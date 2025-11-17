  • Новость часаРоссийские войска освободили харьковское Двуречанское, Платоновку в ДНР и днепропетровский Гай
    Глеб Простаков Глеб Простаков Панда-облигации открывают новую главу финансовой истории России

    Выпуск юаневых ОФЗ – это шаг к многополярному финансовому миру, где ни одна валюта не обладает абсолютной монополией, а страны свободно выбирают инструменты расчетов исходя из практической целесообразности.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян От прагматизма до цинизма в политике – один шаг, и США его сделали

    Глава Сирии Аш-Шараа на камеру сыграл в баскетбол с американскими адмиралом и генералом. Штатовские офицеры даже не вспомнили о том, что Шараа в бытность руководителем исламистской террористической группировки «ан-Нусра» в промышленном количестве убивал американских военнослужащих и их союзников.

    Василий Авченко Василий Авченко Для Новой Земли открылись новые перспективы

    В 1961 году на Новой Земле взорвали «Царь-бомбу» (она же «изделие АН602», она же «Кузькина мать») – самое мощное взрывное устройство в истории. Последнее советское ядерное испытание тоже состоялось именно на Новой Земле – осенью 1990 года. Или не последнее, а крайнее?

    17 ноября 2025, 13:18 • Новости дня

    Эксперт объяснила крушение рейтинга Зеленского

    Политолог Шеслер: Реальный уровень поддержки Зеленского заметно ниже 20%

    Эксперт объяснила крушение рейтинга Зеленского
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Крушение рейтинга Владимира Зеленского началось почти два года назад, когда украинцам стало очевидно, что коррупция в стране только растет, а власти не отвечают на запросы общества. Итоговый удар по Банковой был нанесен скандалом с Тимуром Миндичем, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее сообщалось, что рейтинг Зеленского упал до 20%.

    «До 2024 года рейтинги Зеленского были на приемлемых для его команды уровнях. Конечно, говорить о 80%, приписываемых Банковой, не приходилось, но больше половины украинцев до последнего возлагали на него надежды в борьбе с коррупцией и запуске мирных переговоров», – пояснила политолог Лариса Шеслер.

    «Избирательные технологии партии «Слуга народа» частично основывались на одноименном сериале. Потому многие украинские обыватели в немалой степени ассоциировали на тот момент президента Украины с киногероем Василием Голобородько. Рейтинг Зеленского подогревался показным восхищением западных СМИ и лидеров ряда стран», – продолжила она.

    «Но в начале 2024 года все рухнуло. Во-первых, каждый новый коррупционный скандал подбирался все ближе к Банковой. Для многих стало очевидно, что коррупция на Украине при новой команде только разрослась, как и ощущение безнаказанности чиновников и олигархов», – пояснила собеседница.

    «Большая часть украинцев поняла, что команда Зеленского не отвечает на внутреннюю общественную повестку и неспособна вести внятную внешнеполитическую линию. Киев торпедировал мирные переговоры, что также не отражало запросы общества. Свой вклад внесли и скандалы с неадекватным поведением украинских дипломатов», – напомнила спикер.

    «Сильнейший удар по Банковой нанесла позиция президента США Дональда Трампа. Западные специалисты перестали «рисовать» Зеленского в образе «борца за демократию и свободный мир». В результате оказалась разрушена сама база его рейтингов», – детализировала эксперт.

    «На этом фоне на Банковой стали предпринимать отчаянные попытки фальсифицировать рейтинги. И с каждым разом они все меньше отражали истинную ситуацию. Итоговый удар был нанесен скандалом с Тимуром Миндичем, который подвел следователей уже вплотную к Зеленскому. Так что вполне может быть, что реальный уровень поддержки Зеленского сейчас заметно ниже 20%», – заключила Шеслер.

    Ранее депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что рейтинг Владимира Зеленского за последнюю неделю снизился примерно на 40% и сейчас составляет менее 20%. В своем заявлении нардеп сослался на данные трех закрытых социсследований, что были проведены после обнародования данных по уголовному делу против бизнесмена Тимура Миндича.

    «Это плохая тенденция, с политической точки зрения фатальная. Впервые антирейтинг президента значительно перевесил рейтинг доверия», – отметил он. По словам Железняка, ситуация усилила позиции политических оппонентов Зеленского и поставила под вопрос его прохождение на второй президентский срок, сообщает Telegram-канал издания «Страна».

    Коррупционный скандал разгорелся 10 ноября, когда Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура провели обыски у высокопоставленных чиновников и бизнесменов. Следствие считает Миндича координатором схемы отмывания денег. СМИ также называют его «кошельком Зеленского».

