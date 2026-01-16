Эксперты: Популярные российские онлайн-сервисы укрепили позиции в 2025 году

Популярные российские онлайн-сервисы укрепили позиции в 2025 году

Tекст: Вера Басилая

По данным Mediascope, в ноябре 2025 года интернетом в России пользовались около 105 млн человек, что составляет 86% населения старше 12 лет.

Ежедневно в Сеть выходили 103 млн пользователей, а среднее время онлайн-активности достигло 4 часов 26 минут в сутки, более половины которого пришлось на соцмедиа. Лидерами среди платформ оставались «ВКонтакте», TikTok и Дзен, а среди мессенджеров – WhatsApp*(материнская компания Meta* признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) , Telegram и Max.

В 2025 году «ВКонтакте» сохранил лидерство по числу авторов и публикаций, достигнув почти 320 млн сообщений в месяц, согласно данным Brand Analytics. Аудитория «ВКонтакте» выросла до 91,8 млн пользователей в месяц и 59,5 млн в день, а «Одноклассники» увеличили активность до 34 млн пользователей. Новый мессенджер Max к декабрю собрал 75 млн зарегистрированных пользователей и 45 млн среднесуточной аудитории, интегрировался с «Госуслугами» и расширил возможности для бизнеса

Telegram впервые за пять лет прекратил рост аудитории, а время использования WhatsApp* сократилось на 27% за год, пишет vc.ru. Видеосервис Rutube увеличил месячную аудиторию до 80 млн пользователей и обогнал YouTube по дневной аудитории, сообщает ТАСС. Также активный рост показали видеосервисы VK, особенно на Smart TV. Интернет-энциклопедия «Рувики» превысила 2,1 млн статей, внедрила ИИ-инструменты и подписала соглашения с ведущими архивами и библиотеками.

Важным стало и государственное регулирование: бюджет поддержки контента АНО «ИРИ» составил 25,3 млрд рублей в 2025 году, а за три года поддержано более 1000 проектов. Были приняты законы против мошенничества и злоупотреблений ИИ, а также введены новые ограничения для иностранных компаний.

Рифат Сабитов, председатель комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, отметил: «Хорошо видно, что люди стали больше доверять отечественным сервисам – и для общения, и для просмотра видео, и для чтения. Это доверие не возникает на пустом месте: когда сервисы стабильно работают, развиваются и слышат пользователей, аудитория перетекает в них сама, без принуждения».

ИТ-эксперт Илья Костунов подчеркнул, что регулирование интернета в России связано не только с ограничениями, но и с необходимостью противостоять цифровым угрозам. По его словам, несмотря на атаки, российский интернет продолжает работать стабильно и сохраняет открытость среды, одновременно закрывая уязвимости. Он отметил, что популярность отечественных площадок растет, а новые функции, такие как самозапрет на кредиты, востребованы у граждан.

«Часто звучит мнение, что регулирование интернета в России всегда связано с давлением и ограничениями, но стоит смотреть на ситуацию шире и учитывать контекст цифровых рисков, которые с каждым годом множатся. Кроме преступности, дезорганизовать и разрушить российские сети связи хотят мощные группы государств. Либо если не разрушить, то использовать против нас. Несмотря на огромное количество атак, интернет в России продолжает работать без массовых отключений и шатдаунов, в отличие от ряда стран, где при малейших протестах Сеть просто глушат целиком», – заявил Костунов.

«Аудитория и охват отечественных площадок, в том числе Rutube и «VK Видео», растут. В итоге, несмотря на все сложности, Сеть и необходимые сервисы доступны с хорошим качеством, российские ИТ-решения развиваются, их доля растет. Критики политики государства в интернете были и будут всегда, но факты говорят сами за себя», – добавил эксперт.

Ранее число зарегистрированных пользователей мессенджера Max достигло 85 млн человек. Суточная аудитория сервиса превысила 55 млн человек.

Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!