Выпускники «Лидеров России» заняли посты в правительстве Оренбургской области

Tекст: Елизавета Шишкова

Ефимов стал вице-губернатором и министром экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей, а Моисеев занял пост министра цифрового развития и связи региона, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев поручил Ефимову активизировать экономическое и инвестиционное развитие региона, а Моисееву – внедрять цифровые технологии и развивать IT-потенциал области. «Вызовы, которые стоят перед экономикой страны, открывают новые возможности для развития Оренбургской области», – заявил Ефимов, отметив поддержку новых производственных проектов и наращивание темпов развития.

До назначения Ефимов три года руководил ОЭЗ «Оренбуржье», добившись увеличения её территории в два раза, открытия четырех предприятий и роста числа резидентов до 23. Моисеев до прихода в регион курировал внедрение цифровых решений на портале Госуслуг и разрабатывал сервисы для многомиллионной аудитории пользователей.

Команды «Лидеров России» активно участвуют в развитии региона: вместе с коллегами Ефимов подготовил заявку на создание ОЭЗ «Оренбуржье» и обеспечил региону вход в Топ-15 страны по инвестиционной привлекательности. По словам новых управленцев, сейчас продолжается прием заявок на шестой сезон конкурса, который формирует будущий кадровый резерв и вовлекает молодых специалистов в реализацию масштабных задач на местах.

Конкурс «Лидеры России» проводится с 2017 года, собрав за пять сезонов более миллиона заявок из 150 стран. Более 650 участников конкурса за это время заняли высокие должности как в органах власти, так и в коммерческом секторе, подтверждая высокую эффективность построенной президентской платформы подготовки управленцев.