    Победители Второй мировой вынуждены вновь наказать проигравших
    В Белом доме подтвердили отставку «главного друга Украины» Келлога
    Politico: Коррупционный скандал превратил Зеленского в «хромую утку»
    В Норвегии вспомнили предсказание Жириновского о судьбе Украины
    Кнутов объяснил назначение Медведева командующим группировкой «Юг»
    Российские войска за неделю освободили 16 населенных пунктов
    Казахстан приостановил действие ДОВСЕ
    WSJ: План США из 28 пунктов требует значительных уступок от Украины
    Минфин сообщил о планах усилить контроль за маркетплейсами
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европейская бюрократия не годится в самураи

    Если на перевооружение Европе нужно время (5-10 лет), то на идеологическом уровне подготовка к войне с Россией уже близится к завершению. Столь запутанная и сложная ситуация, казалось бы, может решиться только через войну – как она и решалась раньше в той же Европе. Однако как раньше – не получится.

    Игорь Караулов Игорь Караулов «Безлюдные» технологии меняют смысл войны

    Кому жить и кому умереть, решают операторы-дроноводы. Но они не похожи на «героев былых времен». Они не обязаны быть сильными, ловкими, смелыми. Им достаточно освоить ноутбук, клавиатуру, мышь. Таковы воины нового типа – и к этому нам предстоит привыкнуть.

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Какую сказку рисует России искусственный интеллект

    Сейчас решается архитектура отношений с ИИ на десятилетия вперед. После 2030 года, когда структуры затвердеют, изменить траекторию будет гораздо сложнее. Вопрос не в том, «спасет ИИ или уничтожит». Вопрос в том, кто решает, как встроить технологию в социальную ткань с минимальной травмой.

    21 ноября 2025, 14:38 • Новости дня

    ФНС сократила продолжительность проверок и запросов документов

    Егоров: ФНС сократила продолжительность проверок и число запросов документов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава ФНС Даниил Егоров на встрече с президентом Владимиром Путиным рассказал, что служба снизила число запрошенных документов у налогоплательщиков почти на 40%, сообщает официальный сайт Кремля.

    Глава ФНС России Даниил Егоров на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил о сокращении продолжительности проверок и числа требуемых документов у налогоплательщиков.

    По его словам, количество запросов по дополнительным материалам и пояснениям снизилось почти на 40%. Эти шаги названы «самым важным», к чему стремилась служба, чтобы повысить эффективность налоговой системы, сообщает официальный сайт Кремля.

    Егоров отметил, что благодаря последовательным усилиям запрос на предоставление документов снизился почти на 40%. В итоге служба больше не требует около 2,5 млн документов. « Нам достаточно наших внутренних данных для того, чтобы строить свои прогнозы и создавать аналитику по тому, как работают налогоплательщики», – заявил глава ФНС.

    Важным новшеством он назвал полную автоматизацию процесса взыскания налоговой задолженности, завершенную в этом году. Егоров подчеркнул, что сейчас рост взысканий составляет 24%, что существенно для системы, так как минимизирован человеческий фактор.

    ФНС также активно инвестировала в создание инструментов управления долгом и предоставления отсрочек налогоплательщикам при условии обеспечения и устойчивого финансового состояния предприятия. Как уточнил Егоров, это позволило выдать рассрочек и отсрочек на сумму более триллиона рублей, сохранить свыше двух млн рабочих мест, а впоследствии получить налоговые поступления свыше двух трлн рублей.

    Он добавил, что служба сегодня выстраивает баланс между жестким взысканием задолженности и предоставлением легальных отсрочек, что позволяет поддерживать стабильность бизнеса и экономики в целом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на встрече с президентом Путиным глава ФНС Егоров рассказал о снижении числа регистрирующихся на Кипре компаний из России.

    Также глава ФНС спрогнозировал рост поступлений в бюджет России на 8%.

    По словам Егорова, ОАЭ заняли первое место по объему активов российских компаний за границей.

