Raytheon получила заказ на 700 млн долларов на производство NASAMS для Тайваня

Tекст: Дмитрий Зубарев

Правительство США заключило контракт с американской компанией Raytheon на производство оборудования для зенитных ракетных комплексов NASAMS, заказанных Тайванем, сумма сделки составила 698,94 млн долларов, передает ТАСС. По данным Focus Taiwan, производство пусковых установок для этих систем будет вестись в Тьюксбери, штат Массачусетс, и должно завершиться к 28 февраля 2031 года.

Министерство обороны Тайваня ранее уже подписывало с США соглашение на поставку трех современных комплексов NASAMS. Тогда сумма контракта составила порядка 25 млрд тайваньских долларов, что на момент заключения (в 2023 году) соответствовало примерно 760 млн долларов США.

Кроме того, по сведениям Taipei Times, власти Тайваня рассматривают возможность закупки у американской стороны еще девяти зенитных ракетных комплексов этого типа. Такая покупка может значительно расширить потенциал и возможности системы противовоздушной обороны острова.

Система NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) – это мобильный комплекс ПВО, разработанный норвежской компанией Kongsberg Defence & Aerospace совместно с Raytheon. Он специализируется на защите от маневрирующих воздушных целей на малых и средних высотах.

