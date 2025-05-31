CNN сообщил о переговорах вузов США с Белым домом в надежде избежать участи Гарварда

CNN сообщил о тайных переговорах вузов США с Белым домом

Tекст: Мария Иванова

Руководители американских университетов и колледжей ведут частные переговоры с Белым домом, чтобы не повторить судьбу Гарварда, сообщает CNN со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что представители вузов встречались со старшим политическим стратегом Белого дома Мэй Мейлман, которая тесно сотрудничает с заместителем главного помощника Трампа Стивеном Миллером, передает РИА «Новости».

Собеседники издания подчеркивают, что Миллер считается главным архитектором линии администрации против вузов, которые, по мнению властей, недостаточно борются с антисемитизмом. Именно он разработал стратегию, из-за которой Гарвард был лишён грантов и подвергся ограничениям по приёму иностранных студентов.

«Администрация передает лидерам учебных заведений, что деньги просто не могут и не будут течь также беспрепятственно, как это было раньше, и что университеты являются инкубаторами дискриминации, и налогоплательщики не могут это поддерживать», – заявил представитель Белого дома.

Ранее администрация Трампа лишила Гарвард грантов на сумму более 2 млрд долларов, а также запретила прием новых иностранных студентов и потребовала перевести уже обучающихся. Трамп отметил, что около 31% студентов Гарварда – иностранцы, чьи страны не финансируют университет, и пообещал дальнейшее сокращение поддержки в случае продолжения такой политики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США инициировали массовую проверку виз иностранных студентов и сотрудников Гарвардского университета.

Гарвард также обвинили в координации действий с Компартией Китая.

Ранее минздрав США прекратил многолетние гранты Гарварду из-за дискриминации и антисемитизма.