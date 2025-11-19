Самая опасная черта ИИ – это его чрезвычайное удобство в качестве собеседника. У ИИ, в отличие от живого человека, всегда есть для вас время. Он всегда безупречно приветлив, никогда не устает и не раздражается. Он не выдвигает к вам никаких требований и не критикует.4 комментария
ЕК спрогнозировала передачу полномочий для создания рынка по примеру США
Politico: ЕС планирует передать надзор над биржами регулятору в Париже
Еврокомиссия предложила создать единый финансовый рынок, при котором надзор за биржами и крупными компаниями перейдет от национальных регуляторов к центру в Париже.
Еврокомиссия 3 декабря представит широкий пакет финансовых реформ, нацеленных на формирование единого рынка по образцу США, пишет Politico.
Финансовый комиссар ЕС Мария Луиш Албукерке заявила, что для достижения результатов потребуется поддержка передачи надзорных функций с национального уровня на европейский, чтобы ускорить развитие рынка и инвестиционного союза.
План предполагает значительное расширение полномочий Европейского органа по ценным бумагам и рынкам (ESMA), который сможет контролировать такие структуры, как Nasdaq Europe и Euronext, а также станет независимым от вмешательства правительств стран Евросоюза. Такой подход должен упростить перемещение капиталов и повысить эффективность реагирования в случае кризисов, связанных с крупными финансовыми структурами.
Критики инициативы опасаются, что потеря контроля может привести к оттоку финансовых компаний из малых стран, прежде всего Ирландии и Люксембурга, в Париж. Кроме того, часть политиков считает, что концентрация внимания на структуре надзора отвлекает от основной задачи – стимулирования граждан к инвестициям.
Несмотря на острые разногласия, Албукерке выразила готовность к компромиссам, отметив: «Я не говорю, что договоренность должна быть полностью схожей с предложением Комиссии, если есть более удачная альтернатива, я за нее».
Ранее Еврокомиссия предложила странам Евросоюза рассмотреть три варианта финансирования Украины, включая экспроприацию замороженных российских активов на сумму, необходимую до 2027 года.
ЕК также рекомендовала странам Евросоюза рассмотреть экспроприацию российских активов для покрытия финансовых потребностей Киева.
При этом Еврокомиссия ожидает завершения конфликта на Украине к концу 2026 года.