    Обвинения предъявлены самому Миндичу, экс-советнику министра энергетики Игорю Миронюку, директору по безопасности «Энергоатома» Дмитрию Басову. Также в рамках дела арестован экс-вице-премьер Алексей Чернышов, являющийся «кумом Зеленского». Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

    Советник офиса Зеленского Михаил Подоляк, комментируя скандал, заявил: «Коррупция – неотъемлемая часть современной экономики». По его словам, подобные случаи встречаются в демократических системах. Миндич же покинул Украину незадолго до начала следственных действий. Зеленский ввел трехлетние санкции против него, назвав в указе бизнесмена «гражданином Израиля».

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему скандал может превратить Зеленского в политический труп, а также рассказывала, кто манипулирует рейтингами потенциального кандидата на пост президента Украины – экс-главкома ВСУ Валерия Залужного.

    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Военный летчик рассказал, как раскрыл личность человека, пытавшегося завербовать его для угона МиГ-31 с ракетой «Кинжал», обратив внимание на речевые особенности.

    Российский пилот рассказал о попытке вербовки с целью угона истребителя МиГ-31, оборудованного гиперзвуковой ракетой «Кинжал», сообщает Lenta.ru. В интервью программе «Вести недели» он назвал главным просчетом вербовщика необычное произношение буквы «Г», по которому пилот определил украинское происхождение собеседника.

    По словам летчика, мужчина связался с ним и представился журналистом издания Bellingcat, предъявив фотографию пресс-карты. Пилот уточнил, что акцент и манера речи собеседника сразу вызвали у него подозрения по поводу истинной национальности и намерений этого человека.

    Он подчеркнул, что именно речевые особенности говорящего помогли ему вовремя распознать попытку вербовки и предотвратить возможные негативные последствия, связанные с этим инцидентом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ пресекли попытку угона и незаконного вывоза за границу истребителя МиГ-31, оснащенного гиперзвуковой ракетой «Кинжал».

    Волна странных гибелей военнослужащих ВСУ прокатилась по всей Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    В разных регионах Украины участились необычные случаи гибели военнослужащих ВСУ, среди которых убийства, странные взрывы и внезапные смерти.

    Волна странных и нелепых смертей среди военнослужащих ВСУ отмечена на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. По словам источника агентства, один из трагических инцидентов произошел в Кировоградской области, где 50-летний мужчина обманом выманил военного ВСУ под предлогом продажи машины, после чего застрелил его, чтобы завладеть крупной суммой денег. Источник заметил: «Волна нелепых смертей военнослужащих ВСУ прокатилась по всей Украине».

    Собеседник напомнил, что в стране действуют преступные группировки, которые регулярно вымогают деньги у возвращающихся с передовой солдат. По его словам, часто подобные вымогательства заканчиваются обычными грабежами.

    Еще один случай произошел в Краматорске. Военнослужащий купил на рынке пауэрбанк, который взорвался, когда он поставил его заряжаться в машину. Источник отметил, что объяснения причин взрыва вызывают сомнения, а также предположил возможность дистанционного подрыва устройства противниками.

    Также под Волчанском во время дежурства внезапно скончался офицер из 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ майор Константин Цема – официальной причиной смерти указано кровоизлияние в мозг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силовые структуры сообщили, что в районе Садков Сумской области фиксируются смерти украинских военных из-за болезней и отсутствия медикаментов. Часть опорных пунктов украинской армии в этом районе покинута без приказа.

    Солдаты ВСУ в Харьковской области обратились с просьбой сдать их в плен из-за истощения и отсутствия пищи. Украинские силовики подтвердили факты длительного нахождения бойцов ВСУ без провизии в районе Купянска.

    Украинцев депортируют из США

    Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила о том, что 80% украинцев, находящихся сейчас в Соединенных Штатах, могут быть депортированы. За что?

    16 ноября 2025, 13:45 • Новости дня
    Дмитриев назвал молчание США по коррупционному скандалу на Украине редким случаем

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава РФПИ и спецпредставитель президента России по вопросам инвестиционно-экономического сотрудничества с зарубежными странами Кирилл Дмитриев обратил внимание на молчание Белого дома в связи с коррупционным скандалом на Украине.

    Он отметил: «Редкий случай, когда Белый дом сохраняет молчание», опубликовав это заявление в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирована в России), передает РИА «Новости».

    Поводом для комментария Дмитриева стала публикация телеканала Fox News, посвященная новому коррупционному скандалу в сфере энергетики на Украине.

