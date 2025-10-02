Белый дом предложил вузам подписать соглашение ради финансирования

Сейчас мы с вами находимся ровно в точке победившего «развитого постмодернизма». Кажется, что все уже было, все уже сказано, правды нет, никому и ничему не верю, или верю только в то, во что хочу. А могу сменить и веру, и убеждения, и национальность, да и пол заодно. А потом обратно все вернуть.0 комментариев
WSJ: Белый дом предложил вузам подписать соглашение для получения финансирования
Высшим учебным заведениям в США предложено подписать меморандум из десяти пунктов, предусматривающий заморозку платы за обучение на пять лет и другие условия для получения федеральных грантов.
Администрация США предложила вузам подписать соглашение «Договор об академическом превосходстве в высшем образовании» для получения приоритетного доступа к федеральному финансированию, передает The Wall Street Journal.
Документ состоит из десяти пунктов и содержит новые требования, направленные на повышение стандартов и эффективности университетов. Среди преимуществ для подписавших меморандум вузов называются значительные федеральные гранты.
В числе требований администрация выдвинула заморозку платы за обучение на пять лет, запрет на использование расовых и половых признаков при найме, а также ограничение числа иностранных студентов на бакалавриате до 15%. Университеты также должны обеспечить свободу обсуждения различных идей на кампусе и запретить сотрудникам высказывать политические взгляды от имени учебного заведения, если это не связано напрямую с деятельностью самого университета.
Авторы документа отмечают, что вузы могут самостоятельно определять свои модели и ценности, если откажутся от участия в программе и связанных с ней федеральных льгот.
Как заявила старший советник Белого дома по специальным проектам Мэй Мэйлман, администрация надеется, что предложение будет воспринято многими университетами как разумное. Главная цель – побудить учебные заведения решать вопросы, такие как стабилизация платы за обучение, коллективно, а не в одиночку.
Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в США обязал восстановить гранты Калифорнийскому университету на медицинские исследования.
Власти страны ранее ужесточили иммиграционные правила, из-за чего многие иностранные студенты вынуждены были отказаться от учебы, что грозит университетам потерей около 1 млрд долларов.
Сообщалось, что Госдепартамент США начал пересматривать визы студентов и сотрудников Гарвардского университета.