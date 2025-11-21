ФНС сократила продолжительность проверок и запросов документов

Егоров: ФНС сократила продолжительность проверок и число запросов документов

Tекст: Тимур Шайдуллин

Глава ФНС России Даниил Егоров на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил о сокращении продолжительности проверок и числа требуемых документов у налогоплательщиков.

По его словам, количество запросов по дополнительным материалам и пояснениям снизилось почти на 40%. Эти шаги названы «самым важным», к чему стремилась служба, чтобы повысить эффективность налоговой системы, сообщает официальный сайт Кремля.

Егоров отметил, что благодаря последовательным усилиям запрос на предоставление документов снизился почти на 40%. В итоге служба больше не требует около 2,5 млн документов. « Нам достаточно наших внутренних данных для того, чтобы строить свои прогнозы и создавать аналитику по тому, как работают налогоплательщики», – заявил глава ФНС.

Важным новшеством он назвал полную автоматизацию процесса взыскания налоговой задолженности, завершенную в этом году. Егоров подчеркнул, что сейчас рост взысканий составляет 24%, что существенно для системы, так как минимизирован человеческий фактор.

ФНС также активно инвестировала в создание инструментов управления долгом и предоставления отсрочек налогоплательщикам при условии обеспечения и устойчивого финансового состояния предприятия. Как уточнил Егоров, это позволило выдать рассрочек и отсрочек на сумму более триллиона рублей, сохранить свыше двух млн рабочих мест, а впоследствии получить налоговые поступления свыше двух трлн рублей.

Он добавил, что служба сегодня выстраивает баланс между жестким взысканием задолженности и предоставлением легальных отсрочек, что позволяет поддерживать стабильность бизнеса и экономики в целом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на встрече с президентом Путиным глава ФНС Егоров рассказал о снижении числа регистрирующихся на Кипре компаний из России.

Также глава ФНС спрогнозировал рост поступлений в бюджет России на 8%.

По словам Егорова, ОАЭ заняли первое место по объему активов российских компаний за границей.