    Ранее британское издание Financial Times сообщало, что энергетический коррупционный скандал на Украине серьезно дестабилизировал руководство в Киеве и усугубил внутренние политические конфликты.

    В воскресенье советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил о наличии коррупции как составной части современной экономики, комментируя скандал в энергетическом секторе страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, крупный коррупционный скандал с «золотым унитазом» и сумками с наличными в Киеве нанес сильный удар по режиму Владимира Зеленского. Около 100 человек собрались на Майдане Независимости на акцию против коррупции и Владимира Зеленского на фоне скандала с участием Тимура Миндича.

    16 ноября 2025, 17:47 • Новости дня
    Коломойский: Миндич – идиот, а не глава мафии

    Коломойский усомнился в ведущей роли Миндича в коррупционной схеме на Украине

    Коломойский: Миндич – идиот, а не глава мафии
    @ РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Во время судебного заседания украинский олигарх Игорь Коломойский (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что Тимур Миндич не способен организовать крупную коррупционную схему, и назвал его не главой мафии, пишет Страна.ua.

    Во время судебного заседания украинский олигарх Игорь Коломойский высказал сомнения по поводу роли Тимура Миндича, близкого соратника Владимира Зеленского, в скандальной коррупционной схеме, пишет РИА «Новости».

    «Он идиот. То, что ему приписывают, он никакой не глава мафии. Он чистый черт», – заявил Коломойский, подчеркнув, что не верит в причастность Миндича к «откатам» на 100 млн долларов.

    Коломойский предположил, что Миндич мог оставить Украину из-за опасений за свою безопасность. По мнению олигарха, Миндич опасался, что настоящие организаторы схемы могут принять меры, чтобы замести следы, и не исключено, что именно по этой причине он покинул страну.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, крупный коррупционный скандал с «золотым унитазом» и сумками с наличными в Киеве нанес сильный удар по режиму Владимира Зеленского. Около 100 человек собрались на майдане Независимости на акцию против коррупции и Владимира Зеленского на фоне скандала с участием Тимура Миндича.

    Власти на Украине дали Конгрессу США разъяснения по крупному коррупционному делу в энергетическом секторе, где фигурирует Тимур Миндич.



    Рогов: Орехов — самый серьезный укрепрайон ВСУ в Запорожской области

    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Успехи России в Запорожской области приближают освобождение важного укрепрайона противника – Орехова. ВС РФ три года не могли приступить к штурму города, поскольку путь к нему преграждала Малая Токмачка. Теперь этого препятствия нет и наступление сможет разыграться в полную силу, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Владимир Рогов. Ранее ВС РФ освободили Малую Токмачку и Ровнополье.

    «Освобождение Малой Токмачки открывает принципиально новые возможности для наступления на Орехов, который является ключевым узлом обороны противника на этом направлении. Расстояние между ними крошечное: как между Донецком и Макеевкой. То есть один населенный пункт плавно перетекает в другой», – сказал Владимир Рогов, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов России.

    «Собственно, Малая Токмачка на протяжении трех лет и была своеобразным барьером, который не давал нам в полной мере развить атаку на Орехов, который, в свою очередь, является воротами к Запорожью. Здесь в целом находится самый крупный укрепрайон региона, что диктуется историческими причинами», – добавляет он.

    «В советские времена здесь располагалось часть нашего ядерного арсенала. Таким образом, и охрана столь значимого объекта оказалась соответствующей. Важно отметить, что параллельно мы развиваем наступление в районе Гуляйполя. Вокруг обоих городов уже начинает формироваться «обхват», – говорит собеседник.

    «Следующими шагами будет лишение противника логистических линий и работа по позициям ВСУ с помощью БПЛА. В принципе, оба населенных пункта будут освобождаться параллельно, но Гуляйполе окажется под контролем ВС РФ несколько раньше в силу более простой организации окружения в этом районе», – продолжает эксперт.

    «Что касается всего Запорожского направления, то дела идут здесь как никогда лучше. Мы активно развиваем скорость продвижения. Только за прошедшую неделю войскам удалось освободить четыре населенных пункта. Суточный темп освобождения территорий составил рекордные 40 квадратных метров», – заключил Рогов.

    Ранее российские войска освободили село Малая Токмачка в Запорожской области. Произошедшее открывает возможность проведения локальных штурмов Орехова. Населенный пункт находится в 10-15 км к востоку от города и примерно в 60 км от регионального центра. Кроме того, контроль над территорией позволит улучшить логистику южного фланга группировки войск «Днепр» и ускорить переброску резервов из Мелитополя.

