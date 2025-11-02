Умер бывший главный редактор «Известий» Иван Лаптев

Tекст: Вера Басилая

Иван Лаптев ушел из жизни в возрасте 91 года в одной из больниц, сообщается на сайте «Известий».

Как сообщила изданию его супруга Татьяна Лаптева, бывший главный редактор долгое время боролся с болезнью.

Лаптев родился в деревне Сладкое Омской области в 1934 году. Его отец погиб на фронте, а мать одна воспитывала пятерых детей. Освоив специальность в Сибирском автодорожном институте, он сначала работал там преподавателем, а затем начал карьеру в журналистике.

С 1964 года Лаптев трудился в редакциях «Советской России» и журнала «Коммунист», позже стал заместителем главного редактора «Правды». В 1984 году занял должность главреда «Известий», на которой проработал до 1990 года. После этого возглавлял совет Союза Верховного Совета СССР.

Иван Лаптев являлся доктором философских наук, удостоен среди прочих ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени.

Главный редактор газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов скончался на 75-м году жизни.