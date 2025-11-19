  • Новость часаПутину показали российского антропоморфного робота
    Удар ATACMS по Воронежу был невозможен без США
    Глава МИД Польши обвинил президента Навроцкого в подготовке выхода из ЕС
    Politico: Обстоятельства вынудят Зеленского подписать мирный план урегулирования на Украине
    Рестораны потребовали равных условий с магазинами на рынке готовой еды
    Минтруд рассказал об увеличении пенсий с Нового года
    США отказались обсуждать возобновление авиасообщения с Россией
    Еврокомиссия одобрила план по созданию «военного Шенгена»
    Володин: Никто не собирается повышать возраст выхода на пенсию
    Британия обвинила российское судно «Янтарь» в «лазерной атаке» на самолеты ВВС
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский В Средней Азии идет большая игра с «Соглашениями Авраама»

    Продвижение «Соглашений Авраама» в Средней Азии и Закавказье направлены против интересов ряда стран. Прежде всего – России, которую Вашингтон стремится вытеснить из этих регионов, а также Ирана, Турции и Китая.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Искусственный интеллект – опасный подхалим

    Самая опасная черта ИИ – это его чрезвычайное удобство в качестве собеседника. У ИИ, в отличие от живого человека, всегда есть для вас время. Он всегда безупречно приветлив, никогда не устает и не раздражается. Он не выдвигает к вам никаких требований и не критикует.

    Иван Иванюшкин Иван Иванюшкин Государство не должно платить за аборты

    105 лет назад в России был легализован аборт. Таким образом, советская Россия стала первой в мире страной, законодательно разрешившей искусственное прерывание беременности не только по медицинским показаниям, но просто по желанию женщины.

    19 ноября 2025, 18:15 • Новости дня

    Чилийский писатель осудил украинскую агрессию против детей и мирного населения Донбасса

    Tекст: Валерия Городецкая

    В среду в Общественной палате РФ чилийский писатель и журналист Патрисио Мери Белл презентовал свою книгу «Дети Донбасса». Издание, вышедшее в 2024 году в Чили, посвящено человеческим историям и свидетельствам жителей Донбасса, столкнувшихся с преступлениями украинских властей против мирного населения исторических регионов России.

    Писатель подчеркнул, что работа над книгой строилась на основе интервью с очевидцами происходившего. Чтобы исследовать тему, он отправился в Донецк, говорится в сообщение, поступившем в газету ВЗГЛЯД. «В ходе поездки в Донецк в составе гуманитарной миссии члена Общественной палаты России Екатерины Колотовкиной я снова услышал свидетельства украинских преступлений против детей и мирного населения Донбасса, которые я осуждаю, и считаю их организаторов настоящими нацистскими преступниками», – заявил  Мери Белл.

    В Донецке Патрисио Мери Белл встретился с общественными деятелями ДНР, возложил цветы у мемориального комплекса на «Аллее ангелов» и передал гуманитарный груз в Амвросиевский детский дом.

    Принимавшая участие в презентации книги директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова поблагодарила писателя за его гражданскую позицию, отметив его работу по распространению правды по всему миру. Она подчеркнула: «Писатель, журналист, он не боится говорить правду. И мы знаем, насколько сложно идти против укоренившихся в некоторых странах цензуры, давления, угроз, лжи».

    Захарова отдельно остановилась на значимости книги: «В вашей книге «Дети Донбасса», выпущенной в 2024 году, повествуется о судьбах русскоязычного населения в условиях боевых действий, о страданиях мирных жителей, особенно детей, об ответственности украинских нацистов за происходящее. Эта правда, которую Вы несете, особенно важна на фоне нескончаемого потока лжи и манипуляций, в том числе с использованием темы детей».

    Заместитель секретаря Общественной палаты РФ, директор Музея Победы Александр Школьник подчеркнул вклад автора в укрепление человеческих связей между странами: «Мы видим в Вашей работе реальный вклад в общественную дипломатию – ту самую дипломатию для людей, которая позволяет преодолевать барьеры и строить взаимопонимание между нашими странами поверх политических разногласий».

    Член Общественной палаты России Никита Анисимов отметил значимость распространения книги за пределами России: «Важно, что эти сведения получает аудитория не только в Чили, но и в других странах Латинской Америки, которые сегодня активно формируют альтернативные информационные нарративы, свободные от диктата западных медиа».

