Силы ПВО уничтожили за три часа 11 дронов ВСУ над двумя регионами России
Минобороны в Telegram-канале доложило о том, что силы ПВО уничтожили за три часа вечером четверга 11 дронов ВСУ над двумя регионами России.
«В период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в сообщении
В оборонном ведомстве уточнили, что восемь дронов было сбито над Брянской областью и три – над территорией Курской области.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на четверг над Россией уничтожили 65 дронов ВСУ. Кроме того, разработчики из Нижегородской области представили дрон «Дуга», способный выполнять вертикальный взлет и ударные задачи. А Рособоронэкспорт презентовал обновленный беспилотный комплекс «Ланцет-Э».