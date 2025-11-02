Нетаньяху заявил о попытках «Хезболла» восстановить боеспособность в Ливане

Премьер Израиля Нетаньяху заявил о планах «Хезболла» восстановить силы в Ливане

Tекст: Тимур Шайдуллин

Израиль наносит удары по позициям движения «Хезболла» в Ливане, чтобы сдержать попытки группировки восстановить боеспособность. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху отметил, что «Хезболла» действительно регулярно подвергается атакам, однако одновременно предпринимает усилия по перевооружению и восстановлению.

В ходе заседания правительства Нетаньяху подчеркнул, что Израиль не позволит Ливану стать ареной конфликта против еврейского государства, передает РИА «Новости».

Он заявил: «Мы ожидаем, что ливанское правительство выполнит свои обещания, а именно разоружит «Хезболла». Мы, безусловно, воспользуемся нашим правом на самооборону, как это предусмотрено условиями прекращения огня. Мы не позволим Ливану стать новым фронтом борьбы против нас и будем действовать по мере необходимости».

Израильская армия за последние дни значительно усилила удары по южной части Ливана, чтобы уничтожить боевиков и инфраструктуру «Хезболлах». Правительство страны рассматривает ситуацию как угрозу превращения Ливана в новый плацдарм для атак по территории Израиля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху инициировал незамедлительное нанесение крупномасштабных ударов по территории сектора Газа после консультаций по безопасности.

Число погибших в секторе Газа после серии израильских авиаударов достигло 91 человека. Многочисленные пострадавшие получили ранения различной степени тяжести.