    18 ноября 2025, 19:46 • Новости дня
    Силуанов сообщил об ответном пакете мер в случае конфискации активов России

    @ Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство финансов России подготовило проект мер, которые будут использованы в ответ на возможную конфискацию российских активов западными странами, сообщил глава ведомства Антон Силуанов.

    Министр подчеркнул, что эти меры могут быть реализованы при принятии соответствующих решений западными государствами, передает ТАСС.

    «Аналогичные. Проект таких мер уже подготовлен на случай, если будут приняты недружественные действия со стороны западных стран. Так что такой пакет есть в составе наших предложений», – заявил он.

    19 ноября 2025, 11:46 • Новости дня
    Эксперт указал на роль США в украинской атаке ракетами ATACMS по Воронежу

    @ Минобороны РФ

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Российские военные показали высший класс в отражении атаки ATACMS по Воронежу и уничтожении установок MLRS. Но само по себе применение американских ракет по территории России показывает неготовность администрации Дональда Трампа к деэскалации украинского кризиса, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов.

    «В Воронеже множество объектов, которые могли интересовать ВСУ в качестве цели. Среди них Военно-воздушная академия им. Жуковского и Гагарина, аэродромы, учебные центры, Нововоронежская АЭС. Судя по всему, противник намеревался ударить по кадровой составляющей российских сил, а также создать панику среди мирного населения», – пояснил военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Нужно отметить, что российские военные показали высший класс в отражении атаки. ATACMS крайне трудно сбить – она летит по баллистической траектории и маневрирует на ряде участков. Мы выработали алгоритмы для работы по ним, в том числе благодаря уничтожению частично схожих ракет «Точка-У». Думаю, расчеты ЗРС С-400 и ЗРПК «Панцирь» применили также элементы искусственного интеллекта», – считает спикер.

    «Блестяще провели и ответное уничтожение установок MLRS. Судя по всему, наши беспилотники контролируют воздушное пространство на всей территории, прилегающей к линии боевого соприкосновения. Информация практически в режиме онлайн и без всяких задержек прошла на командный пункт батареи «Искандеров». После чего были произведены ответные пуски по точным координатам», – предположил аналитик.

    «Важна также ликвидация работающих на MLRS специалистов, каждый из которых для ВСУ на вес золота. Между тем сам факт удара ATACMS по России говорит о том, что нынешняя администрация Дональда Трампа продолжает политику эскалации украинского кризиса, запущенную его предшественником Джо Байденом», – заключил Кнутов.

    Ранее ВСУ пытались ударить четырьмя американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS по гражданским объектам в Воронеже. Все боеприпасы были сбиты расчетами С-400 и «Панциря», сообщается в Telegram-канале Минобороны. Упавшие обломки повредили крыши Воронежского геронтологического центра и детдома для сирот, а также частный дом. Жертв и пострадавших среди мирных граждан нет.

    В ответ на это российская воздушная разведка оперативно вычислила место пуска ATACMS. Две установки MLRS располагались в Харьковской области – в районе Волосской Балаклеи в 50 км к юго-востоку от Чугуева. «Боевым расчетом ОТРК «Искандер-М» был нанесен удар по ракетной позиции ВСУ. В результате две установки MLRS с боекомплектом, а также личным составом – до 10 человек – были уничтожены», – сообщает Минобороны.

    «Не задалась у Киева атака американской дальнобойкой по «международно-признанной» территории России. ПВО сработала на «пятерочку», – пишет в своем Telegram-канале военкор Александр Коц. «Генштаб ВСУ вчера с помпой объявил, что ударил по России ракетами ATACMS. Очевидно, теми, что бьют на 300 км. Разрешение на такие операции дали еще при Байдене», – напомнил он.

    Кроме того, в ночь на среду дежурные средства ПВО России перехватили и уничтожили 65 украинских беспилотников. Над Черным морем нейтрализовали 16 дронов, над Воронежской областью – 14, над Кубанью – также 14. Над Белгородской областью уничтожили 11 БПЛА, над Азовским морем – девять, над Брянской областью – один.