    20 ноября 2025, 21:48 • Новости дня
    Путин назвал число заблокированных в районе Купянска батальонов ВСУ

    Путин: В районе Купянска заблокированы 15 батальонов ВСУ

    Путин назвал число заблокированных в районе Купянска батальонов ВСУ
    @ REUTERS/Yan Dobronosov

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные заблокировали 15 батальонов ВСУ в районе Купянска, сообщил президент России Владимир Путин на совещании в одном из командных пунктов группировки «Запад».

    Путин обратился к командующему этой группировкой с просьбой рассказать о ситуации в Купянске, а также на левом берегу реки Оскол, передает ТАСС.

    «Просил бы взять слово командующего группировкой «Запад» и доложить ситуацию в Купянске, а также на левом берегу реки Оскол. Имею в виду Купянск-Узловой и прилегающую территорию, где, настолько мне известно, вам также удалось заблокировать значительную группировку противника», – отметил президент.

    Он пояснил, что еще совсем недавно в этом районе находились 18 батальонов ВСУ, а сейчас их число сократилось примерно до 15. Президент поинтересовался, как российские военные планируют действовать на этом направлении дальше.

    Напомним, Путин в четверг посетил командный пункт группировки «Запад», где провел совещание с военными, в котором участвовали начальник Генштаба, начальник главного оперативного управления, командующий Южной группировкой войск и командующий группировкой «Запад».

    Ранее российские военные уничтожили группу боевиков ВСУ у Купянска.

    На прошлой неделе российские военные сорвали ротацию украинских сил с помощью системы «Ураган» под Купянском.

    20 ноября 2025, 22:25 • Новости дня
    Путин назначил Сергея Медведева командующим группировкой войск «Юг»

    Путин назначил генерала Медведева командующим группировкой войск «Юг»

    Путин назначил Сергея Медведева командующим группировкой войск «Юг»
    @ Пресс-служба Кремля/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Верховный главнокомандующий посетил один из командных пунктов группировки «Запад», где провел совещание с начальником Генштаба, начальником главного оперативного управления, командующим Южной группировкой войск, командующим группировкой «Запад», сообщив о назначении генерала Сергея Медведева командующим «Юга».

    «Сегодня в нашем совещании также принимает участие начальник Генерального штаба, начальник ГОУ, командующий и оперативный командный состав группировки «Запад», а также командующий группировкой «Юг». Бывший командующий группировкой «Юг» назначен на новую должность – заместителем министра обороны Российской Федерации. Уверен, что на новом месте работы он использует все свои знания, опыт боевого командира. Это сегодня востребовано», – сказал Путин.

    Так президент говорил о генерал-полковнике Александре Санчике, его сменил на посту начальника Южной группировки войск генерал Сергей Медведев.

    «Хотел бы заслушать нового командующего группировкой «Юг». Для вас это не новая работа, имея в виду, что вы были начальником штаба этой же группировки. В этом смысле преемственность у нас полная, стопроцентная. Кто, кроме вас, лучше знает ситуацию на этом направлении», – запросил Путин доклад по южному направлению фронта.

    Медведев доложил о том, что Южная группировка войск продолжает вести наступательные действия на всех направлениях.

    «Все задачи, стоящие перед соединениями и воинскими частями группировки, будут выполнены», – заявил новый командующий группировкой.

    Напомним, в начале ноября Владимир Путин подписал указ, освобождающий от занимаемой должности заместителя министра обороны Андрея Булыгу. Другим указом на пост замминистра обороны назначен командующий ЮВО Александр Санчик.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Путин посетил один из командных пунктов группировки «Запад» в четверг и заслушал доклады военных о ситуации вокруг Купянска и Константиновки.

    Глава Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов в докладе президенту России сообщил о продвижении российских войск в Северске и Константиновке.

