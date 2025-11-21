Зеленский заявил, что битва за Красноармейск имеет не только военное, но и политическое значение. Поэтому украинское руководство кидает все резервы, которые может найти, чтобы отсрочить неизбежное – падение города.16 комментариев
Гол и передача Воронкова принесли победу «Коламбусу» в матче НХЛ
«Коламбус Блю Джекетс» на выезде в овертайме обыграл «Торонто Мейпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Коламбус Блю Джекетс» одержал выездную победу над «Торонто Мейпл Лифс» в овертайме в матче регулярного сезона НХЛ, сообщает РИА «Новости». Встреча завершилась со счетом 3:2, решающую шайбу забросил Адам Фантилли на 65-й минуте.
В основной части матча отличились российский нападающий Дмитрий Воронков, забросивший шайбу на 24-й минуте, и Фантилли, сделавший дубль. У хозяев ответили Дакота Мермис и Джон Таварес. Кроме того, Воронков отметился и результативной передачей.
По итогам встречи Воронков был признан третьей звездой. После 21 сыгранного матча на его счету 18 очков: 9 голов и 9 передач.
В турнирной таблице «Коламбус» набрал 24 очка и занимает шестое место в Столичном дивизионе, тогда как «Торонто» идет на седьмой позиции в Атлантическом дивизионе с 21 очком.