    18 ноября 2025, 17:52 • Видео
    Что Россия должна потребовать от Британии

    Союзники Киева в ЕС нервничают: Лондон пытался установить тайный канал связи с Москвой. Не для того ли, чтобы выйти из украинского конфликта? На самом деле – нет. России нет смысла общаться с Британией до того, как та ответит за все свои преступления, включая гибель птицы додо.

    18 ноября 2025, 21:08 • Новости дня
    Марочко: ВСУ начали отправку женщин в штурмовые подразделения
    @ IMAGO/Rudiger Wolk/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вооруженные силы Украины столкнулись с острой нехваткой личного состава и начали отправлять женщин на передовые позиции, в том числе на Сумском направлении, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Командование ВСУ приняло решение направлять женщин в штурмовые подразделения на Сумском направлении из-за нехватки личного состава. В эфире телеканала «Звезда» военный эксперт Андрей Марочко заявил, что информация о переброске женщин поступает сейчас с этого участка фронта.

    Марочко уточнил, что решению способствовали вынужденные переброски подразделений ВСУ с одного направления на другое. Первоначально части перемещались с Запорожья в Сумскую область на фоне обострения ситуации, затем – в Купянск после начала активных боевых действий там.

    По словам Марочко, одновременные активные действия российских войск на нескольких направлениях оказали серьезное давление на украинское командование. Эксперт подчеркнул, что оперативная обстановка остается напряженной в Харьковской области, Запорожье и Днепропетровске, что говорит о масштабности боев на фронте. Он указал, что стратегическая инициатива сейчас у российских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Андрей Марочко заявил, что контратаки украинской армии у Купянска не достигли успеха.

    Он спрогнозировал перевод боевых действий к Великомихайловке после освобождения Орестополя в Днепропетровской области.

    Командование 129-й бригады Украины привлекает женщин-военнослужащих, направляя их на позиции в качестве водителей из-за массового дезертирства среди мужчин.

    19 ноября 2025, 05:47 • Новости дня
    Axios: Белый дом готовит новый план урегулирования на Украине
    @ Will Oliver/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американская администрация разрабатывает новый план урегулирования конфликта на Украине, идут «тайные» консультации с российской стороной, пишет Axios.

    По данным Axios, речь идет о плане из 28 пунктов, «вдохновленном» сделкой по сектору Газа. Ведущую роль в подготовке инициативы играет спецпосланник президента США по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф, передает ТАСС.

    Как сообщает издание, Уиткофф уже провел детальные консультации с Кириллом Дмитриевым, российским спецпредставителем по инвестиционно-экономическому сотрудничеству и главой РФПИ.

    «По данным источников Axios, 28 пунктов плана делятся на четыре основные категории: мир на Украине, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения США с Россией и Украиной. Неясно, как план подходит к таким спорным вопросам, как территориальный контроль на востоке Украины», – приводит текст материала РИА «Новости»

    Портал также привел выдержки из интервью с Дмитриевым. Дмитриев рассказал, что в течение трех дней вел переговоры с Уиткоффом и другими американскими чиновниками во время визита в Майами в октябре. «Мы считаем, что российскую позицию по-настоящему услышали», – сказал он.

    Он пояснил, что основной замысел состоит в подготовке комплексного предложения не только по прекращению конфликта на Украине, но также по восстановлению диалога между Россией и США, а также снятию обеспокоенностей России в сфере безопасности. Документ предлагается подготовить к следующей очной встрече президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

    Он отметил, что США уже знакомят с этим подходом как украинскую сторону, так и европейских союзников. «Это происходит на фоне того, что Россия определенно добивается новых успехов на поле боя», – добавил Дмитриев.

    19 ноября 2025, 08:57 • Новости дня
    Опубликованы фото сбитых при попытке удара по Воронежу ракет ATACMS
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Вера Басилая

    Минобороны России опубликовало фотографии сбитых ракет ATACMS, которыми Вооруженные силы Украины пытались нанести удар по Воронежу.

    Минобороны России опубликовало в Telegram-канале фотографии фрагментов ракет ATACMS, которыми украинские военные пытались ударить по Воронежу.

    На снимках отчетливо видны фрагменты ракет с надписями на английском языке, что подтверждает их американское происхождение.

    Обломки ракет упали на крыши Воронежского областного геронтологического центра, детского дома для детей-сирот, а также на один из частных домов в городе.