    20 ноября 2025, 11:04 • Видео
    Дело Эпштейна тянет Трампа на дно

    Президент США Дональд Трамп согласился рассекретить так называемое «досье Эпштейна». Но для него это вынужденное решение. Идет к тому, что следующий год президентства Трампа станет последним.

    19 ноября 2025, 21:07 • Новости дня
    Путин указал на проблему из-за использования «Алисы» детьми
    Путин указал на проблему из-за использования «Алисы» детьми
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на выставке, посвященной искусственному интеллекту, организованной «Сбером», обсудил с одним из разработчиков голосового помощника «Алиса» влияние подобных технологий на развитие мышления у детей.

    Глава государства поинтересовался у разработчика компании «Яндекс», у которого пятеро детей, о влиянии цифровых помощников и искусственного интеллекта на способность подрастающего поколения самостоятельно думать, передает ТАСС.

    «Как вы их будете учить думать и не позволять, чтобы они пользовались вашей «Алисой», не думая ни о чем?», – спросил Путин. Разработчик попытался объяснить, что «Алиса» лишь помощник и не может заменить самостоятельные размышления детей.

    «Может. Нужно задачку как-то решить – они, оп, нажали – и «Алиса» все рассказала», – возразил президент. Он подчеркнул, что с появлением ИИ-помощников детям «думать не приходится», и отметил важность задачи научить детей мыслить самостоятельно в условиях доступности подобных цифровых решений.

    Путин призвал разработчика задуматься об этом.

    Позднее во время пленарного заседания, президент снова вернулся к этой теме и пересказал свою беседу с разработчиком.

    «Вы знаете, шутки шутками… Он очень умный человек, потому что он рассказывал такие вещи, которые я и не «догонял» отчасти, а он не смог мне ответить на это, понимаете? Не смог. Это не шутки. В новой, нарождающейся в мире системе это не так просто», – подчеркнул Путин.

    По его мнению, надо выработать такой подход к обучению, чтобы ребенок задачи решал и возможности искусственного интеллекта использовал. «Как это сделать? Надо шахматами заниматься, математикой заниматься. Вот об этом я вас прошу, честно говоря, всех прошу подумать над этим. Потому что один Минпрос не решит такую задачу. Это правда, это серьезная вещь для будущих поколений, для России, очень важная», – сказал президент.

    Ранее Путин потребовал вывести развитие искусственного интеллекта на новый уровень и призвал обеспечить независимость России от зарубежных нейросетей.

    В августе компания «Яндекс» получила штраф 10 тыс. рублей за отказ предоставить ФСБ удаленный доступ к информации об умном доме «Алисы».

    20 ноября 2025, 21:54 • Новости дня
    Путин: Руководство Украины, сидя на золотых горшках, вряд ли думает о судьбе простых людей
    Путин: Руководство Украины, сидя на золотых горшках, вряд ли думает о судьбе простых людей
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Владимир Путин во время посещения командного пункта группировки «Запад» заявил, что руководство Украины превратилось в преступную группировку, удерживающую власть под предлогом продолжения войны и не заботящуюся о гражданах, офицерах и солдатах страны.

    Президент России Владимир Путин заявил, что нынешнее руководство на Украине представляет собой преступную группировку, сообщается на сайте Кремля.

    «Собственно говоря, что такое политическое руководство Украины, мы уже понимаем. Это уже никакое не политическое руководство. С марта прошлого года группа лиц, это – преступная группировка, организованное преступное сообщество, которое с марта прошлого года узурпировало власть и под предлогом необходимости продолжения войны с Россией удерживает эту власть на Украине с целью личного обогащения», – заявил глава государства. По его словам, этот факт стал достоянием широкой общественности после проведения антикоррупционного расследования на самой Украине.

    «Думаю, что для всех понятно, что эти люди, сидя на золотых горшках, вряд ли думают о судьбе своей страны, о судьбе простых людей Украины, офицерского состава, тем более – простых солдатах. Им не до этого», – сказал Путин.