    В силовых структурах также отметили, что атаки на Орехов вынудят командование украинских войск перебрасывать части с других участков, а успех российской армии окажет дополнительное давление на противника и укрепит тактическое положение ВС РФ перед началом зимнего периода. Позже стало известно, что бойцам также удалось освободить Ровнополье.

    В ходе наступления в области военные уничтожили свыше 235 и 110 украинских военнослужащих соответственно, а также танки, боевые машины, автомобили, артиллерию и склады боеприпасов. Российская авиация и артиллерия поразили цех по сборке БПЛА, объекты топливно-энергетического комплекса и пусковые установки «Нептун» и HIMARS, а противовоздушная оборона сбила управляемые авиабомбы, ракеты и 197 беспилотников за сутки.

    @ Zuma\TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вопрос о «русскоязычности» кошек подняли во Львове – местного журналиста Илью Лемко возмутила реклама кошачьего корма со слоганом «Первое слово моего кота – мяу!».

    Журналист Илья Лемко во Львове обратил внимание на рекламу, где использовалось слово «мяу», и выразил возмущение по поводу «русскоязычности» кошек, передает ТАСС. В своей авторской колонке для zaxid.net он заявил: «По Львову ездят трамваи с рекламой такого содержания: «Первое слово моего кота – мяу!». Даже неинтересно, что именно таким образом рекламируют, интересно, что украинские коты никогда не говорят: «Мяу», только «Няв», то есть не мяукают, а нявкают».

    После этого в публикации Лемко рассуждает о том, что авторы рекламы могли проявить низкий интеллектуальный уровень, выбирая «мяу» вместо «няв». Он считает, что украинские коты должны «нявкать», а не «мяукать», и призывает к дерусификации кошачьего языка.

    На ситуацию уже отреагировал депутат Верховной рады Максим Бужанский. Он предположил, что вопрос «мяу» или «няв» вскоре может привести к созданию специальных комиссий, таких как «кото-Рада доброчестности», и даже предложил разработать гранты по теме поведения котов. По мнению депутата, эта тема вполне способна перерасти в абсурдные инициативы на государственном уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти на Украине запланировали дерусификацию более 700 населенных пунктов. Украинские полярники в Антарктиде уже переименовали указатели в рамках кампании по декоммунизации. В офисе Владимира Зеленского ранее выразили желание распространить дерусификацию на Харьков и Донбасс.

    Эксперт Юшков: Украина будет получать через порты Греции американский СПГ

    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Маршрут получения газа из Греции не самый удобный и не самый дешевый для Украины. Тем не менее это рабочий вариант получения американского СПГ, который может помочь Киеву хоть как-то справиться с нехваткой энергоресурсов накануне отопительного сезона, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Ранее Владимир Зеленский анонсировал поставки газа на Украину через Грецию.

    «Остановившись на Греции в качестве будущего «поставщика» газа на Украину, Владимир Зеленский, конечно, выбрал не самый эффективный способ обеспечения энергетической безопасности республики. Тем не менее использование инфраструктуры этой страны для реализации интересов Киева вполне возможно», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

    «Конечно, своего газа у Афин нет, поэтому речь, скорее всего, идет о закупках американского СПГ, который будет доставляться в греческие порты. Здесь же его будут выводить из сжиженного состояния и перенаправлять в Трансбалканский газопровод, который как раз и способен довести энергоресурсы до Украины», – поясняет он.

    «Соответственно, Киев, вероятно, давно понимал необходимость закупки американского СПГ. Но значительную долю времени, должно быть, отняло согласование места разгрузки. Обычно газ прибывал в Турцию. Но это создавало дополнительные расходы. Теперь же, судя по всему, странам удалось согласовать прямой транзит через Европу», – уточнил собеседник.

    «Долгое время Украина опиралась на собственную добычу газа с получением дополнительных объемов из Венгрии или Польши. Но за последний год Россия значительным образом нарастила число ударов по объектам энергетической инфраструктуры противника. Это привело к резкому сокращению объемов выработки», – продолжает эксперт.

    «Кроме того, стране не удалось закачать достаточного количества газа в хранилища. Уже два года подряд Украина подходит к отопительному сезону на уровне исторического минимума: запасти удается лишь 8,6 млрд кубов. И все это происходит на фоне колоссального сокращения уровня добычи энергоресурсов», – добавляет он.