    Минобороны России сообщило, что киевский режим предпринял попытку нанести удар по Воронежу четырьмя американскими ракетами ATACMS. Российские военные отразили атаку и нанесли ответный удар ракетами ОТРК «Искандер» по месту запуска.

    В небе над Воронежской областью системы ПВО уничтожили три беспилотника, обломки одного из них повредили крышу частного дома и автомобиль.

    18 ноября 2025, 19:10 • Новости дня
    ЦБ начал обсуждение правил скидок на Ozon и Wildberries

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Центробанке начали открытый диалог с финансовыми структурами и платформами относительно механизмов предоставления скидок на популярных маркетплейсах, сообщили в пресс-службе регулятора.

    Банк России открыто инициировал обсуждение вопросов предоставления скидок на маркетплейсах, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора. В релизе отмечается, что диалог ведется не только с участниками финансового рынка, но и с представителями онлайн-платформ и правительством.

    В Центробанке отмечают: «Скидки и бонусы должны оставаться на уровне взаимодействия банка и клиента. Но сама по себе цена товара на маркетплейсе не должна зависеть от того, какой картой платит клиент». В регуляторе считают, что маркетплейсы, выступая инфраструктурой, должны соблюдать равные условия для банков, чтобы потребители выигрывали от здоровой конкуренции и получали больше скидок.

    На данный момент обсуждение ведется в открытом формате, причем Банк России приглашает к диалогу все заинтересованные стороны. В регуляторе убеждены, что такой подход приведет к поиску оптимальных решений для рынка и покупателей.

    19 ноября 2025, 08:54 • Новости дня
    Подполье сообщило о поражении военной базы с бункерами в Львовской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военная база с бункерами поражена в городе Стрый Львовской области на западе Украины, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, военная база с бункерами была поражена в городе Стрый Львовской области на западе Украины, сообщает РИА «Новости».

    «Поразили военную базу с бункерами», – заявил Лебедев.

    19 ноября 2025, 15:54 • Новости дня
    Рестораны потребовали равных условий с магазинами на рынке готовой еды
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Игорь Бухаров направил председателю Госдумы Вячеславу Володину письмо с просьбой устранить неравенство в условиях для ресторанов и торговых сетей.

    В обращении рестораторы отмечают, что у магазинов, реализующих готовую еду, менее строгие требования к оборудованию, помещениям и санитарии по сравнению с кафе и ресторанами, передает РБК.

    По мнению ФРиО, готовая еда в торговых сетях по сути является услугой общепита, но стоит дешевле в первую очередь из-за отсутствия строгих требований, а не только из-за масштабов бизнеса. Такое положение, считают авторы письма, создает неравную конкуренцию для предприятий сферы HoReCa.

    Бухаров пояснил, что рестораны и кафе вынуждены инвестировать серьезные средства в оборудование кухонь, вентиляцию, обучение персонала и обеспечение санитарных условий, тогда как торговые сети зачастую обходятся без должного разграничения зон или даже без отдельных санузлов для посетителей. Он отметил, что в законодательстве сейчас вообще отсутствует определение «готовая еда», из-за чего вопрос регулирования остается открытым.

    В Ассоциации компаний розничной торговли, объединяющей ведущих ретейлеров, на запрос журналистов не ответили. Аналогично не поступили официальные комментарии от X5, «Магнит» и «Лента».

    18 ноября 2025, 21:38 • Новости дня
    Названо число обученных в Испании солдат ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На территории Испании военную подготовку за последние месяцы получили свыше восьми тысяч бойцов ВСУ, а Мадрид выделил значительные средства на гуманитарную поддержку, сообщил МИД страны на Пиренеях.

    Более восьми тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины прошли подготовку на территории Испании, передает ТАСС. Эта информация содержится в пресс-релизе министерства иностранных дел Испании, распространенном после встречи главы ведомства Хосе Мануэля Альбареса с руководителем офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком.

    19 ноября 2025, 06:50 • Новости дня
    WSJ: Министр армии США Дрисколл планирует переговоры с Зеленским и Россией
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Министр армии США Дэниел Дрисколл планирует встретиться в Киеве с Владимиром Зеленским, а затем провести переговоры с российскими официальными лицами, пишут Politico и Wall Street Journal.

