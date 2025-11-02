Нетаньяху заявил о попытках «Хезболла» восстановить боеспособность в Ливане

С уходом иностранцев российский фондовый рынок кардинально изменил облик. Теперь на нем доминируют «физики» – физические лица с малым или средним капиталом. А они эмитентам гораздо менее интересны. Но удваивать фондовый рынок как-то надо.0 комментариев
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что «Хезболла» пытается восстановить силы и перевооружиться на фоне ударов по югу Ливана.
Израиль наносит удары по позициям движения «Хезболла» в Ливане, чтобы сдержать попытки группировки восстановить боеспособность. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху отметил, что «Хезболла» действительно регулярно подвергается атакам, однако одновременно предпринимает усилия по перевооружению и восстановлению.
В ходе заседания правительства Нетаньяху подчеркнул, что Израиль не позволит Ливану стать ареной конфликта против еврейского государства, передает РИА «Новости».
Он заявил: «Мы ожидаем, что ливанское правительство выполнит свои обещания, а именно разоружит «Хезболла». Мы, безусловно, воспользуемся нашим правом на самооборону, как это предусмотрено условиями прекращения огня. Мы не позволим Ливану стать новым фронтом борьбы против нас и будем действовать по мере необходимости».
Израильская армия за последние дни значительно усилила удары по южной части Ливана, чтобы уничтожить боевиков и инфраструктуру «Хезболлах». Правительство страны рассматривает ситуацию как угрозу превращения Ливана в новый плацдарм для атак по территории Израиля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху инициировал незамедлительное нанесение крупномасштабных ударов по территории сектора Газа после консультаций по безопасности.
Число погибших в секторе Газа после серии израильских авиаударов достигло 91 человека. Многочисленные пострадавшие получили ранения различной степени тяжести.