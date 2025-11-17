Выпуск юаневых ОФЗ – это шаг к многополярному финансовому миру, где ни одна валюта не обладает абсолютной монополией, а страны свободно выбирают инструменты расчетов исходя из практической целесообразности.0 комментариев
NYT: Число иностранных студентов в США сократилось на 17% за год
Поступление иностранных студентов на учебу в университеты США сократилось из-за ужесточения правил выдачи виз, особенно для первокурсников, пишет газета The New York Times.
Число иностранных студентов, поступивших в американские вузы в 2025 году, сократилось на 17% по сравнению с предыдущим учебным годом, сообщает The New York Times со ссылкой на данные Института международного образования США.
Сокращение количества иностранных студентов связано с ужесточением визовых правил американскими властями, отмечает ТАСС.
Информацию о числе иностранных первокурсников предоставили 825 вузов, при этом 57% из них зафиксировали снижение числа таких студентов. Представители университетов считают основной причиной ситуацию с получением виз, которая становится все труднее для иностранных граждан. Особенно заметно падение количества студентов на магистерских программах – в 2025 году их стало меньше на 12%.
Общая численность иностранных студентов в США уменьшилась на 1% по сравнению с прошлым учебным годом. В отчете подчеркивается, что эта тенденция не нова: за год до этого аналогичное снижение составило 7%. Это связано с продолжающимися ограничениями и пересмотром правил приема иностранных студентов.
В мае 2025 года власти США приостановили новые собеседования для выдачи студенческих виз. Министерство внутренней безопасности также выступило с предложением ограничить срок пребывания студентов по обмену фиксированными временными рамками.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ужесточение иммиграционных правил в США и задержки с визами вынудили многих иностранных студентов отказаться от учебы, что угрожает университетам потерей около 1 млрд долларов.
Студенческое издание Стэнфорда инициировало судебное разбирательство по поводу депортации иностранных студентов и аннулирования студенческих виз.
В октябре Белый дом предложил вузам подписать соглашение ради финансирования.