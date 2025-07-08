FT сообщила о риске потери 1 млрд долларов университетами США из-за оттока иностранных студентов

Tекст: Мария Иванова

Десятки американских университетов могут лишиться примерно 1 млрд долларов платы за обучение из-за снижения потока иностранных студентов, сообщает Financial Times со ссылкой на анализ Национального центра статистики образования США. Среди основных причин называют ужесточение проверок поступающих, задержки при выдаче виз, а также случаи задержаний мигрантов на границе и в студенческих городках, отменчает ТАСС.

Особенно сложная ситуация складывается в 162 учебных заведениях с числом студентов менее 1 тыс. человек, где на иностранцев приходится более 15% учащихся. Около 75% американских вузов ожидают снижения числа иностранных студентов в этом году, причем большинство прогнозируют спад не менее чем на 10%.

Консалтинговая компания Shorelight Analytics отмечает, что такие тенденции приведут к уменьшению доходов примерно на 900 млн долларов. Если общее количество иностранных студентов сократится на 10%, совокупные финансовые потери могут достичь 3 млрд долларов.

В конце мая власти США приостановили новые собеседования для выдачи студенческих виз. Как уточнила газета Politico, это связано с обсуждением введения обязательной проверки социальных сетей заявителей на визу.

В январе президент Дональд Трамп заявил о намерении выдворять иностранных студентов и других неграждан, участвующих в пропалестинских акциях. Волна таких протестов прокатилась по кампусам американских университетов в 2024 году на фоне конфликта в секторе Газа и столкновений с полицией. Протестующие требовали от США прекратить финансовую поддержку Израиля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация Дональда Трампа обсуждает возможные ограничения для иностранных студентов, которые могут затронуть в том числе обучение кронпринцессы Бельгии в Гарварде.

Власти США инициировали массовую проверку виз иностранных студентов и сотрудников Гарварда, затронувшую учащихся и персонал.

Между тем руководители ведущих университетов США проводят закрытые встречи с представителями Белого дома, опасаясь повторения ситуации с лишением Гарварда грантов и права на прием иностранных студентов.