Tекст: Ирма Каплан

«Как мне представляется, во многом та линия, которая сейчас взята на вооружение правящей партией в Молдавии, продиктована давлением, которое оказывается странами ЕС и, прежде всего, Брюсселем, на молдавское руководство по принципу «кто не с нами, тот против нас», – рассказал дипломат ТАСС.

По словам Озерова, высылки российских дипломатов из Кишинева не только не дали позитивных результатов, но и ухудшили положение обеих сторон.

Комплекс мер, предпринятый молдавским руководством во многом под давлением Брюсселя и стран НАТО, привел к существенному осложнению двусторонних отношений, добавил посол.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, военное присутствие России в Приднестровье сейчас сведено к минимуму, причем почти все тяжелое вооружение уже вывезено из региона. Как писал обозреватель норвежской газеты Steigan, ЕС выразил желание превратить Молдавию во «вторую Украину».