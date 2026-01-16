Мы имеем в анамнезе опыт страны, где несколько поколений русских интеллигентов были воспитаны в одном-единственном убеждении – государство всегда неправо. А ведь только государство, а вовсе не «прогрессивная общественность» несет реальную ответственность за благополучие страны.8 комментариев
Отец получил исправительные работы за гибель младенца во сне
Молодого мужчину из Шалинского района Свердловской области приговорили к шести месяцам исправительных работ после того, как его двухмесячный сын задохнулся во сне из-за нарушения правил ухода за младенцем.
Как сообщает Telegram-канал судов Свердловской области, трагедия произошла в июле прошлого года: житель Шалинского района Александр В. уложил двухмесячного сына на подушку, покормил, лег рядом и уснул. Во время сна ребенок опрокинулся и уткнулся лицом в постель, из-за чего его дыхательные пути оказались перекрыты. В результате младенец задохнулся.
В отношении Александра В. было возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ – «Причинение смерти по неосторожности». В суде мужчина полностью признал свою вину.
Шалинский райсуд назначил ему шесть месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработной платы, учитывая смягчающие обстоятельства и наличие на его иждивении двух малолетних детей. Ходатайство матери ребенка о прекращении уголовного дела в связи с примирением суд оставил без удовлетворения. Суд отметил, что примирение не устраняет вред, нанесенный погибшему ребенку как основному объекту преступления.
Приговор не был обжалован и уже вступил в законную силу.
