Обвинение запросило два года условно для Георгия Варнавы за мошенничество

Tекст: Алексей Дегтярёв

Обвинение запросило для племянника актрисы Екатерины Варнавы наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком в один год, передает РИА «Новости».

Георгий Варнава обвиняется по статье «Покушение на мошенничество в крупном размере группой лиц по предварительному сговору».

По версии обвинения, 5 февраля 2025 года Георгий Варнава позвонил 87-летней пенсионерке, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил о переводе денежных средств с ее счета на счет террористической организации. Он убедил женщину снять все сбережения и передать их курьеру.

Сотрудник банка заподозрил мошенничество и уведомил полицию. При передаче муляжа денежных средств в размере 350 тыс. рублей курьер был задержан. Адвокат заявил, что Варнава добровольно возместил ущерб потерпевшей. Ранее обвиняемый полностью признал вину.

Ранее сына актера Вадима Демчога Вильяма приговорили по делу об афере с обналичиванием средств пожилого москвича к двум годам колонии общего режима. Защита пыталась обжаловать приговор, но решение оставили прежним.