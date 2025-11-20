Суд отказал в возврате денег не предъявившему паспорт пассажиру «Победы»

Суд отказал в возврате денег пассажиру «Победы», не предъявившему паспорт

Tекст: Ольга Иванова

Судебная инстанция города Москвы отказала в удовлетворении иска пассажира к авиакомпании «Победа» о возврате средств за авиабилет, так как он был не допущен к перелету из-за отказа предъявить паспорт, сообщает ТАСС. Как пояснили в суде, мужчина обратился с требованием признать действия перевозчика неправомерными и вернуть деньги за неиспользованный рейс.

В официальном сообщении подчеркнули: «Решением мирового судьи судебного участка № 207 района Дорогомилово города Москвы в удовлетворении иска Посохова В.А. к ООО «Авиакомпания «Победа» о защите прав потребителя отказано». Суд указал, что причиной отказа стала невозможность регистрации пассажира без предъявления документа, удостоверяющего личность.

