«Восьмерка» ОПЕК+ решила нарастить в декабре добычу нефти
Совет «восьмерки» ОПЕК+ решил нарастить добычу нефти в декабре на 137 тыс. баррелей в сутки к уровню ноября, передает ТАСС. Итоговый прирост фактической добычи с учетом графика компенсаций сверхдобычи составит 101 тыс. баррелей в сутки. Такое увеличение стало возможным благодаря стабильным перспективам мировой экономики и текущим рыночным условиям.
По данным ОПЕК, Россия и Саудовская Аравия увеличат добычу в декабре на 41 тыс. баррелей каждая, Ирак – на 18 тыс., ОАЭ – на 12 тыс., Кувейт – на 10 тыс., Казахстан – на 7 тыс., Оман и Алжир – по 4 тыс. баррелей в сутки. Теперь квота России составляет 9,574 млн, Саудовской Аравии – 10,103 млн, Ирака – 4,273 млн, Кувейта – 2,580 млн, ОАЭ – 3,411 млн, Казахстана – 1,569 млн, Омана – 811 тыс., Алжира – 971 тыс. баррелей в сутки.
В заявлении ОПЕК отмечено, что на фоне сезонности принято решение приостановить дальнейший рост добычи в первом квартале 2026 года. Следующая встреча «восьмерки» ОПЕК+ состоится 30 ноября.
Ранее мировые цены на нефть снизились на фоне ожидания выхода данных о числе действующих буровых установок в Соединенных Штатах. Участники рынка ждут заседания восьми стран ОПЕК+.