    «Нельзя забывать и о том, что до 2025-го Украина получала какое-то количество газа через реверс от российских поставок в Европу. Сейчас же этот канал «подпитки» для Киева также закрыт. Соответственно, грядущий отопительный сезон рискует оказаться для республики еще более сложным, чем прошлогодний», – заключил Юшков.

    Ранее Владимир Зеленский анонсировал возможность импорта газа из Греции. По его словам, данное решение позволит компенсировать потери от украинской добычи на зимний период. Он также уточнил, что Киев уже сформировал договоренности о финансировании закупок энергоресурсов размером почти в два млрд евро.

    Как отметил Зеленский, экономическую помощь на этом направлении будут оказывать европейские партнеры. В частности, он подчеркнул поддержку Норвегии и упомянул «активную работу» с американскими союзниками для получения полного финансирования. Примечательно, что до этого Греция и США заключили 20-летнее соглашение о поставке 700 млн кубометров СПГ с 2030 года, пишет Reuters.

    Кроме того, в другом материале издание сообщало о растущем стремлении Штатов заменить поставки российских ресурсов в ЕС. Как отмечал министр энергетики страны Крис Райт, Греция долгое время «находилась на конце трубопровода системы поставок энергоносителей, в которой доминировала Москва». Теперь же, по его оценке, страна станет воротами для поступления в Европу американского топлива.

    Между тем на самой Украине ожидают, что грядущая зима станет самой суровой с начала конфликта. Как отмечает The New York Times, крупнейшая компания по газодобыче в республике «Нафтогаз» уже потеряла около 60% собственных мощностей, из-за чего в некоторых городах ощущается значительная нехватка ресурсов.

    При этом проблема наслаивается и на значительные повреждения электрической инфраструктуры. Из-за невозможности быстрого ремонта данных объектов, большая доля граждан республики зимой в случае нехватки газа не сможет перейти к использованию обогревателей. Сложившаяся ситуация стала итогом серии ударов России по объектам газовой инфраструктуры противника.

    Так, еще в начале 2025 года ВС РФ нанесли серию ударов по западным месторождениям Украины. Как тогда отмечали эксперты, подобные действия позволят значительным образом снизить потенциал ВПК противника. Данной тактики Москва придерживается и сейчас. Так, в октябре в Полтавской области была приостановлена работа объектов газодобычи, напоминает РИА «Новости».

    Пленный спецназовец ГУР рассказал о гибели десанта при высадке в Красноармейске

    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Группа украинского спецназа ГУР, высадившись на окраинах Красноармейска, по ошибке открыла огонь по позициям своих же военных, что привело к потерям среди сослуживцев, заявил участвовавший в попытке высадки десанта в Красноармейске пленный Руслан Шахун.

    Военнослужащий ГУР Украины Руслан Шахун сообщил, что в ходе высадки украинского спецназа у Красноармейска отсутствовала четкая задача, а бойцам было приказано двигаться после выхода из вертолета. Уже при продвижении по городу украинские военные по ошибке открыли огонь по собственным блокпостам, не имея информации о расположении своих сил, передает ТАСС.

    По словам Шахуна, в первые минуты после десантирования большая часть его группы получила ранения или была уничтожена, а связь с ними потерялась.

    «По ним с нашей стороны начал вестись огонь, и нам даже никто не сказал, что там находились наши, на блокпостах этих», – заявил Шахун.

    Сам Шахун получил ранение от удара дрона и лишился пальцев, а после этого долгое время скрывался в развалинах на окраине Красноармейска. Военнослужащие 30-й мотострелковой бригады группировки войск «Центр» обнаружили его спустя более двух недель. В Министерстве обороны России также уточнили, что раненый попал в плен после попытки спрятаться от дронов, запутавшись в колючей проволоке. Шахун отметил, что, исчерпав силы, стал звать на помощь, после чего был спасен, ему оказали первую медицинскую помощь.

    Ранее Киев предпринял попытки десантирования спецназа для деблокирования окруженных в Красноармейске формирований ВСУ, которые закончились уничтожением или тяжелыми ранениями для украинских военных.

    Высадка двух отрядов бойцов на открытой местности на виду у вражеских дронов названа безграмотным решением украинским журналистом Юрием Бутусовым.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что украинское «дерзкое контрнаступление» обернулось позором для сил спецопераций ГУР.

    Железняк: Уровень поддержки Зеленского упал ниже 20%

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Зеленский столкнулся с резким падением популярности после коррупционного скандала, связанного с бизнесменом Тимуром Миндичем, которого называют его «кошельком».

    Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил со ссылкой на закрытые социологические исследования, что рейтинг Владимира Зеленского за неделю снизился примерно на 40% и сейчас составляет менее 20%, передает ТАСС.

    По словам Железняка, впервые в украинской социологии уровень недоверия к Зеленскому значительно превысил уровень доверия.

    Железняк отметил: «У Зеленского в социсследованиях, что я видел, рейтинг ниже 20%». Он также указал, что столь заметное падение произошло после вспыхнувшего коррупционного скандала и публикации так называемых «пленок Миндича» о коррупционных схемах при участии высших чиновников Украины. Источники своих данных Железняк не раскрыл.

    Коррупционный скандал разгорелся 10 ноября, когда Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура провели ряд обысков в рамках операции «Мидас».

    Следственные действия проходили у бизнесмена Миндича, некоторых бывших и действующих министров, а также у министра юстиции Германа Галущенко, который на момент событий возглавлял Министерство энергетики, и в компании «Энергоатом».

    Следствие считает Миндича координатором схемы, где были задействованы чиновники и крупные бизнесмены. В ходе расследования были обнародованы записи, на которых обсуждались схемы отмывания средств.

    Обвинения предъявлены ряду фигур, среди которых Миндич, бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк, исполнительный директор по безопасности «Энергоатома» Дмитрий Басов, бизнесмены Александр Цукерман и Игорь Фурсенко, а также Леся Устименко и Людмила Зорина, работавшие в бэк-офисе схемы. Кроме того, обвинения выдвинуты бывшему вице-премьеру Украины Алексею Чернышову, который является другом и кумом Зеленского. Миндич покинул Украину незадолго до начала обысков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Игорь Коломойский заявил в суде, что Тимур Миндич не способен организовать крупную коррупционную схему и не является главой мафии.

    Крупный коррупционный скандал с «золотым унитазом» и сумками с наличными в Киеве нанес сильнейший удар по режиму под руководством Зеленского.

    Экономист Лизан: Украина будет покупать американский СПГ на деньги европейцев

    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Украина долгое время опиралась на собственные объемы газа, однако теперь из-за ударов России по энергетической инфраструктуре страны Киеву необходимы новые каналы получения ресурсов. Закупки американского СПГ через Грецию не будут дешевыми, но Европа поможет Киеву оплатить данный процесс, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее на Украине анонсировали закупку газа в Греции.

    «Украина долгое время пыталась опираться на собственную газодобычу. Тем не менее делал это Киев неаккуратно и неосторожно, так, будто не задумываясь о том, что необходимо обеспечить запас ресурсов на будущее. Ситуация усугубилась и с началом новой серии ударов России по объектам энергетической инфраструктуры», – сказал экономист Иван Лизан.

    «Соответственно, Украине потребовалось в срочном порядке искать новые каналы приобретения газа, чтобы восполнить образовавшуюся нехватку накануне отопительного сезона. Для более-менее стабильной зимы Киеву нужно закупить как минимум 4,5 млрд кубометров. Это большая цифра, но вполне достижимая», – говорит он.

    «Греция станет «перевалочным» пунктом для американского СПГ, который пойдет на Украину по европейской газотранспортной системе. Конечно, стоимость таких поставок не может быть низкой, но все-таки офис Владимира Зеленского смогут спасти новые объемы финансовой поддержки со стороны Европы», – добавил собеседник.

    «Недавно ЕС передал Украине 6 млрд евро в рамках программы ERA Loans. Это значительный капитал, которого хватит на то, чтобы поддерживать закупки на протяжении года, а то и дольше. Если же в Киеве опять «проворуются», то Брюссель, скорее всего, добавит на обеспечение энергетической безопасности республики. В Европе не хотят создать новую волну беженцев из-за небывалых заморозков», – акцентирует Лизан.

    Ранее Владимир Зеленский анонсировал возможность импорта газа из Греции. По его словам, данное решение позволит компенсировать потери от украинской добычи на зимний период. Он также уточнил, что Киев уже сформировал договоренности о финансировании закупок энергоресурсов размером почти в 2 млрд евро.

    Как отметил Зеленский, экономическую помощь на этом направлении будут оказывать европейские партнеры. В частности, он подчеркнул поддержку Норвегии и упомянул «активную работу» с американскими союзниками для получения полного финансирования. Примечательно, что до этого Греция и США заключили 20-летнее соглашение о поставке 700 млн кубометров СПГ с 2030 года, пишет Reuters.

