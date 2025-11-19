Продвижение «Соглашений Авраама» в Средней Азии и Закавказье направлены против интересов ряда стран. Прежде всего – России, которую Вашингтон стремится вытеснить из этих регионов, а также Ирана, Турции и Китая.2 комментария
«Автоваз» объявил о старте поставок седанов Lada Aura для «Яндекс Такси»
Первую партию из более чем 20 новых автомобилей Lada Aura уже получили партнеры сервиса «Яндекс Такси» в Москве и Воронеже, а всего планируется передать 250 машин, сообщили в пресс-службе автогиганта.
Прошла первая отгрузка новых седанов Lada Aura для партнерских таксопарков «Яндекс Такси». По ней уже 20 машин оказались в распоряжении клиентов сервиса в Москве и Воронеже. При этом общий объем будущей партии составит 250 единиц, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу автогиганта.
В компании также отметили, что кроме поставок автомобилей, «Яндекс Такси» запускает специальную программу поддержки партнеров, предусматривающую сбор обратной связи и анализ опыта эксплуатации новых автомобилей. Сервис компенсирует таксопаркам половину стоимости приобретаемых машин Lada Aura, а общий инвестиционный объем программы достигнет примерно 250 млн рублей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее компания «АвтоВАЗ» возобновила продажи ограниченной партии Lada Largus после дополнительной проверки клапана. Продажи этих автомобилей прекратились из-за информации о возможных проблемах с рулевым управлением.
А в целом, с начала года продажи новых автомобилей Lada на российском рынке упали на 25%.