручил создать центр по ответственному обращению с животными.

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    19 июля 2025, 07:59 • Новости дня
    «Северяне» разгромили штурмгруппу ВСУ в Кондратовке и сожгли дроном флаг Украины

    Tекст: Ирма Каплан

    За сутки ВСУ на Сумском направлении предпринял восемь безуспешных контратак: в районе Алексеевки, две около Кондратовки и пять в Юнаковке. При попытке отбить позиции в Кондратовке противник был уничтожен бойцами группы войск «Север».

    «Получив приказ отбить утраченные позиции в Кондратовке, командование ВСУ отправило на самоубийственную задачу штурмовую группу с флагом Украины, которая была уничтожена, а вражеская символика сожжена нашим FPV-дроном», – рассказали бойцы неофициальному Telegram-каналу группировки «Северный ветер».

    Всего к восьми контратакам на Сумском направлении противник привлек более 50 человек, из которых больше половины были уничтожено, 13 получили ранения и остались на линии боевого соприкосновения, остальные бежали.

    По словам «Северян», на Великобурлукском направлении удалось продвинуться на 400 метров в лесах восточнее и западнее села Меловое.

    На Волчанском и Липцовском направлениях были уничтожены шесть штурмовых групп ВСУ, станция РЭБ и вражеские пункты управления БПЛА.

    В Волчанске и лесных массивах ведется успешное наступление: зачищено 14 домовладений, из нескольких опорных пунктов в прилегающих лесных массивах выбиты враги.

    «За сутки потери противника составили свыше 160 человек (из них более 110 в Сумской области и свыше 50 в Харьковской)», – отмечено в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ходе продвижения вглубь обороны противника российские подразделения за неделю освободили 10 населенных пунктов на территории ДНР, Харьковской и Запорожской областей.

    В частности, российские войска освободили харьковское Дегтярное, запорожское Каменское и Попов Яр в ДНР.

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    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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