    Кроме того, в другом материале издание сообщало о растущем стремлении Штатов заменить поставки российских ресурсов в ЕС. Как отмечал министр энергетики страны Крис Райт, Греция долгое время «находилась на конце трубопровода системы поставок энергоносителей, в которой доминировала Москва». Теперь же, по его оценке, страна станет воротами для поступления в Европу американского топлива.

    Между тем на самой Украине ожидают, что грядущая зима станет самой суровой с начала конфликта. Как отмечает The New York Times, крупнейшая компания по газодобыче в республике «Нафтогаз» уже потеряла около 60% собственных мощностей, из-за чего в некоторых городах ощущается значительная нехватка ресурсов.

    При этом проблема наслаивается и на значительные повреждения электрической инфраструктуры. Из-за невозможности быстрого ремонта данных объектов, большая доля граждан республики зимой в случае нехватки газа не сможет перейти к использованию обогревателей. Сложившаяся ситуация стала итогом серии ударов России по объектам газовой инфраструктуры противника.

    Так, еще в начале 2025 года ВС РФ нанесли серию ударов по западным месторождениям Украины. Как тогда отмечали эксперты, подобные действия позволят значительным образом снизить потенциал ВПК противника. Данной тактики Москва придерживается и сейчас. Так, в октябре в Полтавской области была приостановлена работа объектов газодобычи, напоминает РИА «Новости».

    @ Yorgos Karahalis/AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Газовые компании Греции и Украины договорились о поставках американского СПГ на Украину на зимний период, начиная с декабря 2025 года.

    Газовые компании Греции и Украины заключили меморандум о поставках сжиженного природного газа (СПГ) из США на Украину, начиная с декабря 2025 года вплоть до марта 2026 года, передает ТАСС. Документ был подписан в резиденции премьер-министра Греции в присутствии Владимира Зеленского, главы греческого правительства Кириакоса Мицотакиса и посла США Кимберли Гилфойл.

    Как подчеркнула греческая газета Proto Thema, подписание соглашения между DEPA Trading и «Нафтогазом» станет, по мнению источника, важным вкладом в энергетическую безопасность и устойчивость региона и Европы в целом. Особое внимание уделяется поддержке Украины в условиях предстоящей суровой зимы.

    Греческие правительственные источники отмечают, что существующая энергетическая инфраструктура страны обеспечивает надежные поставки газа по так называемому Вертикальному коридору, что позволит организовать стабильную транспортировку СПГ на Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский сообщил о договоренности с Грецией по импорту газа для подготовки к зимнему сезону. Украина анонсировала закупку газа через греческое направление из-за ударов России по энергетической инфраструктуре. Экономист Игорь Юшков отметил, что маршрут через Грецию неудобен и дорог, но может стать рабочим вариантом поставок американского СПГ для Украины.

    Историк Матвеев заявил о коррумпированности украинских националистов с 1920-х

    Tекст: Денис Тельманов

    Историк Олег Матвеев подчеркнул, что лозунг «Красти не гріх» стал традицией украинских националистов еще с 1920-х годов и проявляется в современных скандалах.

    Коррупция в рядах украинских националистов формировалась на протяжении ста лет, рассказал историк Олег Матвеев. Он считает, что история Миндича и современный коррупционный скандал имеют корни в эпохе первых националистических организаций, где высказывание «Красти не гріх» стало нормой, передает передает РИА «Новости».

    НАБУ ведет масштабное расследование: в начале ноября проведены обыски у немецких и украинских чиновников и бизнесменов, в том числе у Тимура Миндича, близкого к Владимиру Зеленскому.

    Миндич соратник экс-министра энергетики, против него и его окружения введены санкции, указал Матвеев. В деле также фигурируют Алексей Чернышов и ключевые лица компании «Энергоатом», министра юстиции Галущенко и министра энергетики Гринчук отстранили от должностей.

    Это расследование подтверждено серией аудиозаписей, где под псевдонимами фигурируют различные чиновники, заключает агентство.

    Эксперт отмечает, что еще в 1920-х годы украинские националисты, такие как Евген Коновалец и Рико Ярый, получали финансирование от германских спецслужб.

    В истории содержатся прямые свидетельства, в том числе показания полковника Штольце из абвера, о роли Ярого как «кошелька» организации. Ярый долгое время контролировал финансовые потоки и связи с иностранными разведками, а также приобрел значительное имущество в Берлине и Австрии.

    Матвеев утверждает, что коррупционные практики были распространены среди всех лидеров ОУН, включая Бандеру и Мельника.

