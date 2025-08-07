Раньше в общественном сознании еще теплилась максима: использование ядерного оружия – недопустимо никогда. И принцип ядерного сдерживания основан на идее гарантированного взаимного уничтожения. Теперь о «ядерке» говорят, как о само собой разумеющимся. И появилось даже это идиотское слово – «ядерка».0 комментариев
В США подали иск против Рубио из-за депортаций студентов
Студенческая газета Стэнфордского университета подала иск против госсекретаря США Марко Рубио и министра внутренней безопасности Кристи Ноэм из-за депортаций студентов и аннулирования их виз, передает РИА «Новости».
Иск был опубликован на сайте фонда прав личности и самовыражения FIRE, который выступил истцом вместе с газетой Stanford Daily и двумя неназванными студентами, прибывшими в США по студенческой визе.
В иске подчеркивается: «В США никто не должен бояться ночного стука в дверь за высказывание неправильного мнения... Однако госсекретарь Марко Рубио и администрация Трампа пытаются превратить неотъемлемое право человека на свободу слова в привилегию, зависящую от прихотей федерального чиновника, инициируя процедуры депортации неграждан, законно проживающих в этой стране, за их защищенные политические высказывания, касающиеся внешней политики США и Израиля». Заявители утверждают, что положения закона об иммиграции и гражданстве, используемые при депортациях, противоречат Конституции США.
По информации канала NBC, иностранных студентов уже в 22 штатах США лишают виз без объяснения причин, а представители властей задерживают их на улицах. Истцы отмечают, что опасаются высказываться на темы ближневосточного конфликта, чтобы не лишиться виз за «антиамериканские или антиизраильские» заявления. Федеральные органы, по данным СМИ, анализируют социальные сети студентов и передают информацию для дальнейшей депортации.
Ранее Марко Рубио заявлял о намерении депортировать сторонников ХАМАС, а также аннулировать визы за участие в беспорядках. В иске подчеркивается, что конституционные права на свободу слова должны иметь приоритет над федеральными ограничениями на въезд и пребывание неграждан.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Стэнфордский университет сократил сотни сотрудников из-за уменьшения финансирования, связанного с изменением федеральной политики в сфере образования.
Гарвардскому университету запретили принимать иностранных студентов по решению министерства внутренней безопасности США.
Университеты США рискуют потерять 1 млрд долларов из-за оттока иностранных студентов.