    По данным Politico, Дрисколл и начальник штаба армии США генерал Рэнди Джордж «стали самыми высокопоставленными представителями Пентагона, прибывшими на Украину с необъявленной поездкой на этой неделе», передает РИА «Новости».

    Со среды делегация США намерена проводить встречи с Зеленским, украинскими военными и законодателями. Цель визита связана с американскими поисками способа ускорить завершение конфликта на Украине. Отмечается, что глава Пентагона Пит Хегсет, вступивший в должность в январе, Киева пока не посещал.

    В свою очередь, Wall Street Journal пишет, что после переговоров в Киеве Дрисколл планирует провести встречу с представителями России.

    19 ноября 2025, 12:34 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный удар возмездия по западным областям Украины
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России утром в среду ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», ударными беспилотниками по объектам ВПК и энергетики, обеспечивавшим их работу, а также складам БПЛА дальнего действия в западных областях Украины.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России уничтожены две пусковые установки американской РСЗО MLRS.

    Кроме того, удары наносились по объектам энергетической и железнодорожной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах, перечислили в оборонном ведомстве.

    Средствами ПВО сбиты четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, семь управляемых авиабомб и 93 беспилотника.

    Силами и средствами Черноморского флота в северо-восточной части Черного моря уничтожены два безэкипажных катера ВСУ.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 97 396 беспилотников, 636 ЗРК, 26 106 танков и других бронемашин, 1615 боевых машин РСЗО, 31 398 орудий полевой артиллерии и минометов, 47 101 единица спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Ранее в среду сообщалось, что заседание Рады прервали из-за воздушной тревоги по всей Украине.

    Напомним, накануне ВС России поразили воинский эшелон с бронетехникой ВСУ.

    А на прошлой неделе ВС России нанесли массированный удар возмездия по объектам ВПК Украины.

    18 ноября 2025, 20:42 • Новости дня
    Власти Турции опровергли прекращение поставок газа из России
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Центр по борьбе с дезинформацией Управления по коммуникациям при администрации президента Турции опроверг слухи о возможном прекращении поставок газа из России.

    По данным центра, информация о том, что Турция якобы может отказаться от российского газа из-за новых соглашений по СПГ с США, не соответствуют действительности, передает ТАСС.

    «Распространенные в некоторых СМИ утверждения о том, что закупки Турцией российского газа прекратятся, поскольку она подписала соглашение о поставках СПГ с США, и, следовательно, на горизонте нависает энергетический кризис, являются продуктом дезинформации», – говорится в заявлении. Власти Турции подчеркнули, что поставки российского природного газа идут в штатном режиме.

    Представители центра также заявили, что газ поступает в Турцию по долгосрочным контрактам, заключенным между соответствующими компаниями двух стран.

    19 ноября 2025, 13:00 • Новости дня
    Российские войска усилили наступление в Димитрове

    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В Димитрове в Донецкой народной республике (ДНР) штурмовые отряды 51-й армии продолжают активное наступление в микрорайонах Восточный, Западный и южной части города. Сорваны три попытки формирований 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 38-й бригады морской пехоты вырваться из кольца окружения.

    В Красноармейске штурмовые группы 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в Центральном микрорайоне, западной части микрорайона Горняк, а также на территории западной промзоны. Продолжается зачистка населенного пункта Ровное, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Отражены пять атак на бронетехнике подразделений 32-й механизированной бригады и 425-го штурмового полка ВСУ из района Гришино с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ. Были уничтожены до 45 боевиков и бронеавтомобиль «Казак».

    За минувшие сутки на Красноармейском направлении уничтожены до 255 военнослужащих, три бронемашины, два пикапа и артиллерийское орудие.

    В целом подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии около Белицкого, Родинского, Октябрьского, Нового Донбасса, Артемовки в ДНР и Новопавловки в Днепропетровской области.

    Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили более 470 военнослужащих, танк, шесть бронемашин и семь автомобилей, перечислили в оборонном ведомстве.

    Подразделениями группировки «Север» нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, механизированной, пехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны возле Алексеевки, Варачино и Павловки в Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям полка нацгвардии и погранотряда погранслужбы Украины рядом с Волчанскими Хуторами, Вильчей и Колодезным.

    ВСУ при этом потеряли до 130 военнослужащих, машину пехоты, станцию РЭБ и семь складов матсредств.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии поблизости от Кучеровки, Петровки, Староверовки, Купянск-Узлового в Харьковской области и Александровки в ДНР.

