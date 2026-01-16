Парижский суд отменил решение о споре украинского бизнесмена Ахметова с Россией

Tекст: Валерия Городецкая

В ведомстве отмечают, что в 2022 году международный арбитраж при Постоянной палате третейского суда в Гааге признал свою юрисдикцию по этому спору, однако теперь французский суд отменил это решение, передает ТАСС.

«По требованию Генеральной прокуратуры РФ Апелляционный суд Парижа отменил решение, принятое в 2022 году международным арбитражем при Постоянной палате третейского суда (Гаага, Нидерланды). Речь идет о признании юрисдикции арбитража на рассмотрение требований украинского предпринимателя Рината Ахметова и подконтрольных ему компаний к Российской Федерации в связи с якобы имевшей место экспроприацией его активов на территории Крыма в 2014 году», – заявили в Генпрокуратуре.

Во французском суде поддержали позицию российской стороны о том, что состав арбитража был сформирован неправомерно. Особое внимание уделялось публичным высказываниям председателя арбитража Зигфрида Эльсинга, которые, по мнению суда, были несовместимы с его функциями арбитра по этому спору. Коллегия из трех судей сочла, что нейтральность арбитра была нарушена.

Генеральная прокуратура России сообщила, что организовала дальнейшую работу по противодействию аналогичным искам Ахметова и других украинских юридических и физических лиц против России в международных арбитражах.

Напомним, в 2018 году группа компаний ДТЭК подала иск в Международный арбитражный суд Гааги из-за потери «Крымэнерго» после национализации Россией, а 1 ноября 2023 года арбитраж взыскал с России 207,8 млн долларов компенсации и проценты до фактической выплаты.

В декабре 2024 года Минюст внес украинского бизнесмена Ахметова в реестр экстремистов.