    Президент добавил: «У нас с вами свои задачи, свои цели и решения задач, которые ставит перед нами наше Отечество и народ России. Народ России надеется на нас и ожидает нужного результата».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Владимир Путин заявил о необходимости создать условия для сдачи украинских военных в плен.

    Президент провел совещание на командном пункте группировки «Запад» и заслушал доклады о ситуации, включая район вокруг Купянска.

    Также Путин сообщил, что российские вооруженные силы ведут бои в городской черте Константиновки в ДНР.

    19 ноября 2025, 17:40 • Новости дня
    Минтруд рассказал об увеличении пенсий с Нового года

    Минтруд: С 1 января страховые пенсии в России увеличат на 7,6%

    Минтруд рассказал об увеличении пенсий с Нового года
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    С 1 января 2026 года российские страховые пенсии по старости увеличатся сразу на 7,6%, что составит прибавку около двух тыс. рублей, сообщил замглавы Минтруда Андрей Пудов.

    Пенсии будут проиндексированы с начала 2026 года на 7,6%. Все необходимые средства уже заложены в проект бюджета Социального фонда России, сообщил РИА «Новости» заместитель министра труда Андрей Пудов.

    По его словам, страховые пенсии будут проиндексированы с 1 января сразу выше инфляции – на 7,6%, в результате их средний размер увеличится почти на 2 тыс. рублей и составит 27,1 тыс. рублей.

    Повышение коснется всех получателей страховых пенсий по старости – в том числе работающих и неработающих пенсионеров, а всего речь идет о 38 млн человек.

    Социальные пенсии в России будут проиндексированы традиционно с 1 апреля. Увеличение составит 6,8% в соответствии с темпами роста прожиточного минимума. Эти выплаты затронут примерно 4,4 млн человек, для обеспечения выплат средства также уже заложены в бюджете Социального фонда.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, бюджет Социального фонда на 2026 год предусматривает доходы в 19,086 трлн рублей и расходы в 18,748 трлн рублей.

    Пенсии бывших военнослужащих в России проиндексируют в октябре 2026 года на 4%.

    А пенсии за январь выплатят в декабре для своевременного получения денег перед новогодними каникулами.

    19 ноября 2025, 21:25 • Новости дня
    Путин задал вопрос о смысле жизни до 150 лет
    Путин задал вопрос о смысле жизни до 150 лет
    @ kremlin.ru

    Tекст: Дарья Григоренко

    Продолжительность жизни человека может достичь 150 лет, однако и это будет казаться недостаточным , заявил президент России Владимир Путин на конференции по искусственному интеллекту AI Journey.

    «Можно, наверное, довести (продолжительность жизни) и до 150 лет. Но всегда будет мало. Так же, как денег. Безусловно, всегда», – подчеркнул Путин, передает ТАСС.

    Глава государства также напомнил, что ранее люди жили значительно меньше: когда-то средний возраст составлял 20, 30 или 35 лет, и это считалось нормой. Затем этот показатель начал расти, достигнув 45, 50 лет, а теперь в некоторых странах средняя продолжительность жизни уже приближается к 80 годам. «И мы стремимся (к этому), – отметил президент. – Мы цели даже определенные ставим перед собой в увеличении средней продолжительности жизни. И все правильно делаем».

    При этом глава государства подчеркнул, что главное в жизни – не число прожитых лет.

    «На мой взгляд, главный вопрос не в том, сколько прожить, главный вопрос в том, как прожить, зачем и ради чего.

    А на эти вопросы отвечают наши традиционные ценности, говорю без всякой иронии. Именно поэтому я и в своем выступлении сказал, и сейчас хочу этим закончить: в основе разработок наших национальных платформ должны лежать прежде всего наши традиционные ценности всех народов Российской Федерации», – добавил Путин.

    Ранее Путин на заседании Совета по демографической и семейной политике подчеркнул особое значение поддержки семей для государственной политики. Глава государства отметил, что несмотря на уже действующие меры поддержки семей, их пока недостаточно для обеспечения демографического роста.

