«Автоваз» начал первую поставку Lada Aura для «Яндекс Такси»

«Автоваз» объявил о старте поставок седанов Lada Aura для «Яндекс Такси»

Tекст: Тимур Шайдуллин

Прошла первая отгрузка новых седанов Lada Aura для партнерских таксопарков «Яндекс Такси». По ней уже 20 машин оказались в распоряжении клиентов сервиса в Москве и Воронеже. При этом общий объем будущей партии составит 250 единиц, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу автогиганта.

В компании также отметили, что кроме поставок автомобилей, «Яндекс Такси» запускает специальную программу поддержки партнеров, предусматривающую сбор обратной связи и анализ опыта эксплуатации новых автомобилей. Сервис компенсирует таксопаркам половину стоимости приобретаемых машин Lada Aura, а общий инвестиционный объем программы достигнет примерно 250 млн рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее компания «АвтоВАЗ» возобновила продажи ограниченной партии Lada Largus после дополнительной проверки клапана. Продажи этих автомобилей прекратились из-за информации о возможных проблемах с рулевым управлением.

А в целом, с начала года продажи новых автомобилей Lada на российском рынке упали на 25%.