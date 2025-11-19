Чилийский писатель осудил украинскую агрессию против детей и мирного населения Донбасса

Tекст: Валерия Городецкая

Писатель подчеркнул, что работа над книгой строилась на основе интервью с очевидцами происходившего. Чтобы исследовать тему, он отправился в Донецк, говорится в сообщение, поступившем в газету ВЗГЛЯД. «В ходе поездки в Донецк в составе гуманитарной миссии члена Общественной палаты России Екатерины Колотовкиной я снова услышал свидетельства украинских преступлений против детей и мирного населения Донбасса, которые я осуждаю, и считаю их организаторов настоящими нацистскими преступниками», – заявил Мери Белл.

В Донецке Патрисио Мери Белл встретился с общественными деятелями ДНР, возложил цветы у мемориального комплекса на «Аллее ангелов» и передал гуманитарный груз в Амвросиевский детский дом.

Принимавшая участие в презентации книги директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова поблагодарила писателя за его гражданскую позицию, отметив его работу по распространению правды по всему миру. Она подчеркнула: «Писатель, журналист, он не боится говорить правду. И мы знаем, насколько сложно идти против укоренившихся в некоторых странах цензуры, давления, угроз, лжи».

Захарова отдельно остановилась на значимости книги: «В вашей книге «Дети Донбасса», выпущенной в 2024 году, повествуется о судьбах русскоязычного населения в условиях боевых действий, о страданиях мирных жителей, особенно детей, об ответственности украинских нацистов за происходящее. Эта правда, которую Вы несете, особенно важна на фоне нескончаемого потока лжи и манипуляций, в том числе с использованием темы детей».

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ, директор Музея Победы Александр Школьник подчеркнул вклад автора в укрепление человеческих связей между странами: «Мы видим в Вашей работе реальный вклад в общественную дипломатию – ту самую дипломатию для людей, которая позволяет преодолевать барьеры и строить взаимопонимание между нашими странами поверх политических разногласий».

Член Общественной палаты России Никита Анисимов отметил значимость распространения книги за пределами России: «Важно, что эти сведения получает аудитория не только в Чили, но и в других странах Латинской Америки, которые сегодня активно формируют альтернативные информационные нарративы, свободные от диктата западных медиа».