    19 ноября 2025, 19:35 • Новости дня
    Путин рассказал о результатах двухдневного медобследования

    Путин рассказал о недавнем прохождении двухдневного медобследования

    Путин рассказал о результатах двухдневного медобследования
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во время посещения выставки «Сбера», посвященной искусственному интеллекту, поделился подробностями о недавно пройденном медицинском обследовании.

    По словам главы государства, процедура заняла почти двое суток, передает ТАСС. «Я только что проходил ежегодное обследование, это заняло у меня почти двое суток – с ночевкой в клинике», – сказал Путин.

    Президент уточнил, что прибыл в клинику во второй половине дня и покинул ее на следующий день. Путин также отметил, что результаты обследования оказались благоприятными: «Слава богу, все хорошо».

    Обсуждая технологии, представленные на выставке, глава государства прокомментировал инициативу главы «Сбера» Германа Грефа по внедрению искусственного интеллекта в чекапы. «Пройти такое обследование за минуту – кажется фантастикой», – сказал он.

    Напомним, Путин в среду приехал в штаб-квартиру «Сбера» на конференцию по ИИ. Главе государства показали российского антропоморфного робота.

    20 ноября 2025, 02:25 • Новости дня
    Путин призвал не допустить деления на «суперинтеллектуалов» и тех, кто «только кнопки нажимают»

    Путин призвал не допустить деления на «суперинтеллектуалов» и «роботов»

    Путин призвал не допустить деления на «суперинтеллектуалов» и тех, кто «только кнопки нажимают»
    @ Сергей Булкин/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Возможности искусственного интеллекта (ИИ) только на первый взгляд выглядят как шутка или игра, а на самом деле это серьезное дело, так как детей нужно в школах, в вузах и в колледжах учить думать, а не просто выбирать нужную кнопку и задавать вопросы, заявил президент России Владимир Путин на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

    «В новой, нарождающейся в мире системе это не так просто. Мы не можем позволить того, чтобы в нашей стране образовалась такая группа суперинтеллектуалов – развитых, элитных людей, элиты такой интеллектуальной, а все остальные – «роботы» такие, которые только кнопки нажимают», – сказал президент.

    Путин отметил, что это непростая задача для системы образования, для Минпросвещения и для Министерства науки и образования: как побуждать думать?

    По его словам, это задача для преподавательского состава и для всей системы.

    «Надо выработать такой подход к обучению, чтобы ребенок задачи решал и возможности искусственного интеллекта использовал. Как это сделать? Надо шахматами заниматься, математикой заниматься. Вот об этом я вас прошу, честно говоря, всех прошу подумать над этим», – обратился к специалистам глава государства.

    Напомним, на этой же конференции президент Путин обсудил с одним из разработчиков голосового помощника «Алиса» возможное негативное влияние подобных технологий на развитие мышления у детей. «Как вы их будете учить думать и не позволять, чтобы они пользовались вашей «Алисой», не думая ни о чем?», – спросил президент. Разработчик ответил, что «Алиса» лишь помощник и не может заменить самостоятельные рассуждения детей.

    «Может. Нужно задачку как-то решить – они, оп, нажали – и «Алиса» все рассказала», – возразил президент. Путин подчеркнул, что с появлением ИИ-помощников детям «думать не приходится», и отметил важность задачи научить детей мыслить самостоятельно в условиях доступности подобных цифровых решений.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин потребовал вывести развитие искусственного интеллекта на новый уровень и призвал обеспечить независимость России от зарубежных нейросетей. Глава «Сбера» Герман Греф в ходе ВЭФ назвал срок, когда ИИ сможет заменить человека. AI-асессор Михаил Обуховский рассказал, что искусственный интеллект начнет постепенное сокращение числа востребованных профессий.