    В Купянске штурмовые отряды 6-й армии продолжают зачистку городских кварталов и уничтожение остатков окруженных подразделений противника.

    В течение последних суток были отражены две атаки формирований 125-й и 143-й механизированных бригад ВСУ под Благодатовкой и Кутьковкой в Харьковской области с целью прорыва к реке Оскол для восстановления разрушенных переправ. Противник потерял до десяти боевиков, отчитались в Минобороны.

    Кроме того, в результате огневого поражения уничтожены до 50 военнослужащих ВСУ, американский бронеавтомобиль HMMWV, две бронемашины «Казак», артиллерийское орудие и две станции РЭБ.

    Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили свыше 220 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, четыре бронемашины и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены восемь станций РЭБ и пять складов с боеприпасами.

    Подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах Николаевки, Славянска, Дружковки, Закотного, Платоновки, Константиновки, Диброва и Рай-Александровки в ДНР.

    При этом противник потерял до 195 военнослужащих, танк и артиллерийское орудие. Уничтожены четыре станции РЭБ,  склад боеприпасов и четыре склада горючего.

    Между тем подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух штурмовых бригад и четырех штурмовых полков ВСУ у Волчьего, Добропасово, Покровского, Герасимовки в Днепропетровской области, Равнополья, Яблоково и Доброполья в Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли до 255 военнослужащих, танк, три бронемашины, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Богдана» и станцию РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили харьковское Цегельное и днепропетровскую Нечаевку.

    Как сообщил ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский, безвозвратные потери ВСУ в Красноармейске измеряются тысячами.


    19 ноября 2025, 07:59 • Новости дня
    Изгнанного из епархии в Новороссийске священника задержали за вербовку в РДК

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали священника, который был изгнан из Новороссийской епархии Русской православной церкви, по подозрению в вербовке прихожан и членов казачьих общин в «Русский добровольческий корпус» (РДК, признан террористической организацией, запрещен в РФ) для ведения разведывательно-подрывной деятельности на Кубани, сообщили в российских силовых структурах.

    Священник, который более десяти лет назад был изгнан из Новороссийской епархии Русской православной церкви, задержан за вербовку жителей Краснодарского края в организации, признанные террористическими, передает ТАСС. Он руководил Иверской греческой православной церковью, а с конца 2023 года, как сообщается, наладил контакты с представителями различных террористических структур с целью вовлечения казачьих обществ и своих прихожан в разведывательно-подрывную деятельность на Кубани. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ за участие в террористической организации, и он находится под арестом.

     После начала спецоперации на Украине задержанный перешел на сторону противника и занимался пропагандой, распространял проукраинские взгляды в казачьей среде и среди верующих, отмечает агентство. По месту его жительства прошли обыски, выявлены его связи с Русским добровольческим корпусом, а также проверяется информация о возможных контактах с организаторами движения «Малиновый клин – независимая Кубань», признанного террористическим и запрещенного в России.

    19 ноября 2025, 12:05 • Новости дня
    Российские войска продвинулись к восточным границам Гуляйполя

    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Военнослужащие 127-й дивизии группировки «Восток» установили полный огневой контроль на трассе Гуляйполе – Малиновка, продолжая наступление в Запорожской области, сообщили в российских силовых структурах.

    Российские военные продолжают наступление в районе Гуляйполя. По информации российских силовых структур, бойцы 127-й дивизии группировки войск «Восток» взяли под огневой контроль участок трассы Гуляйполе – Малиновка и сейчас продвигаются к восточным границам города, передает ТАСС.

    Военнослужащие из Приморья с начала ноября освободили более 90 квадратных километров территории в Запорожской области. За этот период российские силы установили контроль над шестью населенными пунктами региона.

    Цистерны с газом загорелись на Урале
    Правительство спрогнозировало снижение цен на АЗС в ближайшее время
    Ходорковский и Гудков внесены в список террористов и экстремистов
    Депутаты «Слуги народа» предложили создать коалиционное правительство Украины
    Озвучены планируемые расходы Германии на покупку танков и БТР
    Для отбора российских космонавтов решили применять ИИ
    Памятник комментатору Уткину открыли на кладбище в Балашихе

