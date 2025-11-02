Жители Саратовской области нашли в лесу дорогие черные трюфели

Грибники Саратовской области обнаружили в лесу дорогие черные трюфели

Tекст: Тимур Шайдуллин

Жители Петровского района Саратовской области нашли самые дорогие в мире грибы – черные трюфели. Об этом сообщил глава района Максим Калядин в своем Telegram-канале.

Он рассказал: «Под Петровском созрел урожай самых дорогих грибов в мире. Мне в этом году не повезло с грибами – так ничего и не нашел. А вот другим жителям Петровска улыбнулась удача. Они собрали в лесу несколько десятков трюфелей. Черный трюфель считается изысканным деликатесом за свой уникальный аромат и вкус. По стоимости – самый дорогой в мире гриб».

Калядин уточнил, что в России трюфели встречаются не только в Краснодарском крае, но растут также под землей и в лесах Петровского района на севере Саратовской области. По его словам, чтобы найти эти грибы, нужно знать конкретные поляны и обращать внимание на выпирающие бугорки, а также на яркий «грибной» запах.

Глава района рассказал, что собранный трюфель жители натирают и делают с ним бутерброды. Он заметил, что получается очень вкусно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, белый трюфель весом 830 г был продан за 103 тыс. евро на благотворительном аукционе в Пьемонте.