    19 ноября 2025, 20:46 • Новости дня
    Путин: Россия планирует перейти на серийное производство малых атомных электростанций
    Путин: Россия планирует перейти на серийное производство малых атомных электростанций
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия намерена начать серийное производство малых атомных электростанций, заявил президент Владимир Путин во время конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

    Глава государства подчеркнул: «Планируем перейти на серийные производства, как я уже говорил, малых и наземных атомных электростанций», передает РИА «Новости».

    Ранее Путин поручил правительству и своей администрации рассмотреть вопрос о создании штаба, который будет координировать все направления деятельности в сфере искусственного интеллекта в стране. Кроме того, российский лидер призвал обеспечить независимость России от зарубежных нейросетей.

    20 ноября 2025, 21:35 • Новости дня
    Путин: Военнослужащие ВСУ должны иметь возможность сдаться в плен
    Путин: Военнослужащие ВСУ должны иметь возможность сдаться в плен
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости создания условий для того, чтобы украинские военные могли сложить оружие и сдаться в плен.

    Глава государства попросил начальника Генерального штаба ВС России Валерия Герасимова доложить ему о выполнении этого поручения, передает ТАСС.

    «Валерий Алексеевич, просил бы также доложить, удается ли создать условия, как я и просил, для того, чтобы военнослужащие Вооруженных сил Украины имели возможность сложить оружие и сдаться в плен, имея в виду то положение, в котором они находятся», – сказал Путин.

    Напомним, Путин в четверг посетил командный пункт группировки «Запад», где провел совещание с военными, в котором участвовали начальник Генштаба, начальник главного оперативного управления, командующий Южной группировкой войск и командующий группировкой «Запад».

    18 ноября 2025, 16:38 • Новости дня
    Путин: Россия – единственная страна, способная серийно строить атомные ледоколы
    Путин: Россия – единственная страна, способная серийно строить атомные ледоколы
    @ Артем Пряхин/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия является единственным в мире государством, осуществляющим серийное производство атомных ледоколов. Это лидерство базируется на полном технологическом цикле внутри страны. Об этом в формате видеоконференции заявил президент России Владимир Путин, дав старт строительству ледокола «Сталинград».

    «Россия сегодня – единственная страна в мире, способная вести серийное производство, строительство мощных, надежных атомных ледоколов. И что принципиально – на базе собственных отечественных технологий», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Путин отметил, что страна активно пополняет уникальный ледокольный флот современной техникой, развивая кораблестроение и внедряя отечественные инновации. Особую благодарность президент выразил корабелам, ученым-атомщикам, инженерам и рабочим, участвующим в создании ледоколов.

    Ледокол «Сталинград» станет седьмым судном этой серии, сообщил российский лидер. Головной ледокол «Арктика» и три судна «Сибирь», «Урал», «Якутия» уже эксплуатируются на трассах Северного морского пути. Строительство еще двух ледоколов – «Чукотка» и «Ленинград» – продолжается на Балтийском заводе, добавил президент.

    Путин подчеркнул, что России предстоит большой объем работы над дальнейшим развитием ледокольного флота и российского судостроения. Он выразил уверенность в том, что эти задачи будут выполняться ритмично, несмотря на сложности и вызовы.

    Во вторник президент России Владимир Путин дал старт строительству атомного ледокола «Сталинград». Он заявил, что ледокол «Сталинград» станет символом созидательной силы народа.


    18 ноября 2025, 23:21 • Новости дня
    Занданшатар на встрече с Путиным перешел на русский язык
    Занданшатар на встрече с Путиным перешел на русский язык
    @ кадр из видео kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Разговор между президентом России Владимиром Путиным и премьером Монголии Гомбожавыном Занданшатаром в Кремле состоялся на русском языке, которым глава правительства Монголии свободно владеет, сообщают информационные агентства.

    Глава правительства Монголии начал ответное слово по-монгольски, но после приветствия перешел на русский язык. Во время беседы он сказал: «Высокоуважаемый Владимир Владимирович, мы очень рады встретиться с вами снова в Москве». Премьер передал Путину привет от президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха, передает ТАСС.

