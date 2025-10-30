Экс-посол в Москве обвинил главу МИД Молдавии в незнании дипломатии

Экс-посол в Москве Негуца обвинил главу МИД Молдавии в незнании дипломатии

Tекст: Вера Басилая

Негуца подверг критике комментарий министра иностранных дел Молдавии Михая Попшоя, который заявил об «ограниченном мандате» и отсутствии полномочий у российского посла Олега Озерова. По мнению Негуцы, подобное заявление говорит о полном непонимании сути дипломатической практики, передает РИА «Новости».

Экс-посол подчеркнул, что в Молдавии процедура аккредитации посла отличается от французской: достаточно передачи копий верительных грамот, а не оригиналов.

Негуца добавил, что у Озерова есть удостоверение, подтверждающее его статус чрезвычайного и полномочного посла, а МИД Молдавии официально согласился на его назначение, что отвечало международной практике. Если посла не пригласили к президенту более года, это вопрос политический, а не юридический.

Бывший посол посоветовал министру «извиниться и заявить, что его неправильно поняли», а также усомнился в практических знаниях главы МИД, предложив ему поработать в дипмиссии для лучшего понимания термина «неаккредитованный посол».

Негуца свой комментарий завершил обвинением Попшоя в желании произвести впечатление в день формирования нового правительства.

Негуца дважды возглавлял молдавскую дипмиссию в России – с 2009 по 2012 и с 2017 по 2020 годы.

Ранее посол России в Молдавии Олег Озеров заявил, что охлаждение отношений Москвы и Кишинева связано с влиянием Евросоюза. Озеров также отметил, что молдавскую правящую партию поддерживают западные страны.