    Документы свидетельствуют о том, что и Бандера, и Мельник пытались перевести выделенные им деньги на свои личные счета в Швейцарии. В обоих случаях немецкие спецслужбы возвращали похищенные средства, демонстрируя пример борьбы со злоупотреблениями в руководстве националистов.

    Историк в качестве параллели задается вопросом, смогут ли ныне западные спецслужбы вернуть украденные деньги Миндича и других коррупционеров обратно на Украину или ограничатся нравоучениями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский столкнулся с резким падением популярности после коррупционного скандала с бизнесменом Тимуром Миндичем.

    Игорь Коломойский заявил, что Миндич не способен организовать крупную коррупционную схему. Михаил Подоляк признал наличие коррупции как составной части экономики страны.

    @ Aaron Schwartz/CNP/ZUMA/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Венгерская сторона в случае раздела украинских территорий не стала бы присоединять к себе Закарпатскую область, заявил венгерский премьер Виктор Орбан.

    В ходе подкаста гендиректора немецкой медиагруппы Axel Springer Матиаса Депфнера Орбан отметил, что немцы уже «пытались на других территориях» забрать земли, но у них не вышло, передает RT.

    «Так что опыт подсказывает, что не стоит пускаться в эту авантюру», – заявил венгерский премьер.

    Ранее Виктор Орбан отмечал, что прекращение украинского конфликта невозможно без создания в Европе новой системы безопасности с участием России.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто указывал, что венгерское правительство не намерено допускать так называемую «украинскую мафию» в Евросоюз и низкокачественное украинское зерно на европейский рынок.

    Иностранные наемники добровольно сложили оружие в Орестополе после штурма

    Tекст: Денис Тельманов

    В Орестополе группа иностранных наемников, не сумевших покинуть позиции, отказалась от сопротивления и сдалась в плен, среди них не было документов.

    Иностранные наемники добровольно сложили оружие в населенном пункте Орестополь Днепропетровской области, передает ТАСС.

    Об этом сообщил командир штурмовой группы 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск «Восток» с позывным Тима.

    «Иностранные наемники были. Кто смог сбежать – они сбежали, кто не смог – добровольно сложили оружие», – рассказал он.

    По словам Тима, принятие решения о сдаче обеспечила потеря документов у наемников: их забирали перед боями, чтобы невозможно было установить личности в случае пленения. Выдать принадлежность к иностранцам позволяли лишь шевроны.

    Об освобождении Орестополя Минобороны России объявило 14 ноября, сообщает ТАСС. Ранее другой командир с позывным Док рассказал, что украинские военные бежали из Орестополя, когда начался штурм.

    Командир отметил, что российские бойцы зашли внезапно малыми группами с трех сторон и не встретили активного сопротивления: ВСУ сразу покинули позиции.

    Для выхода к Орестополю использовались мотоциклы, затем подразделения продвигались малыми группами. Противник не вступал в контактный бой, предпочитая отходить от линии столкновения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России освободили населенные пункты Малая Токмачка и Ровнополье в Запорожской области. Российские военные завершили зачистку от украинских боевиков населенного пункта Рог в Донецкой народной республике.

    За последние сутки подразделения группировки «Восток» завершили освобождение Орестополя в Днепропетровской области.

    Подразделения группировки войск «Центр» завершили зачистку от украинских боевиков Сухого Яра в Донецкой народной республике.

    Российские военные за три часа сбили 31 украинский БПЛА

    Tекст: Денис Тельманов

    Вечером несколько российских регионов подверглись массированной атаке беспилотников, значительную часть которых удалось уничтожить средствами ПВО.

    Российские военные за три часа уничтожили 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа, передает ТАСС. Атака была зафиксирована 16 ноября с до 20 до 23 часов по московскому времени в шести регионах страны.

    По информации Минобороны, 10 БПЛА были сбиты над территорией Курской области, 7 БПЛА – над территорией Белгородской области, по 6 БПЛА – над Тульской и Орловской областями и по одному беспилотнику над территориями Брянской и Воронежской областей».

    О пострадавших или разрушениях в результате атаки не сообщается. Минобороны подчеркнуло, что все беспилотные аппараты были своевременно обнаружены и уничтожены до достижения целей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские системы ПВО перехватили и уничтожили пять украинских беспилотников над тремя регионами за три часа.

    Мэрия города заявила, что в Волжском Волгоградской области обломки беспилотника повредили два частных дома в садоводческом товариществе «Цветущий сад».

    Дежурные силы ПВО за шесть часов уничтожили шесть самолетных беспилотников, целью которых стали Брянская, Белгородская и Курская области.