    Занданшатар представил нового сопредседателя российско-монгольской межправкомиссии от Улан-Батора – вице-премьера Хассуурийна Ганхуяга. Он отметил, что тот тоже «выпускник советской и российской школы» и отлично говорит по-русски.

    Сам Занданшатар окончил Иркутский институт народного хозяйства (Байкальский госуниверситет) в 1992 году по направлению экономики и финансов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин провел встречу с Занданшатараном. Эта встреча стала третьей среди серии двусторонних переговоров, которые российский лидер провел с иностранными делегациями после заседания Совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества.

    19 ноября 2025, 13:48 • Новости дня
    Путин сообщил об успешном строительстве АЭС «Эль-Дабаа» в Египте
    Путин сообщил об успешном строительстве АЭС «Эль-Дабаа» в Египте
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На площадке первой египетской атомной электростанции «Эль-Дабаа» начался ключевой этап технологического оснащения, сообщил президент России Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин заявил, что возведение АЭС «Эль-Дабаа» в Египте при участии российских специалистов продвигается успешно, передает РИА «Новости».

    Путин отметил, что представленные видеоматериалы и выступления коллег подтверждают переход к ключевому этапу технологического оснащения станции.

    Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев сообщил, что в строительстве АЭС задействовано более 25 тыс. человек, из которых более 17 тысяч – граждане Египта, пишет ТАСС. По его словам, продолжается активная подготовка персонала для дальнейшей эксплуатации станции.

    Лихачев уточнил, что после запуска объекта на нем будут работать свыше 1,7 тыс. специалистов, подготовленных Технической академией Росатома. Это первый атомный энергоблок Египта, и строительство проходит в соответствии с установленным графиком.

    Путин принял участие в церемонии установки корпуса реактора первого энергоблока АЭС «Эль-Дабаа» в Египте по видеосвязи. Россия создает в Египте новую отрасль энергетики, строя АЭС «Эль-Дабаа» и обучая египетских специалистов для обслуживания станции.

    Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выразил благодарность российскому лидеру за реализацию первого в стране атомного энергетического проекта.

    20 ноября 2025, 21:27 • Новости дня
    Путин заслушал доклады военных о ситуации вокруг Купянска и Константиновки

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин посетил один из командных пунктов группировки «Запад» в четверг, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Сегодня президент и верховный главнокомандующий Владимир Путин посетил один из командных пунктов группировки «Запад», – сказал он, передает ТАСС. Президент провел совещание с военными, в котором участвовали начальник Генштаба, начальник главного оперативного управления, командующий Южной группировкой войск и командующий группировкой «Запад».

    Во время встречи были заслушаны подробные доклады командиров о ситуации на различных направлениях, в том числе вокруг Купянска, Константиновки и на Краматорском направлении. Представитель Кремля подчеркнул, что командир группировки «Запад» проинформировал президента о положении дел на Купянском направлении.

    Песков также сообщил, что Кремль вскоре опубликует видеокадры посещения командного пункта президентом.

    В октябре Путин появился в пункте управления объединенной группировки в военной форме.

    19 ноября 2025, 19:59 • Новости дня
    Путин призвал обеспечить независимость России от зарубежных нейросетей

    Путин: Россия не может допустить зависимости от иностранных нейросетей

    Путин призвал обеспечить независимость России от зарубежных нейросетей
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия не может позволить себе критическую зависимость от иностранных нейросетей, заявил президент России Владимир Путин во время конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

    Он отметил, что этот вопрос напрямую касается государственного и технологического суверенитета страны, передает РИА «Новости». «Критическую зависимость от чужих систем мы не можем допустить. Для России это вопрос государственного, технологического и, я бы сказал, ценностного суверенитета», – сказал Путин.

    Напомним, Путин в среду приехал в штаб-квартиру «Сбера» на конференцию по ИИ. Главе государства показали российского антропоморфного робота.

    Ранее в России создали нейросеть для выявления террористов среди мигрантов.

