Отец получил исправительные работы за гибель младенца во сне

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает Telegram-канал судов Свердловской области, трагедия произошла в июле прошлого года: житель Шалинского района Александр В. уложил двухмесячного сына на подушку, покормил, лег рядом и уснул. Во время сна ребенок опрокинулся и уткнулся лицом в постель, из-за чего его дыхательные пути оказались перекрыты. В результате младенец задохнулся.

В отношении Александра В. было возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ – «Причинение смерти по неосторожности». В суде мужчина полностью признал свою вину.

Шалинский райсуд назначил ему шесть месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработной платы, учитывая смягчающие обстоятельства и наличие на его иждивении двух малолетних детей. Ходатайство матери ребенка о прекращении уголовного дела в связи с примирением суд оставил без удовлетворения. Суд отметил, что примирение не устраняет вред, нанесенный погибшему ребенку как основному объекту преступления.

Приговор не был обжалован и уже вступил в законную силу.

